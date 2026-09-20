Hulk exalta Marcão e projeta conquistas no Fluminense: "Merece o melhor"

Hulk foi decisivo para o Fluminense deixar a Neo Química Arena com três pontos importantes no Campeonato Brasileiro. O atacante balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo (20), e teve participação direta na construção do resultado que colocou o Tricolor na terceira posição da competição, com 48 pontos.

Depois da partida, o camisa 7 também direcionou os holofotes para o ambiente interno da equipe. Hulk valorizou o trabalho de Marcão e destacou a relação entre os jogadores, projetando uma sequência de bons resultados na reta final da temporada.