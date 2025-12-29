Ícone do Real Madrid recorda boa relação com Vinícius Junior e brasileiros e brinca: "Aproveitam a vida de um jeito diferente"
Vinícius Junior ganha respaldo para possível ida ao Oriente Médio
Vinícius Junior era o principal nome do Real antes da chegada de Kylian Mbappé, em 2024. Desde que o francês passou a liderar o ataque dos merengues, porém, a influência do brasileiro diminuiu. Nesta temporada, por exemplo, são cinco gols e oito assistências em 24 partidas, contra 29 gols e cinco assistências de Mbappé no mesmo número de jogos. Com isso, Vini passou a ser ligado a uma transferência de alto valor para a Saudi Pro League, em meio às incertezas sobre a renovação de contrato. O diretor esportivo do Al Ittihad, Ramon Planes, inclusive, vê o ponta deixando o Santiago Bernabéu em um futuro não tão distante.
“Sim, vejo como uma possibilidade que jogadores como Vinicius estejam aqui na Arábia Saudita. Vejo uma evolução do campeonato e é viável ter atletas do mais alto nível e no auge por aqui”, afirmou. “A tendência já é incorporar jogadores em uma idade muito boa para o futebol. Não são mais apenas atletas no fim de carreira.”
- Getty Images Sport
Kroos elogia Vinícius Junior
Kroos atuou ao lado de Vinicius Jr no Real por seis anos e não poupou elogios ao ex-Flamengo. Segundo o alemão, apesar das diferenças culturais entre brasileiros e alemães, a conexão entre eles sempre foi excelente, dentro e fora de campo.
Em entrevista ao Marca, disse: “Sempre gostei muito deles, desde muito jovens. No Real, com Vinicius, Casemiro e Éder Militão, sempre tive uma boa relação. Eles aproveitam muito a vida, têm um estilo bem diferente do dos alemães. Com Casemiro ou com o Vini, me dei perfeitamente bem. Tive uma grande conexão com o Vinicius. Fora de campo também nos dávamos muito bem. Se a relação fora é ruim, fica difícil que seja boa dentro de campo. Eu aproveitava as arrancadas do Vinicius, e ele aproveitava os meus passes.”
Endrick ‘precisa jogar’
Na semana passada, o Lyon chegou a um acordo com o Real para contratar Endrick por empréstimo até o fim da temporada, após o atacante ter feito apenas quatro partidas em todas as competições pela equipe de Xabi Alonso. O jovem de 19 anos, que vestirá a camisa 9 do clube francês, comemorou a mudança nas redes sociais do Lyon: “O Natal chegou mais cedo!”. Depois de bater recordes de engajamento nas redes do time da Ligue 1, Kroos comentou a decisão do brasileiro de atuar na França por um período curto. O ex-jogador do Bayern de Munique acredita que o empréstimo pode ser positivo para Endrick e citou a própria experiência, quando atuou por empréstimo no Bayer Leverkusen no início da carreira.
Ele acrescentou: “Para um jogador como o Endrick, o mais importante é jogar. Se ele não tem essa possibilidade aqui, acho que o melhor caminho é ir para outro clube, por empréstimo, para atuar. Eu também saí por empréstimo quando era jovem, e foi muito bom para mim.”
- AFP
O que vem a seguir para Vinícius Junior e Endrick?
Endrick se apresenta ao elenco do Lyon para treinos nesta segunda-feira (29), mas ainda terá de esperar um pouco para estrear oficialmente. Ele não foi inscrito a tempo para o confronto contra o Monaco, no sábado (3), e pode aparecer em campo diante do Lille, em 11 de janeiro. Já Vinicius espera comandar o Real rumo à vitória no domingo (4), quando a equipe recebe o Real Betis em LaLiga.