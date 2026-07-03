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Imagem de Kimmich... Lenda da Alemanha aponta o dedo para os jogadores da Mannschaft

Alemanha x Paraguai
Alemanha
Paraguai
Copa do Mundo
O. Kahn
J. Kimmich
Alemanha

Oliver Kahn, lenda da seleção alemã, afirmou que o talento leva o jogador à Copa do Mundo, mas é a responsabilidade que determina por quanto tempo ele permanece lá.

Após a eliminação da seleção alemã nas oitavas de final da Copa do Mundo, as críticas à Mannschaft não demoraram a surgir.

Nesse contexto, Oliver Kahn publicou uma declaração em sua conta no LinkedIn, na qual expôs seu ponto de vista sobre a situação da seleção de seu país.

O jornal “AS” publicou a declaração de Oliver Kahn, na qual ele iniciou sua fala dizendo: “A discussão sobre o próximo técnico da seleção não aborda a essência do problema. Três técnicos da seleção fracassaram no mesmo ponto: Joachim Löw, Hans Flick e Nagelsmann. Três visões diferentes do futebol”.

Quanto aos fracassos consecutivos nas Copas do Mundo, ele afirmou: “Se três treinadores com abordagens diferentes sempre fracassam no mesmo ponto, a causa é mais profunda do que isso”.

Mas Oliver Kahn não se limitou a criticar a comissão técnica; ele dirigiu uma crítica direta aos jogadores da seleção alemã, citando a disputa de pênaltis que a equipe perdeu para o Paraguai.

Ele disse: “Há uma cena que expressa essa eliminação mais do que qualquer estatística. Quando a partida chegou aos pênaltis, era possível ver Kimmich procurando os jogadores que iriam cobrar. Para mim, esse foi o momento mais revelador das razões dessa eliminação. Uma equipe de elite não fica procurando voluntários em um momento como esse”.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Os jogadores da seleção alemã precisam da confiança natural necessária para assumir a responsabilidade

    Oliver Kahn acrescentou: “Todo mundo aprende desde pequeno a tomar decisões difíceis e a lidar com os erros. Se você não aprendeu isso antes, não vai conseguir, de repente, dominar a situação só por vestir a camisa da seleção nacional”.

    Kahn explicou que o que falta à seleção alemã não é talento, mas sim “a confiança natural para assumir a responsabilidade nos momentos decisivos”.

    Ele destacou: “Ficamos presos à discussão sobre quem deve sair e depositamos nossas esperanças no próximo salvador, em vez de nos perguntarmos por que repetimos os mesmos padrões há anos. Trocar de jogadores e chamamos isso de mudança, enquanto evitamos a verdadeira questão: estamos realmente preparados para pagar o preço que o desempenho no mais alto nível sempre exige?”.

    Ele concluiu sua declaração com uma frase que resumiu sua visão sobre o problema fundamental que aflige a seleção alemã, dizendo: “O talento leva você à Copa do Mundo, mas é a responsabilidade que determina por quanto tempo você permanecerá nela”.

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