Imigração e identidade... O confronto entre Marrocos e a Holanda é mais do que um simples encontro

A cada quatro anos, a Copa do Mundo se transforma em um espaço onde se encontram questões como história, imigração e identidade, e onde as seleções nacionais contam histórias que vão além dos limites do campo.

Há países que exportam ideias e outros que exportam jogadores; cada vez mais, alguns países passaram a fazer as duas coisas ao mesmo tempo.

A BBC Sport mencionou, em uma reportagem, que poucos confrontos da Copa do Mundo de 2026 representam essa interação tão bem quanto a partida entre Holanda e Marrocos nas oitavas de final do torneio.

Ao longo de décadas, a Holanda representou o destino natural para jogadores de futebol nascidos em solo holandês e de ascendência marroquina.

A crença predominante era de que qualquer jogador de origem marroquina que atingisse o nível exigido para representar a seleção dos “Moinhos” escolheria a Holanda sem hesitar, mas essa suposição não se sustenta mais hoje.