Botafogo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

De ídolos a adversários: os retrospectos de Tite, Cássio e Fagner contra o Corinthians

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam em duelo marcado por reencontros históricos no Mineirão

O confronto entre Corinthians e Cruzeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro, carrega mais do que a disputa por pontos na tabela. O duelo coloca frente a frente personagens que ajudaram a construir capítulos decisivos da história recente do Timão, agora defendendo as cores da equipe mineira.

Cássio, Fagner e Tite estarão do lado celeste, em meio à sequência da temporada e às ambições das duas equipes na competição, o reencontro com ídolos recentes adiciona um certo componente emocional para o torcedor alvinegro.

    Fagner revê ex-clube pela primeira vez

    Após encerrar sua trajetória no Parque São Jorge, Fagner passou a defender o Cruzeiro em definitivo. O lateral-direito construiu uma das carreiras mais longevas do elenco corinthiano na última década: foram 578 partidas disputadas, sétimo jogador que mais vestiu a camisa do clube, e sete títulos conquistados ao longo de 11 temporadas consecutivas.

    Entre as principais taças estão os Campeonatos Brasileiros de 2015 e 2017, além dos Paulistas de 2017, 2018 e 2019.

    Em 2025, quando ainda estava vinculado por empréstimo, cláusulas contratuais impediram que enfrentasse o Corinthians. O acordo previa multa milionária por partida disputada contra o ex-clube, o que levou o Cruzeiro a não utilizá-lo em compromissos diretos pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

    Com a rescisão em definitivo e novo contrato firmado com a Raposa até o fim da temporada, o cenário mudou. Agora, Fagner está liberado para encarar o antigo time sem qualquer impedimento.

    Desde que chegou a Belo Horizonte, soma 23 partidas, ainda sem gols e com uma assistência registrada.

    Mais um capítulo para Cássio contra o Alvinegro

    Outro nome que inevitavelmente chama atenção é o de Cássio. Ídolo incontestável no Corinthians, o goleiro disputou 712 jogos com a camisa alvinegra, sendo o segundo atleta com mais partidas na história do clube, atrás apenas de Wladimir.

    Ao longo de sua trajetória, conquistou nove títulos, incluindo a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, torneios que o eternizaram na memória da torcida.

    Desde a transferência para o Cruzeiro, Cássio já reencontrou o Corinthians em algumas oportunidades, incluindo o duelo decisivo da semifinal da Copa do Brasil de 2025, decidido nos pênaltis, onde o Corinthians venceu o confronto, se consagrando campeão na final.

    O retrospecto geral do goleiro contra seu ex-clube é equilibrado. Em quatro jogos, são duas vitórias, um empate e uma derrota para o Timão, sofrendo apenas dois gols.

    O reencontro de Tite com o Timão

    No banco de reservas, o reencontro é igualmente significativo. Tite, um dos técnicos mais vitoriosos da história corinthiana, também mede forças com o ex-clube.

    Responsável por conquistas como o Brasileirão, a Libertadores e o Mundial de Clubes, além de ser alçado ao comando da Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo, o treinador construiu legado histórico no Parque São Jorge.

    Desde que deixou o Corinthians, Tite enfrentou o ex-clube apenas duas vezes. Em maio de 2024, pelo Flamengo, venceu por 2 a 0. Em setembro do mesmo ano, acabou derrotado por 2 a 1 na Neo Química Arena.

    O momento atual, porém, apresenta novos desafios. À frente do Cruzeiro, Tite busca afirmação em meio às cobranças naturais de início de trabalho e à necessidade de resultados que convençam a torcida.

