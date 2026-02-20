AFP
Igor Tudor afirma com ousadia que não está gostando de ser técnico do Tottenham antes da primeira partida contra o Arsenal
Tudor busca sua primeira grande vitória
Tudor foi contratado pelo Spurs com um objetivo claro: manter o clube na Premier League. O desastroso reinado de Thomas Frank levou o Spurs a cair para a 16ª posição, com o clube a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento antes de um clássico do norte de Londres que não poderia ser mais importante. O Arsenal está cinco pontos à frente do Manchester City, tendo jogado uma partida a mais, após o empate em 2 a 2 com o Wolves no meio da semana.
Agora, Tudor afirmou que não está “aproveitando” seu tempo no norte de Londres devido às responsabilidades que tem, com o clube buscando evitar um rebaixamento que poderia ter um impacto catastrófico em suas finanças.
A franqueza direta de Tudor
Tudor disse aos repórteres em sua primeira coletiva de imprensa no Spurs: “Não aproveitei porque não estou aqui para aproveitar, estou aqui para trabalhar. Aproveitar é apenas o primeiro momento depois que há trabalho a ser feito. É um privilégio estar aqui, como eu disse antes, neste clube fantástico. Também estou muito focado e concentrado em fazer as coisas certas que este clube, esta equipe e estes torcedores precisam. Estou focado nisso, não estou pensando muito no que você me pediu para aproveitar.”
Tudor também confirmou que apenas 13 jogadores estão disponíveis para a partida contra o Arsenal.
Ele acrescentou: “É um momento muito particular, como você sabe, uma situação muito rara em que temos dez jogadores lesionados, com lesões graves também. Treinamos com treze jogadores. É assim que as coisas são. Não é fantástico, não é bonito, mas, neste caso, é um desafio ainda maior ter sucesso e sair dessa situação.
Teremos treze jogadores com certeza, e isso é o suficiente para alcançar o que queremos no domingo. E o primeiro objetivo, é claro, eu entendo a importância deste jogo, este é um clássico, um clássico do norte de Londres. Todos esperam os três pontos de nós. Estamos cientes disso.
Mas o meu objetivo nestas primeiras sessões que fizemos foi tornarmo-nos uma equipa. Tornarmo-nos uma equipa com uma forma realmente correta de ir para a guerra, uma equipa que quer sofrer, precisamos de sofrer. Lutar, correr, ter a mentalidade certa. Além disso, isto é o começo. Eu estava trabalhando em muitas coisas, não em tudo, porque não se trata apenas de futebol, não se trata apenas disso, trata-se de ter uma ideia clara do que queremos fazer. Coisas muito específicas que queremos fazer com a bola, sem a bola, quando estamos pressionando, quando estamos recuados. Trabalhamos muito, mas o começo é sempre sobre mentalidade, porque as pessoas vêm antes dos jogadores de futebol.”
Tudor conhecido como bombeiro
Tudor ganhou certa reputação na Itália por ajudar times em dificuldades, e ele insiste que pode fazer o mesmo novamente no norte de Londres.
Ele disse: “Não sei. Faço meu trabalho. Nada de especial. Faço as coisas que acredito serem importantes. Nada mais, nada menos. Cada treinador tem seu próprio estilo para alcançar os resultados. Tenho meu estilo, que acredito ser o melhor. Nunca é o mesmo, porque sempre há características diferentes, clubes diferentes e culturas diferentes. Não apenas da liga, mas do clube. Alguns clubes gostam desse tipo de futebol, outros gostam daquele. Você precisa resolver os problemas. Em todos os lugares há problemas. Se você for aos melhores clubes do mundo, acredita que não há problemas lá, mas há problemas lá, como na terceira divisão. O importante é como você resolve os problemas em um tempo muito rápido. Não é fácil, mas tudo bem.”
O que vem a seguir?
O Spurs enfrenta o Arsenal no domingo, com Tudor tentando começar com o pé direito com uma vitória importante. O próximo jogo será contra o Fulham, no Craven Cottage, em outro clássico londrino.
