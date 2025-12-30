Ídolo do Manchester United sai em defesa de Benjamin Sesko e faz comparação com outro atacante "esquecido"

Falando em seu podcast no YouTube, o ídolo do United afirmou: “O Sesko oferece mais do que só gols. Sim, os atacantes são julgados pelos gols, mas internamente às vezes há coisas que eles trazem para o time que você pensa: ‘Isso é enorme’. Sabe quem era assim? Louis Saha. Ele nunca ia ganhar a Chuteira de Ouro no Manchester United.

“Mas, em termos de valor para a equipe, ele era um achado pelo que fazia para permitir que os outros jogassem melhor. Em alguns momentos, ele fazia o time avançar no campo; em outros, segurava a bola por três ou quatro segundos para nos dar um respiro.”

Ferdinand acredita que a presença de Sesko permite que jogadores criativos como Matheus Cunha e Bryan Mbeumo atuem nos espaços às suas costas. Ações simples, como proteger a bola sob pressão, desviar passes de primeira e ocupar os zagueiros, estiveram em falta no ataque do United nos últimos anos, e Sesko tem o perfil ideal para cumprir esse papel.

“Esqueçam os gols com ele”, disse. “O jogo completo dele… às vezes eu ficava pensando: ‘Meu Deus, que felicidade ele estar no nosso time’. Com o Sesko, claro que ainda queremos ver os gols. Mas já vi alguns aspectos do jogo dele que fazem pensar: ‘Os outros jogadores estão gostando disso’. Dá para perceber. O Manchester United não tinha, há muito tempo, um centroavante que conseguisse segurar a bola ou desviar de primeira. Coisas simples, mas muito eficazes.”