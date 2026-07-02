Imparável? Haaland marcou metade dos gols da Noruega antes de duelo com o Brasil

A missão dos zagueiros brasileiros Marquinhos e Gabriel Magalhães está clara: anular Haaland. O centroavante do Manchester City foi o autor de 38 gols em 52 jogos na última temporada pelo clube. Pela seleção norueguesa, o índice é ainda mais assustador: 60 gols em 53 partidas ao longo da carreira.

Os passes para Haaland chegam principalmente de Odegaard e Berg, mas não só deles. A Noruega opera num sistema 4-1-4-1, com Berge como primeiro volante e uma linha de quatro à frente: Sorloth pela direita, Nusa pela esquerda, Berg e Odegaard como meias centrais. As conexões são variadas, e vigiar apenas o camisa 9 não será suficiente. Os meio-campistas brasileiros também precisarão travar os organizadores.

O ponto fraco norueguês está no miolo de zaga, lento e vulnerável contra equipes técnicas. Contra França e Senegal, os noruegueses cederam o controle do jogo. Mas a equipe de Solbakken não precisa dominar a partida para vencer, precisa de saídas certeiras e de Haaland em posição de finalizar.

Nusa, pela esquerda, é o mais veloz e pode castigar Danilo no lado direito brasileiro. A vitória sobre a Costa do Marfim mostrou como a Noruega constrói pelos dois lados: primeiro gol em jogada individual de Nusa pela esquerda, segundo em combinação pela direita com passe de Berg para Haaland. O perigo vem de todos os ângulos.

Em quatro jogos históricos, os noruegueses jamais perderam para o Brasil. Duas vitórias, dois empates.