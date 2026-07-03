Ibrahimović: O gol anulado da Croácia foi um “roubo”… e Portugal é “refém” da arrogância de Ronaldo

Zlatan Ibrahimović, lenda da seleção sueca, demonstrou grande indignação após a anulação do gol da Croácia nos últimos instantes da partida contra a Portugal, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Gvardiol marcou o gol de empate da Croácia nos últimos instantes contra a Portugal, mas o árbitro anulou o gol por impedimento, após consultar o VAR.

O jornal “La Gazzetta dello Sport” publicou as declarações de Zlatan Ibrahimović durante a análise da partida para a rede Fox Sports.

Ibra disse: “Foi uma partida fantástica, mas o VAR acabou estragando tudo no final. Não vejo nenhuma irregularidade no gol de empate (2 a 2)”.

E acrescentou: “O VAR anulou o gol, mas, para mim, foi um roubo. Ou o sensor dentro da bola não estava funcionando, ou algo aconteceu, porque Renato Vega tocou na bola, e isso significa que não houve impedimento”.

E enfatizou: “Veja o ângulo do replay: o jogador croata número 20 não tocou na bola, nem alterou sua trajetória nem um pouco. Quem a tocou foi o jogador português número 13, Renato Vega”.

E continuou: “Como pode haver impedimento? O zagueiro adversário toca na bola e, de repente, o autor do gol croata fica em impedimento? Isso é um absurdo”.

E esclareceu: “Os croatas, que lutaram com todo o coração, foram privados de um momento de sonho na Copa do Mundo. Quando se anula um gol aos 90 minutos, a decisão deve ser clara como a luz do sol. E, neste caso, não foi clara de forma alguma. Isso não foi arbitragem, foi um roubo descarado. Para mim, está claro que eles queriam que a Portugal e Ronaldo se classificassem para as oitavas de final para enfrentar a Espanha”.