Igor Tudor afirma com ousadia que não está gostando de ser técnico do Tottenham antes da primeira partida contra o Arsenal

Tudor disse aos repórteres em sua primeira coletiva de imprensa no Spurs: “Não aproveitei porque não estou aqui para aproveitar, estou aqui para trabalhar. Aproveitar é apenas o primeiro momento depois que há trabalho a ser feito. É um privilégio estar aqui, como eu disse antes, neste clube fantástico. Também estou muito focado e concentrado em fazer as coisas certas que este clube, esta equipe e estes torcedores precisam. Estou focado nisso, não estou pensando muito no que você me pediu para aproveitar.”

Tudor também confirmou que apenas 13 jogadores estão disponíveis para a partida contra o Arsenal.

Ele acrescentou: “É um momento muito particular, como você sabe, uma situação muito rara em que temos dez jogadores lesionados, com lesões graves também. Treinamos com treze jogadores. É assim que as coisas são. Não é fantástico, não é bonito, mas, neste caso, é um desafio ainda maior ter sucesso e sair dessa situação.

Teremos treze jogadores com certeza, e isso é o suficiente para alcançar o que queremos no domingo. E o primeiro objetivo, é claro, eu entendo a importância deste jogo, este é um clássico, um clássico do norte de Londres. Todos esperam os três pontos de nós. Estamos cientes disso.

Mas o meu objetivo nestas primeiras sessões que fizemos foi tornarmo-nos uma equipa. Tornarmo-nos uma equipa com uma forma realmente correta de ir para a guerra, uma equipa que quer sofrer, precisamos de sofrer. Lutar, correr, ter a mentalidade certa. Além disso, isto é o começo. Eu estava trabalhando em muitas coisas, não em tudo, porque não se trata apenas de futebol, não se trata apenas disso, trata-se de ter uma ideia clara do que queremos fazer. Coisas muito específicas que queremos fazer com a bola, sem a bola, quando estamos pressionando, quando estamos recuados. Trabalhamos muito, mas o começo é sempre sobre mentalidade, porque as pessoas vêm antes dos jogadores de futebol.”