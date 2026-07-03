Imagem de Kimmich... Lenda da Alemanha aponta o dedo para os jogadores da Mannschaft

Oliver Kahn, lenda da seleção alemã, afirmou que o talento leva o jogador à Copa do Mundo, mas é a responsabilidade que determina por quanto tempo ele permanece lá.

Após a eliminação da seleção alemã nas oitavas de final da Copa do Mundo, as críticas à Mannschaft não demoraram a surgir.

Nesse contexto, Oliver Kahn publicou uma declaração em sua conta no LinkedIn, na qual expôs seu ponto de vista sobre a situação da seleção de seu país.

O jornal “AS” publicou a declaração de Oliver Kahn, na qual ele iniciou sua fala dizendo: “A discussão sobre o próximo técnico da seleção não aborda a essência do problema. Três técnicos da seleção fracassaram no mesmo ponto: Joachim Löw, Hans Flick e Nagelsmann. Três visões diferentes do futebol”.

Quanto aos fracassos consecutivos nas Copas do Mundo, ele afirmou: “Se três treinadores com abordagens diferentes sempre fracassam no mesmo ponto, a causa é mais profunda do que isso”.

Mas Oliver Kahn não se limitou a criticar a comissão técnica; ele dirigiu uma crítica direta aos jogadores da seleção alemã, citando a disputa de pênaltis que a equipe perdeu para o Paraguai.

Ele disse: “Há uma cena que expressa essa eliminação mais do que qualquer estatística. Quando a partida chegou aos pênaltis, era possível ver Kimmich procurando os jogadores que iriam cobrar. Para mim, esse foi o momento mais revelador das razões dessa eliminação. Uma equipe de elite não fica procurando voluntários em um momento como esse”.