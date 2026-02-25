De ídolos a adversários: os retrospectos de Tite, Cássio e Fagner contra o Corinthians

O confronto entre Corinthians e Cruzeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro, carrega mais do que a disputa por pontos na tabela. O duelo coloca frente a frente personagens que ajudaram a construir capítulos decisivos da história recente do Timão, agora defendendo as cores da equipe mineira.
Cássio, Fagner e Tite estarão do lado celeste, em meio à sequência da temporada e às ambições das duas equipes na competição, o reencontro com ídolos recentes adiciona um certo componente emocional para o torcedor alvinegro.
