Ícone do Real Madrid recorda boa relação com Vinícius Junior e brasileiros e brinca: "Aproveitam a vida de um jeito diferente"

Vinícius Junior era o principal nome do Real antes da chegada de Kylian Mbappé, em 2024. Desde que o francês passou a liderar o ataque dos merengues, porém, a influência do brasileiro diminuiu. Nesta temporada, por exemplo, são cinco gols e oito assistências em 24 partidas, contra 29 gols e cinco assistências de Mbappé no mesmo número de jogos. Com isso, Vini passou a ser ligado a uma transferência de alto valor para a Saudi Pro League, em meio às incertezas sobre a renovação de contrato. O diretor esportivo do Al Ittihad, Ramon Planes, inclusive, vê o ponta deixando o Santiago Bernabéu em um futuro não tão distante.

“Sim, vejo como uma possibilidade que jogadores como Vinicius estejam aqui na Arábia Saudita. Vejo uma evolução do campeonato e é viável ter atletas do mais alto nível e no auge por aqui”, afirmou. “A tendência já é incorporar jogadores em uma idade muito boa para o futebol. Não são mais apenas atletas no fim de carreira.”