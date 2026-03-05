Goal.com
ÍCONES: Como as vuvuzelas, a bola Jabulani e a “mão de Deus” marcaram a controversa Copa do Mundo de 2010

Este é o Icons, um recurso e série de podcasts da GOAL que revisita as últimas 10 Copas do Mundo através dos momentos, personagens e controvérsias que as marcaram, trazendo o espírito de cada torneio de volta à vida de forma vívida. Esta semana, relembramos as vuvuzelas, as bolas Jabulani, um motim francês e a outra “Mão de Deus”. A Copa do Mundo de 2010 foi caótica, barulhenta, emocionante e espetacular; um torneio que moldou a era moderna do futebol de maneiras que poucos poderiam ter previsto.

A Copa do Mundo de 2010, sediada pela África do Sul, foi recentemente classificada como a melhor Copa do Mundo já realizada. Dependendo da sua opinião sobre o que torna uma Copa do Mundo brilhante, você concordará entusiasticamente ou revirará os olhos e murmurará algo sobre vuvuzelas, bolas com efeito, motim e aquela mão de Luis Suárez.

Esta foi a primeira Copa do Mundo a ocorrer na era digital moderna, com as mídias sociais levando todos os aspectos da experiência diretamente ao seu cérebro através da tela do seu celular. Tanto o Twitter quanto o Facebook estavam em seu auge, interconectados, e tornaram esta edição do torneio quadrienal mais do que apenas um bando de homens chutando uma bola para ganhar um troféu dourado. Transformou-a em uma experiência imersiva de cultura pop, na qual você podia acompanhar a ação através dos tweets ao vivo de Joe Bloggs sobre o cartão vermelho escandaloso de Kaká, ou a experiência corporativa sanitizada através do então presidente da FIFA, Sepp Blatter, de 71 anos, declarando que “também estou muito feliz em compartilhar minha própria experiência da Copa do Mundo da FIFA 2010 com os fãs de todo o mundo” em seu primeiro tweet na véspera da final.

O “Thefacebook”, como era conhecido no dia de seu lançamento, tinha apenas três meses quando, em uma sala de conferências anônima em Zurique, Blatter fez o possível para criar suspense no anúncio dos anfitriões da Copa do Mundo de 2010, insistindo várias vezes que ficaria sabendo o resultado do duvidoso processo de licitação da FIFA em tempo real, ao retirar o nome do país vencedor de um envelope branco simples adornado com um selo vermelho ostentoso. No entanto, a presença de Nelson Mandela sentado na primeira fila mostrou que Blatter estava sendo econômico com a verdade; você não convida o venerado ícone global do movimento antiapartheid para ocupar um lugar de destaque e depois diz a ele que perdeu!

Quando Blatter dispensou o teatro e finalmente confirmou o vencedor, a delegação sul-africana explodiu de alegria, enquanto vários de seus membros sacavam longos tubos de plástico e apresentavam ao mundo o que seria uma característica sonora marcante das finais: a vuvuzela.

    Parede de ruído

    A origem da vuvuzela é controversa, já que as “buzinas de estádio” já estavam disponíveis para os fãs de esportes nos Estados Unidos, enquanto a “corneta” era uma característica das torcidas latino-americanas desde a década de 1960. Existe até uma versão do instrumento que aparece em uma pintura de 1870, “The Dinner Horn”, do artista americano Winslow Homer. Na África do Sul, porém, a vuvuzela nasceu em 1965, quando um torcedor de futebol local chamado Freddie Maake acrescentou um tubo extra a uma buzina de bicicleta, por motivos que permanecem um mistério.

    Maake desenvolveu e aperfeiçoou a ideia nas décadas seguintes, até que, com o fim do apartheid em meados da década de 1990, a vuvuzela se tornou um elemento fundamental da cultura futebolística sul-africana. Então, em 2001, uma empresa de plásticos empreendedora da Cidade do Cabo decidiu produzir em massa o tubo de um metro de comprimento, e o som alto e monótono rapidamente se tornou o ruído onipresente que acompanhava o futebol em todo o país.

    Os primeiros toques da vuvuzela no anúncio do anfitrião foram apenas o primeiro aviso de um problema que consumiria o mundo do futebol. Quando chegou a prévia da final, a Copa das Confederações de 2009, todas as partidas do torneio foram tomadas pelo barulho de um milhão de abelhas furiosas.

    “Acho essas vuvuzelas irritantes”, reclamou o meio-campista espanhol Xabi Alonso. “Elas não contribuem para a atmosfera no estádio. Deveriam ser proibidas.”

    Essa opinião era compartilhada por muitos outros jogadores, treinadores e, especialmente, emissoras europeias, que tentaram desenvolver uma técnica de filtragem de áudio para reduzir a intensidade do som das vuvuzelas em suas transmissões. Mas a vuvuzela não poderia ser silenciada.

    O zumbido aparentemente constante que elas emitiam era, na verdade, composto por uma ampla gama de frequências, muitas delas na mesma largura de banda da voz humana. Se você filtrasse as vuvuzelas, também perderia os comentaristas, os gritos dos torcedores e todos os outros ruídos que dão ao futebol sua atmosfera única.

    Os apelos para proibir a corneta de plástico nas finais da Copa do Mundo foram altos, com pesquisadores levantando várias preocupações com a saúde, desde a transmissão aérea de doenças até a perda auditiva induzida por ruído. Com uma média de 120 decibéis, a vuvuzela equivalia ao som de um motor a jato decolando a apenas 30 metros de distância.

    No entanto, aqueles que pediam a proibição das cornetas de plástico foram rejeitados categoricamente pelos anfitriões sul-africanos e pela própria FIFA. A vuvuzela é, foi e sempre será uma parte essencial da cultura do futebol na África do Sul, e se você as tivesse removido, poderia muito bem ter realizado a primeira Copa do Mundo em solo africano em Nova York, Londres ou São Paulo.

    “A bola está péssima.”

    Jabulani significa “regozijar-se” ou “ser feliz” na língua zulu, por isso, quando a adidas lançou a Jabulani como bola oficial da Copa do Mundo de 2010, esperava certamente que fosse melhor recebida do que as bolas dos torneios Fevernova e Teamgeist, que tinham sido alvo de muitas críticas nos torneios de 2002 e 2006, respetivamente.

    Eles estavam redondamente enganados. A Jabulani foi projetada com a colaboração de cientistas da Universidade de Loughborough e incluía uma nova tecnologia revolucionária chamada “Grip ‘n Groove”, que significava que a superfície da bola era texturizada com canais rasos para torná-la mais aerodinâmica. Mas, em vez de cientistas, os fabricantes alemães de roupas esportivas deveriam ter consultado os jogadores, que quase unanimemente detestavam a bola e sua trajetória imprevisível.

    “Com certeza, o cara que projetou essa bola nunca jogou futebol”, disse o atacante brasileiro Robinho. “Mas não há nada que possamos fazer; temos que jogar com ela.”

    O goleiro inglês David James foi ainda mais direto: “A bola é péssima. É horrível, mas é horrível para todos.”

    Uma longa lista de treinadores e jogadores se juntou ao goleiro brasileiro Júlio César para comparar a Jabulani a uma bola de “supermercado”, enquanto o ex-meio-campista do Liverpool Craig Johnston, que projetou e criou o protótipo da adidas Predator, a chuteira de futebol mais vendida do mundo, ficou tão consternado com a bola que escreveu uma carta de 12 páginas a Blatter descrevendo as falhas percebidas da Jabulani, juntamente com inúmeros comentários de jogadores profissionais que a criticavam pelo seu fraco desempenho.

    Johnston implorou à FIFA para abandonar a Jabulani, mas, sem se deixar abalar pelas críticas, a tão criticada bola foi firmemente colocada no centro do campo do estádio Soccer City, inspirado na calabaza, nos arredores de Soweto, para a partida de abertura entre a anfitriã África do Sul e o México. Nos primeiros 54 minutos, a seleção Bafana Bafana lutou para se impor diante de uma torcida barulhenta de quase 85 mil pessoas tocando vuvuzelas. Mas então, uma rápida sequência de passes levou a África do Sul a montar um raro contra-ataque que terminou com Siphiwe Tshabalala entrando pela esquerda e, de um ângulo agudo, mandando uma bomba no canto superior oposto. Ninguém da torcida sul-africana permitiria que se dissesse mais nada de ruim sobre a Jabulani.

    Motim

    A França chegou ao torneio com um elenco repleto de superestrelas mundiais que havia chegado à final de 2006, mas acabou perdendo nos pênaltis para a Itália, depois que Zinedine Zidane foi expulso por daruma cabeçada em Marco Materazzi. No entanto, a seleção só se classificou para a edição de 2010 após uma partida de desempate contra a Irlanda, quando uma falta deliberada de Thierry Henry com as duas mãos na jogada que resultou no gol decisivo de William Gallas causou um furor que acabou ajudando a introduzir o árbitro assistente de vídeo no futebol vários anos depois.

    Então, dois meses antes da final, o “Caso Zahia” explodiu na mídia mundial. Franck Ribéry, Karim Benzema e Sidney Govou foram acusados de pagar por sexo com uma acompanhante menor de idade chamada Zahia Dehar. Como se isso não bastasse, a Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou que o técnico Raymond Domenech deixaria o cargo imediatamente após o torneio, enfraquecendo sua autoridade já frágil sobre o time.

    Tudo isso fez com que os pontos de pressão dentro da equipe começassem a se romper. O primeiro sinal de problemas surgiu apenas 24 horas antes do jogo de estreia da França contra o Uruguai, quando Florent Malouda enfrentou Domenech durante o treino, antes de ser afastado pelo capitão Patrice Evra. Malouda ficou no banco durante o fraco empate 0-0 dos Bleus com os sul-americanos, o que levou a lenda francesa e ex-capitão Zidane a dizer profeticamente à mídia que achava que Domenech tinha perdido o controle da equipe.

    Na partida seguinte da França, uma derrota por 2 a 0 para o México, as tensões internas no time vieram à tona durante o intervalo. Nicolas Anelka teve uma discussão acalorada com o técnico e, após se recusar a pedir desculpas quando solicitado pelo presidente da FFF, foi substituído e posteriormente mandado para casa, desonrado, do torneio.

    No dia seguinte, a extensão do clima de rebelião no campo da França foi exposta ao mundo. Em um treino aberto ao público, o time protestou contra a expulsão de Anelka, recusando-se a participar. Depois de dar autógrafos para os fãs, os jogadores da França foram para o campo de treinamento, onde Evra quase chegou às vias de fato com o preparador físico Robert Duverne, diante dos olhos de todos que assistiam.

    Evra saiu furioso para o ônibus da equipe, onde se juntou ao resto do elenco. Uma vez dentro, eles fecharam as cortinas do ônibus e aparentemente fizeram algumas anotações. Quando finalmente saíram, eles seguravam uma carta que fizeram Domenech ler para os torcedores e a mídia que aguardavam.

    “Todos os jogadores, sem exceção, querem declarar sua oposição à decisão tomada pela FFF de excluir Nicolas Anelka da equipe”, disse ele. “A pedido da equipe, o jogador em questão tentou dialogar, mas sua abordagem foi ignorada.”

    Para muitos, esse foi o momento mais sombrio da história do futebol francês, mas eles ainda conseguiram se tornar os vilões do torneio antes de voltarem para casa. Em sua última partida da fase de grupos contra a África do Sul, tudo o que a França, já eliminada, precisava fazer era perder por três gols e os anfitriões passariam para as oitavas de final. Os Bleus perdiam por 2 a 0 e estavam com 10 jogadores no intervalo, após o cartão vermelho recebido por Yoann Gourcuff aos 25 minutos, mas se recuperaram do desânimo e marcaram um gol quando Ribery passou por Tsepo Masilela em um passe em profundidade e cruzou para Malouda empurrar para o gol.

    Ambas as equipes perderam naquele dia, e a África do Sul se tornou a primeira anfitriã da Copa do Mundo da história a ser eliminada na fase de grupos.

    O mais novo vilão da África

    Apesar de a África do Sul ter sido acompanhada pela Costa do Marfim, Camarões, Argélia e Nigéria na eliminação na fase de grupos, restava um representante continental nas eliminatórias da primeira Copa do Mundo em solo africano: Gana. E, no verdadeiro espírito do Ubuntu, todos os africanos que acompanhavam o torneio passaram a torcer por seus irmãos continentais.

    Os Black Stars conseguiram chegar às oitavas de final em um difícil Grupo D, que contava com Alemanha, Austrália e Sérvia, ao superar os Socceroos no saldo de gols e terminar em segundo lugar, atrás do time de Joachim Low, vencedor do grupo. A recompensa de Gana foi uma partida eliminatória contra os surpreendentes vencedores do Grupo C, os EUA, que haviam derrotado a Inglaterra de Fabio Capello, em dificuldades, e conquistado o primeiro lugar.

    No Royal Bafokeng Sports Palace, em Rustenburg, Gana assumiu a liderança no início do jogo com Kevin-Prince Boateng, mas os americanos reagiram com força após o intervalo e empataram com um pênalti de Landon Donovan. Gana resistiu até a prorrogação, quando retomou a liderança com Asamoah Gyan, que controlou uma bola longa com o peito e chutou de um ângulo fechado, apesar da marcação de dois defensores.

    Os Black Stars imitaram Camarões em 1990 e Senegal em 2002 ao chegar às quartas de final da Copa do Mundo, e sua partida contra o Uruguai foi cheia de altos e baixos. Gana assumiu a liderança com um chute forte de 40 metros de Sulley Muntari no final do primeiro tempo, mas o Uruguai empatou quando Diego Forlan — o jogador que melhor dominou a bola Jabulani no torneio — cobrou uma falta no segundo tempo que enganou Richard Kingson, goleiro de Gana.

    Um clássico da Copa do Mundo com 39 chutes ao longo dos 120 minutos, incluindo a prorrogação, será, no entanto, sempre lembrado pelos eventos dos segundos finais. O Uruguai passou os minutos finais pressionado por um Gana aparentemente desesperado para evitar a iminente disputa de pênaltis. Após um tiro livre cobrado pela direita por John Pantsil, a bola caiu nos pés de Stephen Appiah na pequena área. Seu chute acertou o joelho de Luis Suárez e ficou perfeitamente posicionada para Matthew Amoah cabecear para o gol, mas Suárez, em um momento que mais tarde descreveu como “a melhor defesa do torneio”, afastou a bola com os punhos na linha do gol.

    A África explodiu de raiva, um Suarez choroso foi expulso e Gana recebeu um pênalti para vencer com o último chute da partida. Gyan, porém, só conseguiu acertar a trave.

    “Decepcionei todo o continente, meu país”, disse ele àGTV Sports anos depois. “Sempre que estou sozinho em um quarto, isso vem à minha mente. Vou viver com isso pelo resto da minha vida.”

    Depois que Gana perdeu a disputa de pênaltis, a África voltou sua raiva para seu novo inimigo público número um: Suárez. H, porém, não se arrependeu.

    “A ‘Mão de Deus’ agora pertence a mim”, disse ele, referindo-se ao gol marcado com a mão por Diego Maradona contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986. O debate sobre a conduta de Suárez continuou acalorado mesmo depois que Gana foi eliminado do torneio, depois que o Uruguai foi derrotado por 3 a 2 pela Holanda na semifinal e depois que perdeu a disputa pelo terceiro lugar para a Alemanha, também por 3 a 2. 

    E, na verdade, a África nunca perdoou nem esqueceu o homem agora conhecido como “Diablo” – O Diabo.

