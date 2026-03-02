AFP
Ian Wright está “nervoso” antes do confronto com o Brighton e expressa grande preocupação com o “agitado” Arsenal
Arsenal vence o Chelsea, com 10 jogadores, em partida tensa
Os Gunners abriram o placar com William Saliba, que cabeceou para o gol após um escanteio, mas as equipes foram para o intervalo empatadas devido a um infeliz gol contra de Piero Hincapie. Jurrien Timber acabou garantindo a vitória com um cabeceio aos 66 minutos, embora tenha sido um final nada confortável para os anfitriões. O Arsenal teve que enfrentar um final de jogo caótico, sobrevivendo a um gol de empate de Liam Delap que foi corretamente anulado por impedimento. Wright destacou que o time visitante continuou a testar David Raya até o final, mesmo depois de ficar com 10 jogadores após a expulsão de Pedro Neto por receber o segundo cartão amarelo.
Wright preocupa-se com o nervosismo do Arsenal no final do jogo
Falando na Premier League Productions, a lenda do Arsenal, Wright, não se conteve em sua avaliação dos momentos finais da partida. Ele disse: “O Chelsea, assim que ficou com 10 jogadores, começou a jogar. Foi preocupante. O Arsenal mostrou nervosismo, aquele nervosismo típico dos momentos finais das partidas. Eles precisam aproveitar as oportunidades mais cedo para poderem relaxar nesta fase. Eles precisam vencer agora, especialmente os jogos em casa. Não é algo que vai lhe dar muita confiança, mas é uma vitória.”
O ex-atacante da Inglaterra está particularmente preocupado com o próximo jogo contra o Brighton, temendo que os mesmos problemas voltem a surgir. Ele expressou sua crescente ansiedade, afirmando: “Estamos vendo que, no segundo tempo dos jogos, é possível chegar ao Arsenal. O Chelsea tinha 10 jogadores em campo, seria bom descobrir o que está acontecendo com o Arsenal no segundo tempo. Tudo se resume a 'fazer o trabalho' e estou feliz que o trabalho tenha sido feito, mas vou ficar nervoso para o próximo jogo porque estou vendo isso novamente no segundo tempo.”
Controvérsia sobre o VAR e decisões arbitrais
Para aumentar a frustração de Wright, houve uma decisão controversa do VAR a favor do Arsenal, quando a bola pareceu bater no braço de Declan Rice dentro da área. Wright confessou que ficou chocado com o fato de não ter sido marcada uma penalidade a favor do Blues, observando que Rice parecia estar segurando João Pedro naquele momento. “Decs está realmente segurando-o. O braço dele está lá em cima e agora se move para cima. Quando vi isso, pensei que eles iriam marcar um pênalti. Mas então você não sabe o que eles vão fazer lá em cima. Você olha para o pênalti que o Man United recebeu hoje, eu acho que é definitivamente um pênalti.”
O Centro de Partidas daPremier League esclareceu o incidente por meio de uma declaração nas redes sociais, defendendo a decisão do árbitro de continuar o jogo. Eles explicaram: “A decisão do árbitro de não marcar pênalti foi verificada e confirmada pelo VAR – considerando que não houve falta punível com a mão, já que Rice estava disputando a bola com um adversário quando ela bateu em seu braço.” Independentemente da explicação, foi mais um momento que deixou a torcida do Emirates — e Wright — incrivelmente desconfortável com a falta de controle exercida pelos líderes da liga.
A mensagem tática de Arteta e as proezas de Raya
Mikel Arteta tentou usar a memória da vitória dominante de sua equipe por 4 a 1 no clássico do norte de Londres contra o Tottenham para motivar seus jogadores no intervalo, embora o desempenho no segundo tempo não tenha correspondido a esse padrão. O espanhol revelou sua mensagem no vestiário após o apito final, dizendo: “Começamos o jogo muito bem, o primeiro tempo foi muito, muito dominante. Acho que a diferença, o placar, deveria ter sido maior. Mas estávamos 1 a 1 [no intervalo]. O jogo continuava. Lembrei-lhes que estávamos exatamente na mesma posição contra o Spurs há sete dias naquele vestiário. Eu disse: 'Vejam o que aconteceu no segundo tempo - então vamos fazer isso de novo'. Mas provavelmente teremos que passar por alguns momentos difíceis para conquistar o direito de vencer o jogo. Certamente fizemos isso.”
Nos momentos finais, o Arsenal contou com Raya para salvá-los, com o goleiro fazendo uma defesa sensacional para impedir que um cruzamento de Alejandro Garnacho entrasse no canto oposto. Arteta admitiu que a intervenção do goleiro foi um alívio para seus próprios níveis de estresse. Ele disse: “Ele (Raya) é um goleiro que sabe manter o foco e decidir uma partida de futebol quando você precisa, porque às vezes ele não participa de nada e, então, em uma ação, você tem que estar lá, e isso é muito, muito difícil de fazer. A defesa que ele fez na última jogada... foi um cruzamento, não um chute, mas ele acabou fazendo uma defesa incrível. Eu estava no ângulo certo e meu coração quase parou, mas a mão de David estava lá para trazê-lo de volta à vida.”
