Ícone da França quer ver Cristiano Ronaldo repetir feito de Lionel Messi e ganhar a Copa do Mundo: "Espero que 2026 seja dedicado a CR7"
Cristiano Ronaldo Eterno: Até quando CR7 jogará?
A Argentina foi campeã do mundo em 2022, com Lionel Messi — vencedor da Bola de Ouro oito vezes — finalmente levantando o troféu mais desejado do futebol. A final contra a França foi histórica, decidida nos pênaltis, e para muitos teve clima de “destino cumprido”, com um dos maiores jogadores de todos os tempos completando sua coleção de títulos.
Cristiano Ronaldo passou quase duas décadas em disputa direta com Messi pelo posto de melhor da história. O português venceu a Eurocopa e a Liga das Nações da UEFA, mas o maior troféu do futebol ainda falta em sua carreira.
Aos 41 anos, CR7 terá mais uma chance na Copa do Mundo de 2026. Há até quem acredite que ele possa chegar ao Mundial de 2030, em casa. De qualquer forma, seria simbólico ver Ronaldo repetir o feito de Messi e conquistar a taça mais importante do esporte.
Cristiano Ronaldo pode igualar Messi e vencer a Copa do Mundo?
Frank Leboeuf, campeão mundial com a França em 1998, comentou à GOAL — em entrevista ligada a uma ação com a BetVictor Online Casino — sobre a fala recente de Ronaldo, que disse não precisar de uma Copa do Mundo para consolidar seu legado.
“Ele não está mentindo. O que CR7 conquistou já é fantástico. Durante anos, a discussão foi Messi ou Ronaldo, uma escolha pessoal para muita gente”, afirmou Leboeuf.
O ex-zagueiro destacou, porém, que o Mundial faz diferença. “Ganhar uma Copa do Mundo muda tudo. Mesmo para mim, que ganhei em 1998, isso pesa. Para Cristiano Ronaldo, ainda mais depois que o Messi venceu em 2022.”
Leboeuf foi direto: “Pareceu que aquela Copa foi dedicada ao Messi. Espero, de verdade, que a de 2026 seja dedicada ao Cristiano Ronaldo. Seria incrível para ele e para Portugal. A seleção portuguesa tem um time muito forte, então é possível.”
Getty Images
Banco: CR7 é titular em Portugal?
Cristiano Ronaldo chegou a ser reserva em alguns jogos da Euro 2024, o que reacendeu o debate sobre seu papel na seleção. Para Leboeuf, esse será o grande desafio do técnico Roberto Martínez.
“Como lidar com Cristiano Ronaldo será a principal questão. Jogar a cada três dias é pesado, ainda mais nessa idade”, analisou.
Mesmo assim, o francês acredita que o camisa 7 pode ser decisivo: “Acho que ele estará em boa forma e que Portugal tem chance de ganhar a Copa do Mundo com ele em campo. Mas o treinador vai precisar pensar bem antes de colocá-lo em todos os jogos.”
- Getty
Copa do Mundo de 2026: Adversários de Portugal na fase de grupos
Portugal já sabe que enfrentará Uzbequistão e Colômbia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A seleção ainda aguarda a definição do último adversário, que virá dos play-offs intercontinentais.
A expectativa é que Cristiano Ronaldo comece o torneio como capitão. Com 226 jogos e 143 gols pela seleção, ele chega ao Mundial cercado de atenção no mundo todo — e com a chance de, finalmente, seguir os passos de Messi no maior palco do futebol.