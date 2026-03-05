ÍCONES: Como as vuvuzelas, a bola Jabulani e a “mão de Deus” marcaram a controversa Copa do Mundo de 2010

A Copa do Mundo de 2010, sediada pela África do Sul, foi recentemente classificada como a melhor Copa do Mundo já realizada. Dependendo da sua opinião sobre o que torna uma Copa do Mundo brilhante, você concordará entusiasticamente ou revirará os olhos e murmurará algo sobre vuvuzelas, bolas com efeito, motim e aquela mão de Luis Suárez.
Esta foi a primeira Copa do Mundo a ocorrer na era digital moderna, com as mídias sociais levando todos os aspectos da experiência diretamente ao seu cérebro através da tela do seu celular. Tanto o Twitter quanto o Facebook estavam em seu auge, interconectados, e tornaram esta edição do torneio quadrienal mais do que apenas um bando de homens chutando uma bola para ganhar um troféu dourado. Transformou-a em uma experiência imersiva de cultura pop, na qual você podia acompanhar a ação através dos tweets ao vivo de Joe Bloggs sobre o cartão vermelho escandaloso de Kaká, ou a experiência corporativa sanitizada através do então presidente da FIFA, Sepp Blatter, de 71 anos, declarando que “também estou muito feliz em compartilhar minha própria experiência da Copa do Mundo da FIFA 2010 com os fãs de todo o mundo” em seu primeiro tweet na véspera da final.
O “Thefacebook”, como era conhecido no dia de seu lançamento, tinha apenas três meses quando, em uma sala de conferências anônima em Zurique, Blatter fez o possível para criar suspense no anúncio dos anfitriões da Copa do Mundo de 2010, insistindo várias vezes que ficaria sabendo o resultado do duvidoso processo de licitação da FIFA em tempo real, ao retirar o nome do país vencedor de um envelope branco simples adornado com um selo vermelho ostentoso. No entanto, a presença de Nelson Mandela sentado na primeira fila mostrou que Blatter estava sendo econômico com a verdade; você não convida o venerado ícone global do movimento antiapartheid para ocupar um lugar de destaque e depois diz a ele que perdeu!
Quando Blatter dispensou o teatro e finalmente confirmou o vencedor, a delegação sul-africana explodiu de alegria, enquanto vários de seus membros sacavam longos tubos de plástico e apresentavam ao mundo o que seria uma característica sonora marcante das finais: a vuvuzela.