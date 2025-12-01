Imprensa europeia vê vestiário rachado no Real Madrid em meio a fase ruim sob Xabi Alonso
Real Madrid caiu do topo da La Liga
A última partida do Real foi um empate por 1 a 1 com o Girona, ameaçado de rebaixamento. Eles empataram nas últimas três partidas da La Liga - sem conseguir vencer contra o Rayo Vallecano e o Elche - e agora estão um ponto atrás do Barcelona, em mais uma intrigante corrida pelo título.
O time de Xabi Alonso jogou quatro jogos consecutivos fora de casa em todas as competições - batalhando por uma vitória por 4 a 3 sobre o Olympiacos, na Liga dos Campeões - desde que sua casa, o Santiago Bernabéu, sediou um evento da NFL no dia 16 de novembro.
Parece que o mal-estar das viagens se instalou, com o The Athletic relatando uma “certa divisão de opinião no vestiário” após uma série de resultados e desempenhos ruins. Entretanto, isso ainda não é considerado um problema sem volta, já que, segundo o relatório, não houve um “impacto significativo no relacionamento entre os jogadores”.
Quem é o culpado?
Xabi Alonso vem sendo, no entanto, alvo de críticas há algum tempo. Foi revelado em outubro que sua "abordagem pessoal e alguns de seus conceitos futebolísticos não foram bem recebidos por um número significativo de jogadores" em Madri.
Segundo relatos, uma reunião ocorreu no Santiago Bernabéu para Alonso e os jogadores resolverem seus supostos problemas. Estrelas do primeiro time, como Kylian Mbappé, Federico Valverde e Eduardo Camavinga, tentaram suprimir as conversas sobre haver desentendimentos na equipe do Real Madrid.
O The Athletic afirma que atualmente há "uma mistura de jogadores que continuam não convencidos dos métodos de Alonso e outros que argumentam que o treinador não é o culpado". Alguém que pertence ao último desses dois grupos disse: "Este não é o problema do treinador, é muito óbvio."
Outra fonte no Bernabéu disse: "O problema não é o Xabi. Mbappé, Vinícius Junior e (Jude) Bellingham são incompatíveis; você não pode ter uma equipe equilibrada com esses três." Boatos falam que as mensagens de Alonso "não estão chegando aos jogadores", o que está criando uma atmosfera de desconexão.
O desafio de Xabi Alonso no Real Madrid
Outros membros da equipe técnica reconheceram a dificuldade que Alonso enfrenta quando se trata de “mudar a dinâmica” que ele herdou do antecessor Carlo Ancelotti. Parece não haver solução rápida para os problemas que ele enfrenta.
Com isso em mente, o ex-meio-campista dos Merengues não está sob pressão imediata em relação ao seu cargo. No entanto, está sendo relatado que os próximos confrontos - começando com outro jogo fora de casa contra o Athletic Bilbao na quarta-feira - são “importantes não apenas em termos de resultados, mas em termos de imagem”.
Um informante admitiu que as coisas parecem “muito difíceis” no momento porque o Real está “jogando muito mal”, com aquele empate fora de casa contra o Girona em dificuldades sendo visto como um “desastre”.
O homem certo para o trabalho? Xabi deve provar o seu valor
Apesar de todo esse furdunço, Xabi só comandou 25 jogos como treinador do Real Madrid - vencendo 18 dessas partidas e perdendo somente três. Ele foi trazido de volta a Madri após impressionar como treinador na Alemanha com o Bayer Leverkusen, equipe que ele levou a um triunfo invicto na Bundesliga em 2023/24.
Algumas figuras proeminentes lá questionaram sua abordagem após o retorno à Espanha, com o sucesso não sendo suficiente para manter todos felizes. Discussões semelhantes estão agora ocorrendo no Bernabéu.
Alonso ainda tem bastante tempo para acertar as coisas nesta temporada - já tendo liderado uma vitória sobre o Barcelona - e tem talento suficiente à sua disposição para conquistar grandes troféus. Mbappé, Bellingham, Vinícius e companhia devem, no entanto, aceitar seu jeito de comandar a equipe para que triunfos coletivos sejam desfrutados.