Igor Tudor, “muito irritado”, pede aos jogadores do Tottenham que “se olhem no espelho” após a goleada sofrida contra o Arsenal no clássico do norte de Londres

Tudor estava no banco pela primeira vez quando o Spurs foi derrotado mais uma vez pelo rival do norte de Londres. Depois de ver Eberechi Eze marcar três gols na partida anterior, que terminou em 4 a 1, o jogador da seleção inglesa marcou dois gols no domingo, enquanto o Spurs mais uma vez assistia à vitória do Arsenal por 4 a 1, com Viktor Gyokeres também marcando dois gols.

Com o Spurs na 16ª posição, apenas quatro pontos à frente do West Ham, Tudor criticou seus jogadores, insistindo que eles devem “olhar no espelho” se quiserem sair dessa situação difícil.

Ele disse: “Grande diferença entre as equipes, o Arsenal foi muito superior a nós neste jogo”.

Ele acrescentou que o Spurs precisa “mudar o estado de espírito da equipe – e a única maneira é trabalhar. Mesmo com a bola, a falta de confiança é evidente na equipe. Estou muito triste, muito irritado, tudo, mas, de certa forma, também é bom entender qual é o nosso objetivo.

“O remédio é cada um de nós se olhar no espelho e realmente trabalhar para mudar os hábitos. Não precisávamos disso (como um alerta). O Arsenal é provavelmente o melhor time do mundo neste momento, mas não podemos usar isso como desculpa.”