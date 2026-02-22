Getty Images Sport
Igor Tudor, “muito irritado”, pede aos jogadores do Tottenham que “se olhem no espelho” após a goleada sofrida contra o Arsenal no clássico do norte de Londres
Tudor critica os fracassos do Spurs
Tudor estava no banco pela primeira vez quando o Spurs foi derrotado mais uma vez pelo rival do norte de Londres. Depois de ver Eberechi Eze marcar três gols na partida anterior, que terminou em 4 a 1, o jogador da seleção inglesa marcou dois gols no domingo, enquanto o Spurs mais uma vez assistia à vitória do Arsenal por 4 a 1, com Viktor Gyokeres também marcando dois gols.
Com o Spurs na 16ª posição, apenas quatro pontos à frente do West Ham, Tudor criticou seus jogadores, insistindo que eles devem “olhar no espelho” se quiserem sair dessa situação difícil.
Ele disse: “Grande diferença entre as equipes, o Arsenal foi muito superior a nós neste jogo”.
Ele acrescentou que o Spurs precisa “mudar o estado de espírito da equipe – e a única maneira é trabalhar. Mesmo com a bola, a falta de confiança é evidente na equipe. Estou muito triste, muito irritado, tudo, mas, de certa forma, também é bom entender qual é o nosso objetivo.
“O remédio é cada um de nós se olhar no espelho e realmente trabalhar para mudar os hábitos. Não precisávamos disso (como um alerta). O Arsenal é provavelmente o melhor time do mundo neste momento, mas não podemos usar isso como desculpa.”
A difícil subida de Tudor
Desde 1º de novembro, o Spurs venceu apenas duas das 18 partidas do campeonato e está em um momento da temporada em que simplesmente não pode se dar ao luxo de continuar perdendo pontos.
Tudor disse à BBC Radio Five Live: “Começo difícil contra uma equipe que está neste momento. Um nível diferente de estado físico e mental, então parabéns a eles. Eles foram muito melhores e merecem essa vitória. Eu tinha o espírito que queríamos para fazer as coisas, mas não foi suficiente. É bom entender onde estamos neste momento.
“Na terça-feira, percebi que precisamos trabalhar duro e com seriedade. Neste momento, a equipe está cheia de problemas. A única chave é trabalhar no treinamento dia após dia e ser humilde. Precisamos ser mais agressivos, precisamos ser mais compactos. Essas são as chaves.
“Você entende a diferença entre a agilidade mental de uma equipe e a de outras equipes. Isso é algo que precisamos mudar. Vi jogadores capazes de fazer isso, mas precisamos de mais tempo para conseguir. Pensar no rebaixamento não traz nada de bom para ninguém.”
“Não acho que o Spurs vai cair.”
O comentarista da BBC Danny Murphy, ex-meio-campista do Spurs, insiste que o clube não cairá na zona de rebaixamento, apesar de seu desempenho desastroso.
Ele disse: “Não acho que o Spurs será rebaixado. Acho que eles têm o suficiente. Se você continua perdendo jogos e a confiança cai, não importa quantos bons jogadores você tenha, fica difícil.
Ficaria muito surpreso se eles não conseguissem lutar para sair dessa situação. Os próximos jogos são todos importantes. Acho que eles têm o suficiente.
“O fato de estarmos falando sobre o rebaixamento do Spurs é inacreditável. É realmente ridículo. Não importa se você culpa a contratação de jogadores ou os proprietários, seria catastrófico para o clube. Ouvi alguns torcedores sugerirem que o rebaixamento poderia ser a melhor coisa. Eu simplesmente não vejo isso.”
O que vem a seguir?
O Spurs enfrenta outro clássico londrino no próximo fim de semana, contra o Fulham. Em seguida, enfrentará o Crystal Palace, enquanto os jogadores de Tudor ainda têm uma viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool, além de difíceis jogos fora de casa em Villa Park e Stamford Bridge, contra o Aston Villa e o Chelsea, respectivamente.
