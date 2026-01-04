"Me senti humilhada" - Modelo brasileira irrita esposa de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, e diz ter sido proibida de ir a jogos do Inter Miami
A esposa de Messi intervém
Segundo o tabloide britânico The Sun, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, teria tomado medidas pessoais para impedir que a modelo Suzy Cortez comparecesse à final da MLS Cup, disputada entre Inter Miami e Vancouver Whitecaps. Em campo, Messi comandou a equipe na vitória por 3 a 1, acrescentando mais um troféu a sua incrível coleção de taças.
Ainda de acordo com a publicação, Cortez teria sido bloqueada pelo próprio Messi após supostamente enviar “fotos sensuais” ao jogador através do Instagram. Ex-vencedora do concurso Miss BumBum, no Brasil, a modelo chegou a realizar um ensaio fotográfico ousado depois de ter sido desbloqueada pelo eterno ídolo do Barcelona e Argentina. Agora, ela passou a criticar Roccuzzo por, segundo afirma, restringir seu acesso ao marido também fora das redes sociais.
Modelo brasileira fala em "humilhação"
Cruz afirmou ter se sentido “humilhada” pela insistência de Antonela Roccuzzo para que sua entrada não fosse permitida na final. Segundo a modelo, o pedido teria sido feito pessoalmente à equipe do Inter Miami. Ela também relatou que voltou a ser bloqueada por Messi e por membros de sua família nas redes sociais.
Em entrevista ao Extra, declarou: "Me senti humilhada (...) Ninguém deveria ser banido de um evento esportivo público por questões pessoais ou disputas nas redes sociais".
A modelo ainda não descartou a possibilidade de encontrar a família de Messi durante a Copa do Mundo de 2026, que pretende acompanhar nos Estados Unidos, México e Canadá. Cruz se declara uma grande fã do jogador e possui tatuagens homenageando o craque em áreas íntimas de seu corpo. Em outra ocasião, chegou a publicar um vídeo mostrando a adição de uma tatuagem em homenagem a Messi feita em suas nádegas.
A rotina de Messi e Antonela
Antonela Roccuzzo já falou em outras ocasiões sobre o relacionamento com Lionel Messi e sobre a rotina familiar, um aspecto que ela deixa claro fazer questão de preservar.
Em entrevista à revista Grazia, Roccuzzo descreveu o dia a dia da família e a importância da organização. “Nós amamos nossa rotina. Ela é muito importante para nossa família, para a estrutura. Acordamos bem cedo, levamos as crianças para a escola e, então, tento treinar pelo menos cinco vezes por semana. Depois, procuro encaixar reuniões, tarefas ou sessões de fotos no período em que as crianças estão na escola. Em seguida, é buscar as crianças e levá-las para as atividades de futebol ou outras atividades extracurriculares. Depois, jantar e ir para a cama. Somos como uma família normal”, afirmou.
Ela também ressaltou o apoio mútuo dentro de casa. “Não sou só eu. Sinto realmente que minha família é minha prioridade e sempre apoio meu marido e minha família acima de tudo, mas também sinto que ele me apoia, e somos de fato uma grande equipe. É isso que queremos construir como família. Entre todos, temos essa estrutura familiar. Então, não sou apenas eu, está todo mundo junto”, completou.
Roccuzzo ainda comentou sobre o desafio de conciliar a vida profissional com a pessoal. “Me sinto extremamente grata e muito feliz, mas, ao mesmo tempo, estou tentando encontrar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, porque às vezes é difícil lidar com muitas sessões de fotos, reuniões ou o que for, e ao mesmo tempo estar com as crianças. No fim, sinto que estou trabalhando duro e fico muito feliz e orgulhosa disso.”
Por fim, ela falou sobre a adaptação à vida nos Estados Unidos após a passagem por Paris. “Vindo de Paris, onde o clima era muito frio e cinzento, chegar aqui foi simplesmente uma experiência incrível.”
Sobre os filhos, destacou a facilidade de adaptação. “Eles sempre nos surpreendem de uma forma muito positiva. Seja quando nos mudamos para Paris ou para cá, eles sempre se adaptaram com muita facilidade, e nós nos sentimos extremamente orgulhosos de como tornam nossas vidas realmente muito mais simples.”
O que vem a seguir para Messi?
Lionel Messi vive o período de pré-temporada com o Inter Miami, mas já tem no horizonte o objetivo de voltar a conquistar a Copa do Mundo em 2026. A seleção argentina, atual campeã mundial, já conhece seus adversários na fase de grupos do torneio: Argélia, Áustria e Jordânia.
Antes disso, porém, o compromisso é a Finalíssima, que colocará frente a frente os campeões do mundo e os vencedores da Eurocopa, em um duelo entre Argentina e Espanha.