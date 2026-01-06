Ícone do Tottenham sugere jogador do Cruzeiro como reforço do Wrexham
Um novo torcedor do Wrexham
Ex-volante do Tottenham e da seleção brasileira, Sandro revelou que se tornou torcedor do Wrexham depois de se encantar com a história do clube apresentada no documentário da Disney+. Sob o comando de Ryan Reynolds e Rob McElhenney, o time saiu da quinta divisão (National League) e hoje está a apenas um acesso da Premier League.
Para Sandro, Matheus Pereira poderia ser o jogador capaz de fazer a diferença nessa caminhada. Atualmente, o Wrexham ocupa a 9ª colocação da Championship, a segunda divisão inglesa, apenas um ponto atrás do Watford, que fecha a zona de playoffs em sexto lugar.
Wrexham incentivado a contratar Pereira
Sandro acredita que Pereira teria um impacto imediato no futebol galês, caso o Wrexham consiga tirá-lo do Cruzeiro. O brasileiro já atuou na Inglaterra pelo West Bromwich Albion entre 2019 e 2021.
Em entrevista à BOYLE Sports, Sandro comentou: “Acho incrível ver esses caras, que são atores, realizando o sonho de comprar um clube com tanta história no futebol. A forma como eles fizeram isso foi perfeita. Montaram o time com calma, contrataram pessoas muito boas ao redor e foram evoluindo passo a passo, sempre trazendo novos jogadores.”
“Eu virei torcedor do Wrexham. Seria muito legal vê-los na Premier League, mas sabemos que não é fácil.”
“O Matheus é aquele camisa 10 clássico. É um ótimo jogador, já atuou na Europa. Ele joga muita bola.”
Sandro também destacou o impacto global da série: “Quando a série do Wrexham começou, virou um sucesso no mundo todo porque é uma história linda. Jogadores brasileiros já gostam de jogar aqui naturalmente. A Championship é difícil, mas se eles chegarem à Premier League… não é só no Brasil, o mundo inteiro ama a Premier League. É algo inacreditável, a melhor liga do mundo.”
Grande fase do Wrexham
O Wrexham vive um excelente momento e venceu seus últimos quatro jogos, superando Sheffield United, Preston North End, Blackburn Rovers e Derby County durante as festas de fim de ano.
Apesar das conversas sobre um possível quarto acesso consecutivo, o meio-campista Matty James garante que o elenco mantém os pés no chão: “Dentro do vestiário, estamos focados jogo a jogo, e isso ficou claro nesse período curto. Entramos em campo, fazemos nosso trabalho, buscamos o resultado e seguimos em frente. Ainda falta muito campeonato, e na Championship tudo pode mudar muito rápido. Mas temos experiência suficiente para manter o foco.”
Ele completou: “Foi sobre voltar aos treinos, trabalhar duro e cobrar uns aos outros. Dá pra ver a experiência do grupo para reagir bem, e a concorrência por posição é alta. O treinador rodou o time um pouco no Natal e quem entrou foi muito bem. Você precisa aproveitar a chance quando ela aparece.”
O técnico Phil Parkinson também comentou: “Sem dúvida, saímos do período de Natal em uma posição bem mais forte.”
O que vem a seguir para o Wrexham?
O Wrexham enfrenta o Nottingham Forest neste fim de semana pela terceira fase da FA Cup. Em seguida, volta suas atenções à Championship, onde segue na briga pelos playoffs, com um duelo contra o Norwich City. As equipes já se enfrentaram nesta temporada, e o Wrexham venceu por 3 a 2 fora de casa, em Carrow Road. Ainda em janeiro, o clube também terá pela frente Leicester City, QPR e Sheffield Wednesday.