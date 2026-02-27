Getty Images Sport
Igor Tudor admite que o cargo no Tottenham é o maior desafio da sua carreira, enquanto o croata tenta levar os Spurs à segurança
Tudor acredita que o trabalho pode mudar a sorte do clube
Tudor estava no banco pela primeira vez quando o Spurs foi derrotado mais uma vez pelo rival do norte de Londres. A dolorosa derrota em casa para o rival Arsenal prolongou a sequência sem vitórias do Tottenham para nove jogos e fez com que o time somasse apenas duas vitórias nos últimos 18 jogos na divisão. A decisão de nomear Tudor não ficou isenta de críticas, já que o clube se encontra em um estado de instabilidade após a saída de Thomas Frank. O ex-técnico da Juventus admitiu que a função era mais difícil do que o esperado, mas acredita que o trabalho no campo de treinamento pode mudar a sorte do clube antes da viagem de domingo a Londres para enfrentar o Fulham.
“É um desafio ainda maior”
Quando questionado se este tinha sido o seu maior trabalho de resgate, Tudor respondeu: “Provavelmente, se eu analisar e reconhecer as dificuldades que existem, provavelmente sim. É um desafio ainda maior, uma motivação ainda maior para fazer isto, e nós fazemo-lo.”
Apesar das perspectivas sombrias, Tudor permaneceu desafiador, afirmando: “Provavelmente sim. Sim, muito difícil, mas é o que eu disse antes, não mudo minha opinião, é como é, então, trabalho diário, foco, aprimoramento em tudo o que precisamos fazer, condição física, confiança mental, desempenho e esperar que os jogadores voltem. Precisamos nos concentrar em nós mesmos, no que podemos fazer, pensar menos nos outros, isso é sempre bom e será bom.”
A missão de sobrevivência começa agora
O Spurs ocupa atualmente a 16ª posição, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento, com 11 jogos restantes. O futuro do Spurs na Premier League está em jogo após uma sequência terrível de resultados durante os meses de inverno, que deixou o clube londrino à beira de um rebaixamento impensável para a Championship. Tudor está determinado a bloquear qualquer distração externa para garantir que seu time permaneça focado na luta pela sobrevivência.
“Precisamos nos concentrar em nós mesmos, no que podemos fazer, pensando menos nos outros, isso é sempre bom e será bom”, disse Tudor.
Apesar das dificuldades no campeonato nacional, o Spurs descobrirá seus adversários nas oitavas de final da Liga dos Campeões na sexta-feira. No entanto, Tudor prometeu não desperdiçar energia com possíveis confrontos glamorosos com pesos pesados continentais como Atlético de Madrid ou Galatasaray, devido à posição precária do clube na tabela do campeonato. O técnico interino está mantendo o foco até que a permanência na primeira divisão esteja matematicamente garantida.
“Não penso muito no sorteio. Se você me perguntar se espero o sorteio de amanhã, isso não mudará nada para mim”, acrescentou Tudor.
O retorno de Danso e Porro ao Craven Cottage
Sua prioridade continua clara: conquistar pontos na primeira divisão nacional. O técnico croata receberá um reforço com o retorno do zagueiro Kevin Danso e do lateral Pedro Porro para a partida crucial de domingo, no Craven Cottage, proporcionando a tão necessária profundidade a uma defesa em dificuldades.
A dupla que retorna poderá alinhar ao lado de Micky van de Ven, que enfrentou críticas esta semana depois que um vídeo nas redes sociais sugeriu que o zagueiro holandês havia ignorado as instruções de Tudor para avançar durante a derrota para o Arsenal.
Tudor reiterou seu compromisso com um estilo de jogo agressivo, mesmo que o elenco atual esteja com dificuldades para se adaptar.
“Queremos subir porque queremos ter esse estilo de pressão alta, mas neste momento é demais para eles, por isso fiquei um pouco frustrado com isso, mas isso faz parte”, concluiu.
