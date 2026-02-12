Getty Images
“Impreciso, ofensivo e provocador” – Sir Jim Ratcliffe, coproprietário do Manchester United, criticado por Andy Burnham por comentários sobre imigrantes
Burnham mira Ratcliffe e os Glazers
Em uma resposta contundente a Ratcliffe, Burnham destacou que comentários inflamados “vão contra tudo o que Manchester tradicionalmente representa”. Ele também parece ter mirado o grupo de proprietários americanos do United.
Com a família Glazer ainda no topo da cadeia alimentar de Old Trafford, Burnham se manifestou contra “aqueles que pouco contribuíram para nossa vida aqui e, em vez disso, passaram anos sugando a riqueza de uma de nossas instituições mais orgulhosas”.
- Getty
O que disse Ratcliffe, coproprietário do Manchester United
Ratcliffe fez sua declaração surpreendente durante uma entrevista à Sky News. Ele disse: “Já vi bastante disso no clube de futebol. Se você faz coisas difíceis, que sentimos que precisávamos fazer no Manchester United.
Sentimos que eram as coisas certas a fazer. Mas você se torna muito impopular por um tempo. Bem, eu tenho sido muito impopular no Manchester United porque fizemos muitas mudanças. Mas para melhor, na minha opinião. E acho que estamos começando a ver algumas evidências no clube de futebol de que isso está começando a dar resultado. Mas você tem os mesmos problemas com o país.
“Se você realmente quer lidar com as principais questões da imigração, com as pessoas optando por receber benefícios em vez de trabalhar para viver, se você quer lidar com isso, então você terá que fazer algumas coisas que são impopulares e mostrar alguma coragem.”
Ele continuou: “Não se pode ter uma economia com nove milhões de pessoas recebendo benefícios e um grande número de imigrantes entrando no país. Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro.
“O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, não é mesmo? Quero dizer, a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020, agora é de 70 milhões. São 12 milhões de pessoas.”
Ratcliffe acrescentou, ao criticar os responsáveis pelo país: “Não sei se é apenas o aparato que não permitiu que Keir fizesse isso ou se ele é muito gentil — quero dizer, Keir é um homem gentil. Gosto dele, mas é um trabalho difícil e acho que você tem que fazer algumas coisas difíceis com o Reino Unido para colocá-lo de volta nos trilhos, porque no momento não acho que a economia esteja em um bom estado.”
Resposta do prefeito da Grande Manchester
Starmer reagiu à entrevista classificando as afirmações de Ratcliffe como “ofensivas e erradas”. Ele instou o homem de 73 anos a pedir desculpas. Essa postura está sendo apoiada por Burnham, que também sentiu a necessidade de se manifestar contra uma figura proeminente em Manchester.
Ele disse em uma declaração oficial divulgada nas redes sociais: “Esses comentários vão contra tudo o que Manchester tradicionalmente representa: um lugar onde pessoas de todas as raças, credos e sem credo se uniram ao longo dos séculos para construir nossa cidade e nossas instituições, incluindo o Manchester United FC. Pedir restrições aos níveis de imigração é uma coisa; retratar aqueles que vêm para cá como uma força invasora hostil é outra coisa completamente diferente. É impreciso, insultuoso, inflamatório e deve ser retirado.
“Os jogadores de futebol que chegaram de todas as partes do mundo para jogar na Grande Manchester melhoraram a vida da nossa cidade-região, assim como muitas pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (NHS) da Grande Manchester e em outros serviços e indústrias essenciais.
Agradecemos a contribuição deles como uma cidade-região famosa pelo calor de nossas boas-vindas. Se alguma crítica for necessária, ela deve ser dirigida àqueles que ofereceram pouca contribuição à nossa vida aqui e, em vez disso, passaram anos sugando a riqueza de uma de nossas instituições mais orgulhosas.”
- Getty
Ratcliffe e Ineos estão em Old Trafford desde 2023.
Ratcliffe e seu grupo Ineos adquiriram sua participação no Manchester United em 2023. Agora, eles controlam as operações futebolísticas em Old Trafford. Recentemente, houve uma reviravolta na sorte do time em campo sob o comando do técnico interino Michael Carrick, após a demissão de Ruben Amorim, mas os torcedores ficaram desapontados com os preços e a disponibilidade dos ingressos durante mais um período difícil para os Red Devils.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade