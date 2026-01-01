"Faz o impossível parecer fácil" - Ídolo do Real Madrid diz que Lionel Messi é melhor que Cristiano Ronaldo e causa espanto
A discussão eterna
Messi foi, durante muito tempo, um verdadeiro espinho no pé do Real Madrid, protagonizando batalhas épicas frequentemente ao lado do eterno rival Cristiano Ronaldo. Ao longo de duas décadas, período em que somaram juntos 13 Bolas de Ouro, os dois superastros elevaram o nível do brilho individual a patamares poucas vezes vistos no futebol.
Ambos seguem em plena atividade no início de 2026. Messi renovou seu compromisso com o Inter Miami, campeão da MLS Cup, em um contrato que o manterá nos Estados Unidos até 2028. Já Cristiano Ronaldo trabalha sob um vínculo de dois anos com o Al-Nassr, da Saudi Pro League, que se estenderá para além de seu 42º aniversário.
A escolha de Raul
Continua a circular a ideia de que Messi e Cristiano Ronaldo ainda poderiam atuar juntos em um mesmo time antes do momento em que ambos, recordistas, pendurem as chuteiras definitivamente. Nenhum dos dois, no entanto, demonstra grande preocupação com uma aposentadoria iminente.
Raúl está entre aqueles que gostariam de ver essa união acontecer, embora não esteja convencido de que ela realmente se concretizará. Tudo indica que Messi e Cristiano Ronaldo seguirão caminhos separados, o que mantém vivo o eterno debate sobre quem pode ser considerado o maior jogador.
Ex-atacante da seleção espanhola, Raúl, autor de 323 gols pelo Real Madrid em 714 partidas, dividiu o campo com diversas figuras icônicas durante sua passagem pela capital espanhola. Ainda assim, ele coloca Messi acima de todos.
Em declaração ao EDYYN, reproduzida pelo Mundo Deportivo, Raúl afirmou: “Tive a sorte de jogar com jogadores como Zidane, Cristiano Ronaldo, [Luis] Figo… mas acho que Messi é o melhor. Ele é muito diferente. Faz tudo parecer fácil; coisas que parecem impossíveis, ele executa como se fossem simples, como se estivesse jogando com amigos na rua”.
Lamine Yamal recebe grande destaque
Raúl também reconheceu que outro talento formado no renomado sistema de base de La Masia, do Barcelona, pode vir a dominar o futuro imediato do futebol profissional.
Ele está entre os que se mostraram impressionados com Lamine Yamal, que vem reescrevendo os livros de história desde sua estreia no time principal, aos 15 anos. Hoje com 18, o atacante já conquistou títulos como Campeonato Espanhol e a Eurocopa, além de ter terminado na segunda colocação da Bola de Ouro de 2025.
Há grande expectativa em torno de um jovem talento que pode brilhar nas fases decisivas da Copa do Mundo de 2026 pela seleção espanhola. Em entrevista ao AS, Raúl afirmou: “Todos sabemos que ele será um jogador importante, mas Lamine não será o eixo central da seleção espanhola. Há jogadores mais experientes que precisam ajudá-lo para que ele possa ser protagonista em campo e aliviar a pressão de ter que nos salvar em cada jogo. Precisamos dar espaço a ele. Ele tem muito talento e é muito jovem, e já mostrou isso tanto em seu clube quanto com a Espanha”.