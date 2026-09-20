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imago-sport-1083601413.jpgBrazil Photo Press
Pedro Augusto Dias

Hulk exalta Marcão e projeta conquistas no Fluminense: "Merece o melhor"

Fluminense
Corinthians x Fluminense
Brasileirão
Hulk

Atacante marcou duas vezes no triunfo sobre o Corinthians e destacou ambiente do elenco após o Fluminense chegar ao terceiro lugar

Hulk foi decisivo para o Fluminense deixar a Neo Química Arena com três pontos importantes no Campeonato Brasileiro. O atacante balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo (20), e teve participação direta na construção do resultado que colocou o Tricolor na terceira posição da competição, com 48 pontos.

Depois da partida, o camisa 7 também direcionou os holofotes para o ambiente interno da equipe. Hulk valorizou o trabalho de Marcão e destacou a relação entre os jogadores, projetando uma sequência de bons resultados na reta final da temporada.

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  • imago-sport-1083603993.jpgFotoarena

    Hulk valoriza trabalho de Marcão

    O atacante fez questão de elogiar a maneira como Marcão conduz o elenco do Fluminense. Para Hulk, o treinador tem conseguido criar um ambiente positivo entre os jogadores e merece reconhecimento pelo trabalho realizado à frente da equipe.

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    "O grupo é maravilhoso, merecemos viver bons momentos e conquistar coisas importantes. O Marcão dispensa comentários, é excepcional, trata todo mundo bem, com respeito, merece o melhor na carreira."

    A declaração veio depois de uma atuação em que Hulk assumiu protagonismo. O Fluminense abriu vantagem ainda no primeiro tempo, quando Lucho Acosta encontrou o atacante em boa posição para finalizar. Na etapa final, enquanto a partida estava empatada, o camisa 7 voltou a aparecer em uma transição rápida e marcou novamente, ampliando a vantagem tricolor.

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    O resultado levou o Tricolor aos 48 pontos e consolidou a equipe entre os primeiros colocados. Do outro lado, o Corinthians permaneceu com 32 pontos e terminou a rodada apenas três pontos acima do Grêmio, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

    Com a pausa do calendário para a Data Fifa, o Fluminense terá alguns dias para recuperar os jogadores e preparar a sequência do campeonato. A equipe volta a campo no dia 8 de outubro, quando recebe o Coritiba no Maracanã.

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