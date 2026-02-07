Hugo Ekitike pode nunca igualar Erling Haaland em termos de gols, mas o “novo Fernando Torres” do Liverpool tem um jogo completo com o qual o camisa 9 do Manchester City, que está em baixa de rendimento, só poderia sonhar.

Haaland está ciente do debate em curso sobre sua falta de envolvimento nas jogadas de construção do City, mas insiste que isso não o incomoda nem um pouco.

“Quando eu marco, ninguém fala sobre isso, mas quando não marco, as pessoas começam a mencionar meus toques”, disse o atacante ao podcast Men in Blazers. “ Isso faz parte da minha vida, como as pessoas falam, e eu não posso controlar o que dizem sobre mim.

“Eu só tenho que me concentrar no que devo fazer em campo e meu trabalho não é ser como Rodri, controlar o jogo, é estar na área e finalizar os ataques. Esse é o meu foco e não me importo com o que as pessoas dizem. Trata-se de me concentrar em ajudar a equipe a vencer.

No final das contas, você pode jogar futebol sem tocar na bola, mesmo que isso pareça engraçado para alguns. Você pode fazer isso com movimentos, com a parte mental e com a percepção. É uma parte importante do jogo. Não se trata apenas de tocar na bola.

É claro que você tem que tocar na bola, mas eu conheço meu papel nesta equipe.”

Essencialmente, o trabalho de Haaland é marcar gols — e ele faz isso melhor do que qualquer outro jogador do mundo.

Também é verdade que seus movimentos, juntamente com sua mera presença, ocupam os defensores, criando assim tempo e espaço para os outros atacantes do City fazerem o seu trabalho.

No entanto, embora Roy Keane tenha exagerado (como de costume) ao afirmar que “o jogo geral de Haaland é o de um jogador da Segunda Divisão”, não há como negar que o jogo completo do atacante deixa a desejar.

Ele pode às vezes ser comparado a Ronaldo, o camisa 9 mais explosivo da era moderna, mas, embora seja muito superior no jogo aéreo, Haaland não tem nada parecido com as habilidades do brasileiro, que conseguia enfrentar sozinho toda a defesa adversária.

Mesmo olhando para seus contemporâneos, Haaland pode marcar tantos gols quanto Kylian Mbappé ou Harry Kane, mas está longe de ser um jogador tão completo quanto qualquer um deles — ou mesmo Ekitike, por sinal.