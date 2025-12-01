Imprensa europeia vê vestiário rachado no Real Madrid em meio a fase ruim sob Xabi Alonso

A última partida do Real foi um empate por 1 a 1 com o Girona, ameaçado de rebaixamento. Eles empataram nas últimas três partidas da La Liga - sem conseguir vencer contra o Rayo Vallecano e o Elche - e agora estão um ponto atrás do Barcelona, em mais uma intrigante corrida pelo título.

O time de Xabi Alonso jogou quatro jogos consecutivos fora de casa em todas as competições - batalhando por uma vitória por 4 a 3 sobre o Olympiacos, na Liga dos Campeões - desde que sua casa, o Santiago Bernabéu, sediou um evento da NFL no dia 16 de novembro.

Parece que o mal-estar das viagens se instalou, com o The Athletic relatando uma “certa divisão de opinião no vestiário” após uma série de resultados e desempenhos ruins. Entretanto, isso ainda não é considerado um problema sem volta, já que, segundo o relatório, não houve um “impacto significativo no relacionamento entre os jogadores”.