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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Imparável? Haaland marcou metade dos gols da Noruega antes de duelo com o Brasil

E. Haaland
Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo

Artilheiro e maior goleador da Noruega de todos os tempos, centroavante é o principal obstáculo da seleção nas oitavas

O Brasil vai precisar de todo cuidado possível para enfrentar Erling Haaland nas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo, às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O centroavante de 25 anos chega ao duelo contra a seleção como um dos nomes mais badalados do torneio.

Autor do gol decisivo na vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim na segunda fase, Haaland está na lista de artilharia desta Copa com cinco gols e briga com Messi, Mbappé e outras estrelas pelo título de goleador do Mundial.

A Noruega entregou metade de seus dez gols ao camisa 9, e o índice pode ser considerado ainda maior levando em conta que quatro jogadores dividiram o restante: Nusa, Pedersen, Aasgaard e Odegaard, além de um gol contra.

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Estilo norueguês prioriza o artilheiro

    A missão dos zagueiros brasileiros Marquinhos e Gabriel Magalhães está clara: anular Haaland. O centroavante do Manchester City foi o autor de 38 gols em 52 jogos na última temporada pelo clube. Pela seleção norueguesa, o índice é ainda mais assustador: 60 gols em 53 partidas ao longo da carreira.

    Os passes para Haaland chegam principalmente de Odegaard e Berg, mas não só deles. A Noruega opera num sistema 4-1-4-1, com Berge como primeiro volante e uma linha de quatro à frente: Sorloth pela direita, Nusa pela esquerda, Berg e Odegaard como meias centrais. As conexões são variadas, e vigiar apenas o camisa 9 não será suficiente. Os meio-campistas brasileiros também precisarão travar os organizadores.

    O ponto fraco norueguês está no miolo de zaga, lento e vulnerável contra equipes técnicas. Contra França e Senegal, os noruegueses cederam o controle do jogo. Mas a equipe de Solbakken não precisa dominar a partida para vencer, precisa de saídas certeiras e de Haaland em posição de finalizar.

    Nusa, pela esquerda, é o mais veloz e pode castigar Danilo no lado direito brasileiro. A vitória sobre a Costa do Marfim mostrou como a Noruega constrói pelos dois lados: primeiro gol em jogada individual de Nusa pela esquerda, segundo em combinação pela direita com passe de Berg para Haaland. O perigo vem de todos os ângulos.

    Em quatro jogos históricos, os noruegueses jamais perderam para o Brasil. Duas vitórias, dois empates.

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  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Astro da geração

    A estreia pela seleção principal foi em 2019, mas o mundo já havia tido um aviso do que estava por vir. No mesmo ano, na Copa do Mundo Sub-20, Haaland marcou nove gols em uma única partida, na goleada de 12 a 0 sobre Honduras. Não era exagero, era uma prévia.

    Nas Eliminatórias europeias para esta Copa, foi o maior goleador de qualquer continente, com 16 gols. Seis seleções classificadas para o Mundial - Equador, Paraguai, Escócia, Suécia, Suíça e África do Sul - marcaram menos gols coletivamente do que Haaland sozinho. A Noruega caiu no grupo da Itália e se classificou em primeiro lugar.

    Com apenas 25 anos, já é o maior artilheiro da história norueguesa, com 60 gols, 27 a mais que o segundo colocado, Jorgen Juve.

    Para Solbakken, a resposta é simples: "Eu nunca o trocaria por ninguém. Ele é o maior fazedor de gols do mundo."

  • FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport

    Protagonista com Guardiola

    Na última temporada pelo Manchester City, Haaland anotou 38 gols em 52 partidas. Na Premier League, foi artilheiro com 27 gols, cinco a mais que o brasileiro Igor Thiago, segundo colocado. Apesar dos 1,95m de altura, o jogo aéreo não é sua principal arma: foram 21 gols de pé esquerdo e apenas três de cabeça na Premier League.

    Já em sua temporada de estreia pelo City, 2022/23, quebrou o recorde de mais gols em uma única edição da liga com 36 em 35 jogos. No total daquela temporada, foram 52 gols, recorde pessoal na carreira. Com esse desempenho, foi eleito melhor jogador e melhor jogador jovem da Premier League na mesma edição, feito inédito na história da competição. Em 2025, tornou-se o mais rápido a chegar aos 100 gols no torneio, em apenas 111 partidas.

    Na Champions League, os recordes viraram rotina. O mais recente: jogador mais rápido a alcançar 50 gols na competição, em apenas 49 partidas. Também é o único a marcar três gols no primeiro tempo de uma estreia, o único com gols múltiplos na estreia por três clubes diferentes e o mais jovem a liderar a artilharia de uma edição, em 20/21. Em 22/23, foi campeão com o City, título inédito na história do clube, e terminou como artilheiro da competição, com 12 gols.

    Pep Guardiola não hesitou na comparação: "Os números falam por si. Ele está no nível de Van Nistelrooy ou Lewandowski, mas especialmente dos dois monstros: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Erling está lá em cima. Em termos de gols, ele é incrível."

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pés no chão contra o Brasil

    Haaland não fugiu da pergunta. Ao ser questionado sobre as chances da Noruega contra o Brasil, o camisa 9 respondeu com a objetividade que o define: "Pequenas possibilidades", disse em entrevista, logo após a vitória sobre a Costa do Marfim.

    Antes, já havia dado o tom do que espera do confronto:

    "Jogar contra o Brasil nas oitavas vai ser algo que a gente vai precisar enfrentar, não é? Claro que o pessoal na Noruega está extasiado. Essa união do nosso time e de todo o país ajuda o nosso desempenho. Mas vai ser difícil avançar. A gente se preparou muito e continua muito preparado."

    O maior artilheiro da história norueguesa chega às oitavas com cinco gols na Copa, recordes que ninguém mais tem e uma missão que a Noruega inteira abraçou. Servindo de alerta para a seleção brasileira.

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