Imparável? Haaland marcou metade dos gols da Noruega antes de duelo com o Brasil

Na última temporada pelo Manchester City, Haaland anotou 38 gols em 52 partidas. Na Premier League, foi artilheiro com 27 gols, cinco a mais que o brasileiro Igor Thiago, segundo colocado. Apesar dos 1,95m de altura, o jogo aéreo não é sua principal arma: foram 21 gols de pé esquerdo e apenas três de cabeça na Premier League.
Já em sua temporada de estreia pelo City, 2022/23, quebrou o recorde de mais gols em uma única edição da liga com 36 em 35 jogos. No total daquela temporada, foram 52 gols, recorde pessoal na carreira. Com esse desempenho, foi eleito melhor jogador e melhor jogador jovem da Premier League na mesma edição, feito inédito na história da competição. Em 2025, tornou-se o mais rápido a chegar aos 100 gols no torneio, em apenas 111 partidas.
Na Champions League, os recordes viraram rotina. O mais recente: jogador mais rápido a alcançar 50 gols na competição, em apenas 49 partidas. Também é o único a marcar três gols no primeiro tempo de uma estreia, o único com gols múltiplos na estreia por três clubes diferentes e o mais jovem a liderar a artilharia de uma edição, em 20/21. Em 22/23, foi campeão com o City, título inédito na história do clube, e terminou como artilheiro da competição, com 12 gols.
Pep Guardiola não hesitou na comparação: "Os números falam por si. Ele está no nível de Van Nistelrooy ou Lewandowski, mas especialmente dos dois monstros: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Erling está lá em cima. Em termos de gols, ele é incrível."