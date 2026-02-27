Igor Tudor admite que o cargo no Tottenham é o maior desafio da sua carreira, enquanto o croata tenta levar os Spurs à segurança

O Spurs ocupa atualmente a 16ª posição, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento, com 11 jogos restantes. O futuro do Spurs na Premier League está em jogo após uma sequência terrível de resultados durante os meses de inverno, que deixou o clube londrino à beira de um rebaixamento impensável para a Championship. Tudor está determinado a bloquear qualquer distração externa para garantir que seu time permaneça focado na luta pela sobrevivência.

“Precisamos nos concentrar em nós mesmos, no que podemos fazer, pensando menos nos outros, isso é sempre bom e será bom”, disse Tudor.

Apesar das dificuldades no campeonato nacional, o Spurs descobrirá seus adversários nas oitavas de final da Liga dos Campeões na sexta-feira. No entanto, Tudor prometeu não desperdiçar energia com possíveis confrontos glamorosos com pesos pesados continentais como Atlético de Madrid ou Galatasaray, devido à posição precária do clube na tabela do campeonato. O técnico interino está mantendo o foco até que a permanência na primeira divisão esteja matematicamente garantida.

“Não penso muito no sorteio. Se você me perguntar se espero o sorteio de amanhã, isso não mudará nada para mim”, acrescentou Tudor.