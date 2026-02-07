Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Hugo Ekitike Erling Haaland GFX GOAL
Mark Doyle

Hugo Ekitike pode nunca igualar Erling Haaland em termos de gols, mas o “novo Fernando Torres” do Liverpool tem um jogo completo com o qual o camisa 9 do Manchester City, que está em baixa de rendimento, só poderia sonhar.

Com o intervalo se aproximando e o Liverpool perdendo por 1 a 0 para o Newcastle United, Anfield já se preparava para mais uma derrota decepcionante nesta temporada tão difícil. No entanto, em 138 segundos, Hugo Ekitike mudou completamente o clima em Merseyside. O primeiro gol do francês — um chute no primeiro poste após um passe inteligente de Florian Wirtz — pode ter sido crucial, mas foi seu segundo gol que deixou os torcedores em frenesi.

Depois de receber um passe longo de Milos Kerkez, Ekitike passou por Malick Thiaw e chutou com a ponta do pé, mandando a bola para o fundo da rede do Newcastle, sem chances para Nick Pope. A combinação de velocidade, força e precisão de um atacante esguio com magia nas botas parecia muito familiar, especialmente para Steven Gerrard.

“Ekitike me lembra (Fernando) Torres toda vez que o vejo”, disse o ex-capitão do Liverpool, entusiasmado, à TNT Sports. “Ele está marcando gols semelhantes, em que, se você lhe der espaço no canal, ele vai correr, é muito rápido, você não consegue alcançá-lo e ele é mortal.”

Surpreendentemente, Ekitike também está em melhor forma do que o artilheiro da Premier League, Erling Haaland, antes do grande confronto de domingo contra o Manchester City.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    A queda de rendimento de Haaland

    Haaland tornou-se, sem dúvida, vítima do seu próprio sucesso. Qualquer coisa menos do que um gol por jogo é considerado decepcionante para o finalizador mais letal do mundo.

    Não há como negar, porém, que Haaland não esteve em sua melhor forma na última temporada, marcando apenas 22 gols em 31 partidas da Premier League — uma excelente média para quase qualquer outro jogador, mas não para o “Exterminador do Futebol”.

    “Não tenho aproveitado minhas chances”, admitiu o próprio jogador durante a campanha sem títulos do City em 2024-25. “Tenho que melhorar, não tenho sido bom o suficiente.”

    Haaland, porém, começou a temporada atual como um homem em missão. Na oitava semana, ele já havia marcado 11 gols. Apenas cinco dias antes do Natal, ele chegou a 19 gols em apenas 17 partidas, com dois gols contra o West Ham. Haaland não parecia apenas quebrar seu próprio recorde de gols em uma única temporada (36); ele estava a caminho de superá-lo.

    No entanto, nas sete semanas e sete partidas que se seguiram àquele gol duplo no Etihad, em 20 de dezembro, o camisa 9 norueguês marcou apenas uma vez, no empate em 1 a 1 com o Brighton — e mesmo esse foi de pênalti.

    • Publicidade
  • Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Nunca subestime os atacantes.

    Guardiola apontou, com razão, que só um tolo esperaria que as dificuldades de Haaland diante do gol continuassem por muito mais tempo.

    “Nunca subestime os atacantes, os artilheiros, porque eles sempre vão te calar”, disse o técnico do City. “Ele vai marcar gols pelo resto da vida, isso é certo.”

    Guardiola também estava certo ao argumentar que o City continua abençoado por ter Haaland: “Sem ele, não estaríamos na posição em que estamos agora. Ele contribui muito e está melhorando em muitas, muitas coisas.”

    Isso certamente pareceu ser o caso em alguns momentos desta temporada. Na louca vitória por 5 a 4 sobre o Fulham, por exemplo, Haaland não só marcou um gol, como também criou outros dois, para Tijjani Reijnders e Phil Foden.

    No entanto, ainda há muitas ocasiões em que o jogador de 25 anos mal toca na bola, muito menos influencia o jogo, o que significa que às vezes é difícil não se perguntar: se Haaland não está marcando gols, o que exatamente ele está fazendo?

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-GALATASARAYAFP

    “Sei qual é o meu papel nesta equipe”

    Haaland está ciente do debate em curso sobre sua falta de envolvimento nas jogadas de construção do City, mas insiste que isso não o incomoda nem um pouco.

    “Quando eu marco, ninguém fala sobre isso, mas quando não marco, as pessoas começam a mencionar meus toques”, disse o atacante ao podcast Men in Blazers. “ Isso faz parte da minha vida, como as pessoas falam, e eu não posso controlar o que dizem sobre mim.

    “Eu só tenho que me concentrar no que devo fazer em campo e meu trabalho não é ser como Rodri, controlar o jogo, é estar na área e finalizar os ataques. Esse é o meu foco e não me importo com o que as pessoas dizem. Trata-se de me concentrar em ajudar a equipe a vencer.

    No final das contas, você pode jogar futebol sem tocar na bola, mesmo que isso pareça engraçado para alguns. Você pode fazer isso com movimentos, com a parte mental e com a percepção. É uma parte importante do jogo. Não se trata apenas de tocar na bola.

    É claro que você tem que tocar na bola, mas eu conheço meu papel nesta equipe.”

    Essencialmente, o trabalho de Haaland é marcar gols — e ele faz isso melhor do que qualquer outro jogador do mundo.

    Também é verdade que seus movimentos, juntamente com sua mera presença, ocupam os defensores, criando assim tempo e espaço para os outros atacantes do City fazerem o seu trabalho.

    No entanto, embora Roy Keane tenha exagerado (como de costume) ao afirmar que “o jogo geral de Haaland é o de um jogador da Segunda Divisão”, não há como negar que o jogo completo do atacante deixa a desejar.

    Ele pode às vezes ser comparado a Ronaldo, o camisa 9 mais explosivo da era moderna, mas, embora seja muito superior no jogo aéreo, Haaland não tem nada parecido com as habilidades do brasileiro, que conseguia enfrentar sozinho toda a defesa adversária.

    Mesmo olhando para seus contemporâneos, Haaland pode marcar tantos gols quanto Kylian Mbappé ou Harry Kane, mas está longe de ser um jogador tão completo quanto qualquer um deles — ou mesmo Ekitike, por sinal.

  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Ekitike assume a vaga de Isak no time titular

    Ekitike provavelmente nunca será tão prolífico quanto Haaland. Mas ele pode ser mais produtivo — e isso não é uma tentativa de menosprezar Haaland. Na verdade, a capacidade de Ekitike de marcar gols e criar chances enquanto lidera o ataque só deve ser motivo de preocupação para Alexander Isak.

    A suposição natural era que, quando Isak estivesse totalmente adaptado após sua chegada do Newcastle no último dia da janela de transferências em setembro passado, ele seria o centroavante titular do Liverpool. Afinal, ele havia substituído Haaland como o atacante mais temido da Premier League na temporada passada, e os Reds acabavam de torná-lo o jogador mais caro da história do futebol britânico e o terceiro mais caro de todos os tempos.

    No entanto, Isak sentiu os efeitos de seu vergonhoso gol no verão por muito mais tempo do que qualquer um poderia imaginar — e a tal ponto que os torcedores ficaram frustrados com a tentativa confessada de Arne Slot de colocá-lo em forma e em condições físicas, enquanto Ekitike, que teve um início sensacional em sua carreira em Anfield, entrou e saiu do time durante o período mais difícil da temporada.

    Em dezembro, mesmo antes da lesão desesperadamente infeliz de Isak contra o Spurs, estava claro que Ekitike tinha que jogar e ele respondeu a uma série de partidas como titular antes do Natal com seis participações em gols em quatro jogos, antes que um pequeno problema na coxa interrompesse seu progresso.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    A conexão Wirtz

    No entanto, Ekitike retomou de onde havia parado ao retornar aos gramados no mês passado. Contra Barnsley e Qarabag, ele contribuiu com um gol e uma assistência antes de marcar dois gols brilhantes na vitória de sábado sobre o Newcastle.

    O jogador da seleção francesa foi, sem dúvida, ajudado por Florian Wirtz, que finalmente se adaptou ao futebol inglês. A dupla está se tornando bastante dinâmica, com nenhum outro jogador da Premier League tendo marcado mais gols juntos nesta temporada (seis).

    “Ele é um grande jogador que tem faro para o futebol”, disse Ekitike sobre Wirtz em entrevista à TNT Sports após o jogo contra o Newcastle. “É muito fácil para mim jogar com ele.

    Gosto de criar espaço, conectar-me e posso fazer tudo com esse tipo de jogador. Basta correr para o espaço livre e sei que ele vai me encontrar, então é muito divertido jogar com ele.”

    O sentimento é mútuo, com Wirtz revelando que eles se dão tão bem fora de campo quanto dentro dele.

    “Ele é um cara ótimo, tem uma grande personalidade e já é um bom amigo para mim”, disse o jogador da seleção alemã à BBC Sport. “Nós nos conhecemos da Bundesliga, jogamos algumas vezes um contra o outro e já trocamos camisas.

    Ele é um jogador fantástico e até me surpreendeu quando o vi pela primeira vez aqui treinando e jogando, porque eu não sabia que ele era tão bom assim.”

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    O melhor ainda está por vir

    Wirtz não é o único a ter ficado surpreso com o impacto de Ekitike em Anfield. O grande Thierry Henry — outro jogador com quem Ekitike tem sido comparado — mostrou-se preocupado com a inconsistência do seu compatriota, argumentando também que ele não fazia bem o básico.

    No entanto, o vencedor da Copa do Mundo recentemente elogiou Ekitike como sua contratação da temporada até agora, devido ao seu recorde de 15 gols em 32 partidas em todas as competições por um time que passa por tantos altos e baixos.

    “Ele me surpreendeu”, admitiu Henry em sua colunana Betway. “No início, ele tinha que provar que poderia [fazer isso] no Liverpool, e ele conseguiu. Agora o clube está passando por dificuldades, mas ele continua rendendo. Eu sabia que ele tinha esse potencial, mas não sabia que sua adaptação seria tão rápida.

    É claro que é mais fácil se adaptar quando um time está em alta. Mas ele se adaptou, depois foi para o banco, não disse nada, voltou e continua marcando gols, então você tem que colocá-lo lá em cima.”

    Obviamente, ainda há áreas do jogo de Ekitike que ele precisa melhorar, como o seu finalização e o seu hábito de, ocasionalmente, levar a bola longe demais. No entanto, estamos falando de um jogador de futebol multitalentoso que melhorou exponencialmente nos últimos 18 meses, destacando-se em várias funções: pelas pontas, na frente ou atrás do camisa 9. Nesse sentido, parece não haver limites para o que ele pode alcançar — ou se tornar.

    Haaland, é claro, continua sendo o atacante mais temido do futebol inglês e pode muito bem silenciar seus críticos no domingo.

    Em Ekitike, porém, o Liverpool não tem apenas um artilheiro, mas um potencial divisor de águas, um jogador de 23 anos semelhante a Torres que ainda não atingiu o auge de seu poder — e isso é um pensamento verdadeiramente assustador não apenas para o Manchester City, mas para todos os rivais dos Reds e talvez até mesmo para Isak.

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Fulham crest
Fulham
FUL
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0