“Impreciso, ofensivo e provocador” – Sir Jim Ratcliffe, coproprietário do Manchester United, criticado por Andy Burnham por comentários sobre imigrantes

Ratcliffe fez sua declaração surpreendente durante uma entrevista à Sky News. Ele disse: “Já vi bastante disso no clube de futebol. Se você faz coisas difíceis, que sentimos que precisávamos fazer no Manchester United.

Sentimos que eram as coisas certas a fazer. Mas você se torna muito impopular por um tempo. Bem, eu tenho sido muito impopular no Manchester United porque fizemos muitas mudanças. Mas para melhor, na minha opinião. E acho que estamos começando a ver algumas evidências no clube de futebol de que isso está começando a dar resultado. Mas você tem os mesmos problemas com o país.

“Se você realmente quer lidar com as principais questões da imigração, com as pessoas optando por receber benefícios em vez de trabalhar para viver, se você quer lidar com isso, então você terá que fazer algumas coisas que são impopulares e mostrar alguma coragem.”

Ele continuou: “Não se pode ter uma economia com nove milhões de pessoas recebendo benefícios e um grande número de imigrantes entrando no país. Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro.

“O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, não é mesmo? Quero dizer, a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020, agora é de 70 milhões. São 12 milhões de pessoas.”

Ratcliffe acrescentou, ao criticar os responsáveis pelo país: “Não sei se é apenas o aparato que não permitiu que Keir fizesse isso ou se ele é muito gentil — quero dizer, Keir é um homem gentil. Gosto dele, mas é um trabalho difícil e acho que você tem que fazer algumas coisas difíceis com o Reino Unido para colocá-lo de volta nos trilhos, porque no momento não acho que a economia esteja em um bom estado.”