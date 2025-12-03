Ícone da Premier League disse para Steven Gerrard ficar pronto para assumir o Liverpool
Lutas de Slot
O Liverpool vive um momento complicado, e isso tem levantado dúvidas sobre a permanência de Arne Slot em Anfield. A equipe até venceu o West Ham no fim de semana, encerrando uma sequência de três derrotas seguidas por três gols de diferença, mas ainda ocupa apenas o oitavo lugar na Premier League — nove pontos atrás do Arsenal, líder da competição. Diante desse cenário, Rio Ferdinand afirmou que uma troca no comando não está descartada e que Steven Gerrard pode ser chamado para colocar a casa em ordem.
A afirmação de Gerrard por Ferdinand
No seu canal no YouTube, Rio Ferdinand Presents, o ex-zagueiro contou o que disse a Gerrard recentemente:
“Eu estava conversando com ele outro dia e falei: ‘Olha, é bom você se preparar. Afie suas ferramentas, porque você pode ser chamado como técnico interino.’ Era isso que eu estava pensando.”
Ferdinand destacou que, com a maratona de jogos e a instabilidade do Liverpool, não via Slot passando por esse período sem pressão pesada da torcida e do clube:
“Num momento como esse, alguém como Steven Gerrard — uma lenda do clube — poderia entrar e dar estabilidade. Esqueça o que aconteceu em outros times. Ele é uma figura gigante no Liverpool. Eu não ficaria surpreso se ele recebesse uma ligação.”
A opinião do próprio Gerrard
Gerrard, no entanto, não concorda com a ideia de que o Liverpool esteja em “crise”. Após a derrota por 4 a 1 para o PSV na Champions League, ele disse:
“Derrotas desse tipo sempre deixam tudo mais tenso, mas eu não gosto da palavra ‘crise’. Crise é quando um clube precisa de anos para se recuperar, e o Liverpool não está nem perto disso.”
Ele reforçou que o elenco ainda é forte:
“Eles têm jogadores incríveis, muitos já foram campeões da Premier League. Então chamar isso de crise é exagerado.”
Mesmo assim, Gerrard reconheceu os problemas:
“É claro que não é bom o suficiente. O time está em uma fase muito ruim, com a confiança lá embaixo, sofrendo muitos gols e totalmente exposto. Se o treinador não encontrar respostas, isso vai continuar.”
O que vem a seguir?
O próximo jogo do Liverpool é contra o Sunderland, no meio da semana — um confronto perigoso para Slot. Os Black Cats estão acima dos Reds na tabela, em sexto, e já venceram seis dos 13 jogos que disputaram. Se o Liverpool tropeçar, Gerrard pode precisar tirar o telefone do silencioso.
Slot, por outro lado, garante que está pronto para encarar o momento:
“Continuamos lutando e tentando melhorar. As conversas são as mesmas desde que cheguei ao clube. É isso que temos feito no último ano e meio.”