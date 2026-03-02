Ian Wright está “nervoso” antes do confronto com o Brighton e expressa grande preocupação com o “agitado” Arsenal

Mikel Arteta tentou usar a memória da vitória dominante de sua equipe por 4 a 1 no clássico do norte de Londres contra o Tottenham para motivar seus jogadores no intervalo, embora o desempenho no segundo tempo não tenha correspondido a esse padrão. O espanhol revelou sua mensagem no vestiário após o apito final, dizendo: “Começamos o jogo muito bem, o primeiro tempo foi muito, muito dominante. Acho que a diferença, o placar, deveria ter sido maior. Mas estávamos 1 a 1 [no intervalo]. O jogo continuava. Lembrei-lhes que estávamos exatamente na mesma posição contra o Spurs há sete dias naquele vestiário. Eu disse: 'Vejam o que aconteceu no segundo tempo - então vamos fazer isso de novo'. Mas provavelmente teremos que passar por alguns momentos difíceis para conquistar o direito de vencer o jogo. Certamente fizemos isso.”

Nos momentos finais, o Arsenal contou com Raya para salvá-los, com o goleiro fazendo uma defesa sensacional para impedir que um cruzamento de Alejandro Garnacho entrasse no canto oposto. Arteta admitiu que a intervenção do goleiro foi um alívio para seus próprios níveis de estresse. Ele disse: “Ele (Raya) é um goleiro que sabe manter o foco e decidir uma partida de futebol quando você precisa, porque às vezes ele não participa de nada e, então, em uma ação, você tem que estar lá, e isso é muito, muito difícil de fazer. A defesa que ele fez na última jogada... foi um cruzamento, não um chute, mas ele acabou fazendo uma defesa incrível. Eu estava no ângulo certo e meu coração quase parou, mas a mão de David estava lá para trazê-lo de volta à vida.”