Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Zlatan Ibrahimovic 2026Getty Images

Traduzido por

Ibrahimović: O gol anulado da Croácia foi um “roubo”… e Portugal é “refém” da arrogância de Ronaldo

Portugal x Croácia
Portugal
Croácia
Copa do Mundo
Z. Ibrahimovic
C. Ronaldo
Portugal
Croácia

É claro que eles queriam que a Portugal e Ronaldo se classificassem para as oitavas de final para enfrentar a Espanha

Zlatan Ibrahimović, lenda da seleção sueca, demonstrou grande indignação após a anulação do gol da Croácia nos últimos instantes da partida contra a Portugal, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Gvardiol marcou o gol de empate da Croácia nos últimos instantes contra a Portugal, mas o árbitro anulou o gol por impedimento, após consultar o VAR.

O jornal “La Gazzetta dello Sport” publicou as declarações de Zlatan Ibrahimović durante a análise da partida para a rede Fox Sports.

Ibra disse: “Foi uma partida fantástica, mas o VAR acabou estragando tudo no final. Não vejo nenhuma irregularidade no gol de empate (2 a 2)”.

E acrescentou: “O VAR anulou o gol, mas, para mim, foi um roubo. Ou o sensor dentro da bola não estava funcionando, ou algo aconteceu, porque Renato Vega tocou na bola, e isso significa que não houve impedimento”.

E enfatizou: “Veja o ângulo do replay: o jogador croata número 20 não tocou na bola, nem alterou sua trajetória nem um pouco. Quem a tocou foi o jogador português número 13, Renato Vega”.

E continuou: “Como pode haver impedimento? O zagueiro adversário toca na bola e, de repente, o autor do gol croata fica em impedimento? Isso é um absurdo”.

E esclareceu: “Os croatas, que lutaram com todo o coração, foram privados de um momento de sonho na Copa do Mundo. Quando se anula um gol aos 90 minutos, a decisão deve ser clara como a luz do sol. E, neste caso, não foi clara de forma alguma. Isso não foi arbitragem, foi um roubo descarado. Para mim, está claro que eles queriam que a Portugal e Ronaldo se classificassem para as oitavas de final para enfrentar a Espanha”.

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Ronaldo perdeu seu toque de bola e sua velocidade

    Ibrahimović também dirigiu críticas contundentes a Cristiano Ronaldo, afirmando que “a torcida de Portugal poderia ter previsto o que aconteceria”.

    E enfatizou: “Não dá para esperar ganhar nada em 2026 com Cristiano Ronaldo, de 41 anos, liderando o ataque, especialmente quando Gonçalo Ramos, que entrou como reserva e marcou um gol, fica no banco de reservas. Isso não é o que se chama de liderança lendária, mas sim o seu ego, que mantém a seleção como refém”.

    E continuou: “Ronaldo perdeu o toque de bola e a velocidade nos movimentos. Agora, limita-se a ficar dentro da grande área; nesta fase, sua aura e sua fama passaram a sustentá-lo mais do que seus próprios pés. Continuar escalando-o como titular é pura loucura, motivada por sentimentos de nostalgia”.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    Roberto Martínez decidiu o jogo graças às suas substituições inteligentes

    E acrescentou: “No fim das contas, a Portugal se classificou para as oitavas de final, e isso é futebol... Às vezes as regras estão a seu favor, outras vezes contra você. É realmente uma pena que, desta vez, isso tenha ocorrido às custas da Croácia”.

    E acrescentou: “Luka Modrić e Mateo Kovačić deixam o torneio de cabeça erguida. Eles deram tudo de si, mesmo que as coisas não tenham saído como esperavam”.

    E continuou sua análise: “De modo geral, a Portugal foi a melhor equipe e fez uma partida muito boa, mas a Croácia também entrou em campo em busca do gol. Não gostei do desempenho de Pedro Neto e Bruno Fernandes, pois ficaram aquém do esperado, enquanto Rafael Leão esteve excelente e causou grandes problemas à defesa da Croácia”.

    E concluiu: “Roberto Martínez decidiu a partida graças às suas substituições inteligentes, ao colocar em campo Nelson Semedo, Francisco Conceição, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos. Além disso, Liao deu um passe decisivo maravilhoso para Ramos, que marcou o gol que colocou a Portugal na frente”.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Copa do Mundo
Portugal crest
Portugal
POR
Espanha crest
Espanha
ESP