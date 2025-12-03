Ícone da Premier League disse para Steven Gerrard ficar pronto para assumir o Liverpool

No seu canal no YouTube, Rio Ferdinand Presents, o ex-zagueiro contou o que disse a Gerrard recentemente:

“Eu estava conversando com ele outro dia e falei: ‘Olha, é bom você se preparar. Afie suas ferramentas, porque você pode ser chamado como técnico interino.’ Era isso que eu estava pensando.”

Ferdinand destacou que, com a maratona de jogos e a instabilidade do Liverpool, não via Slot passando por esse período sem pressão pesada da torcida e do clube:

“Num momento como esse, alguém como Steven Gerrard — uma lenda do clube — poderia entrar e dar estabilidade. Esqueça o que aconteceu em outros times. Ele é uma figura gigante no Liverpool. Eu não ficaria surpreso se ele recebesse uma ligação.”