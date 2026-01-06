Ícone do Tottenham sugere jogador do Cruzeiro como reforço do Wrexham

Sandro acredita que Pereira teria um impacto imediato no futebol galês, caso o Wrexham consiga tirá-lo do Cruzeiro. O brasileiro já atuou na Inglaterra pelo West Bromwich Albion entre 2019 e 2021.

Em entrevista à BOYLE Sports, Sandro comentou: “Acho incrível ver esses caras, que são atores, realizando o sonho de comprar um clube com tanta história no futebol. A forma como eles fizeram isso foi perfeita. Montaram o time com calma, contrataram pessoas muito boas ao redor e foram evoluindo passo a passo, sempre trazendo novos jogadores.”

“Eu virei torcedor do Wrexham. Seria muito legal vê-los na Premier League, mas sabemos que não é fácil.”

“O Matheus é aquele camisa 10 clássico. É um ótimo jogador, já atuou na Europa. Ele joga muita bola.”

Sandro também destacou o impacto global da série: “Quando a série do Wrexham começou, virou um sucesso no mundo todo porque é uma história linda. Jogadores brasileiros já gostam de jogar aqui naturalmente. A Championship é difícil, mas se eles chegarem à Premier League… não é só no Brasil, o mundo inteiro ama a Premier League. É algo inacreditável, a melhor liga do mundo.”