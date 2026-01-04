"Me senti humilhada" - Modelo brasileira irrita esposa de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, e diz ter sido proibida de ir a jogos do Inter Miami

Antonela Roccuzzo já falou em outras ocasiões sobre o relacionamento com Lionel Messi e sobre a rotina familiar, um aspecto que ela deixa claro fazer questão de preservar.

Em entrevista à revista Grazia, Roccuzzo descreveu o dia a dia da família e a importância da organização. “Nós amamos nossa rotina. Ela é muito importante para nossa família, para a estrutura. Acordamos bem cedo, levamos as crianças para a escola e, então, tento treinar pelo menos cinco vezes por semana. Depois, procuro encaixar reuniões, tarefas ou sessões de fotos no período em que as crianças estão na escola. Em seguida, é buscar as crianças e levá-las para as atividades de futebol ou outras atividades extracurriculares. Depois, jantar e ir para a cama. Somos como uma família normal”, afirmou.

Ela também ressaltou o apoio mútuo dentro de casa. “Não sou só eu. Sinto realmente que minha família é minha prioridade e sempre apoio meu marido e minha família acima de tudo, mas também sinto que ele me apoia, e somos de fato uma grande equipe. É isso que queremos construir como família. Entre todos, temos essa estrutura familiar. Então, não sou apenas eu, está todo mundo junto”, completou.

Roccuzzo ainda comentou sobre o desafio de conciliar a vida profissional com a pessoal. “Me sinto extremamente grata e muito feliz, mas, ao mesmo tempo, estou tentando encontrar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, porque às vezes é difícil lidar com muitas sessões de fotos, reuniões ou o que for, e ao mesmo tempo estar com as crianças. No fim, sinto que estou trabalhando duro e fico muito feliz e orgulhosa disso.”

Por fim, ela falou sobre a adaptação à vida nos Estados Unidos após a passagem por Paris. “Vindo de Paris, onde o clima era muito frio e cinzento, chegar aqui foi simplesmente uma experiência incrível.”

Sobre os filhos, destacou a facilidade de adaptação. “Eles sempre nos surpreendem de uma forma muito positiva. Seja quando nos mudamos para Paris ou para cá, eles sempre se adaptaram com muita facilidade, e nós nos sentimos extremamente orgulhosos de como tornam nossas vidas realmente muito mais simples.”