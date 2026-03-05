ÍCONES: Como as vuvuzelas, a bola Jabulani e a “mão de Deus” marcaram a controversa Copa do Mundo de 2010

A França chegou ao torneio com um elenco repleto de superestrelas mundiais que havia chegado à final de 2006, mas acabou perdendo nos pênaltis para a Itália, depois que Zinedine Zidane foi expulso por daruma cabeçada em Marco Materazzi. No entanto, a seleção só se classificou para a edição de 2010 após uma partida de desempate contra a Irlanda, quando uma falta deliberada de Thierry Henry com as duas mãos na jogada que resultou no gol decisivo de William Gallas causou um furor que acabou ajudando a introduzir o árbitro assistente de vídeo no futebol vários anos depois.

Então, dois meses antes da final, o “Caso Zahia” explodiu na mídia mundial. Franck Ribéry, Karim Benzema e Sidney Govou foram acusados de pagar por sexo com uma acompanhante menor de idade chamada Zahia Dehar. Como se isso não bastasse, a Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou que o técnico Raymond Domenech deixaria o cargo imediatamente após o torneio, enfraquecendo sua autoridade já frágil sobre o time.

Tudo isso fez com que os pontos de pressão dentro da equipe começassem a se romper. O primeiro sinal de problemas surgiu apenas 24 horas antes do jogo de estreia da França contra o Uruguai, quando Florent Malouda enfrentou Domenech durante o treino, antes de ser afastado pelo capitão Patrice Evra. Malouda ficou no banco durante o fraco empate 0-0 dos Bleus com os sul-americanos, o que levou a lenda francesa e ex-capitão Zidane a dizer profeticamente à mídia que achava que Domenech tinha perdido o controle da equipe.

Na partida seguinte da França, uma derrota por 2 a 0 para o México, as tensões internas no time vieram à tona durante o intervalo. Nicolas Anelka teve uma discussão acalorada com o técnico e, após se recusar a pedir desculpas quando solicitado pelo presidente da FFF, foi substituído e posteriormente mandado para casa, desonrado, do torneio.

No dia seguinte, a extensão do clima de rebelião no campo da França foi exposta ao mundo. Em um treino aberto ao público, o time protestou contra a expulsão de Anelka, recusando-se a participar. Depois de dar autógrafos para os fãs, os jogadores da França foram para o campo de treinamento, onde Evra quase chegou às vias de fato com o preparador físico Robert Duverne, diante dos olhos de todos que assistiam.

Evra saiu furioso para o ônibus da equipe, onde se juntou ao resto do elenco. Uma vez dentro, eles fecharam as cortinas do ônibus e aparentemente fizeram algumas anotações. Quando finalmente saíram, eles seguravam uma carta que fizeram Domenech ler para os torcedores e a mídia que aguardavam.

“Todos os jogadores, sem exceção, querem declarar sua oposição à decisão tomada pela FFF de excluir Nicolas Anelka da equipe”, disse ele. “A pedido da equipe, o jogador em questão tentou dialogar, mas sua abordagem foi ignorada.”

Para muitos, esse foi o momento mais sombrio da história do futebol francês, mas eles ainda conseguiram se tornar os vilões do torneio antes de voltarem para casa. Em sua última partida da fase de grupos contra a África do Sul, tudo o que a França, já eliminada, precisava fazer era perder por três gols e os anfitriões passariam para as oitavas de final. Os Bleus perdiam por 2 a 0 e estavam com 10 jogadores no intervalo, após o cartão vermelho recebido por Yoann Gourcuff aos 25 minutos, mas se recuperaram do desânimo e marcaram um gol quando Ribery passou por Tsepo Masilela em um passe em profundidade e cruzou para Malouda empurrar para o gol.

Ambas as equipes perderam naquele dia, e a África do Sul se tornou a primeira anfitriã da Copa do Mundo da história a ser eliminada na fase de grupos.