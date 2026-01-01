"Faz o impossível parecer fácil" - Ídolo do Real Madrid diz que Lionel Messi é melhor que Cristiano Ronaldo e causa espanto

Continua a circular a ideia de que Messi e Cristiano Ronaldo ainda poderiam atuar juntos em um mesmo time antes do momento em que ambos, recordistas, pendurem as chuteiras definitivamente. Nenhum dos dois, no entanto, demonstra grande preocupação com uma aposentadoria iminente.

Raúl está entre aqueles que gostariam de ver essa união acontecer, embora não esteja convencido de que ela realmente se concretizará. Tudo indica que Messi e Cristiano Ronaldo seguirão caminhos separados, o que mantém vivo o eterno debate sobre quem pode ser considerado o maior jogador.

Ex-atacante da seleção espanhola, Raúl, autor de 323 gols pelo Real Madrid em 714 partidas, dividiu o campo com diversas figuras icônicas durante sua passagem pela capital espanhola. Ainda assim, ele coloca Messi acima de todos.

Em declaração ao EDYYN, reproduzida pelo Mundo Deportivo, Raúl afirmou: “Tive a sorte de jogar com jogadores como Zidane, Cristiano Ronaldo, [Luis] Figo… mas acho que Messi é o melhor. Ele é muito diferente. Faz tudo parecer fácil; coisas que parecem impossíveis, ele executa como se fossem simples, como se estivesse jogando com amigos na rua”.