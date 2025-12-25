Ícone da França quer ver Cristiano Ronaldo repetir feito de Lionel Messi e ganhar a Copa do Mundo: "Espero que 2026 seja dedicado a CR7"

A Argentina foi campeã do mundo em 2022, com Lionel Messi — vencedor da Bola de Ouro oito vezes — finalmente levantando o troféu mais desejado do futebol. A final contra a França foi histórica, decidida nos pênaltis, e para muitos teve clima de “destino cumprido”, com um dos maiores jogadores de todos os tempos completando sua coleção de títulos.

Cristiano Ronaldo passou quase duas décadas em disputa direta com Messi pelo posto de melhor da história. O português venceu a Eurocopa e a Liga das Nações da UEFA, mas o maior troféu do futebol ainda falta em sua carreira.

Aos 41 anos, CR7 terá mais uma chance na Copa do Mundo de 2026. Há até quem acredite que ele possa chegar ao Mundial de 2030, em casa. De qualquer forma, seria simbólico ver Ronaldo repetir o feito de Messi e conquistar a taça mais importante do esporte.