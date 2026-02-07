Goal.com
Mark Doyle

Hugo Ekitike pode não igualar Erling Haaland em gols - mas o "novo Fernando Torres" do Liverpool mostra que pode ofuscar o centroavante do Manchester City

Com o intervalo se aproximando e o Liverpool perdendo por 1 a 0 para o Newcastle United, Anfield já se preparava para mais uma derrota decepcionante nesta temporada tão difícil...

...Em apenas 138 segundos, porém, Hugo Ekitike mudou completamente o clima na partida. O primeiro gol do francês – um chute preciso no canto após um cruzamento inteligente de Florian Wirtz – pode ter sido crucial, mas foi o segundo que levou a torcida ao delírio.

Após receber um lançamento longo de Milos Kerkez, Ekitike driblou Malick Thiaw com facilidade e, com um toque sutil, mandou a bola para o fundo da rede do Newcastle, sem chances para Nick Pope. A combinação de velocidade, potência e precisão de um atacante esguio com um toque de classe nos pés pareceu muito familiar – especialmente para Steven Gerrard.

"Ekitike me lembra o (Fernando) Torres toda vez que o vejo jogar", disse o ex-capitão do Liverpool entusiasmado à TNT Sports. "Ele marca gols parecidos, em que se você der espaço para ele na lateral, ele corre, é muito rápido, você não consegue alcançá-lo e ele é mortal."

Surpreendentemente, Ekitike também está em melhor forma do que o artilheiro da Premier League, Erling Haaland, às vésperas do importantíssimo confronto de domingo contra o Manchester City.

    Haaland em queda

    Pode-se argumentar que Haaland se tornou vítima do próprio sucesso. Qualquer resultado inferior a um gol por jogo é considerado decepcionante para o finalizador mais letal do mundo.

    Não há como negar, porém, que Haaland não esteve no seu melhor na última temporada, marcando apenas 22 gols em 31 jogos na Premier League - uma média de gols excelente para quase qualquer outro jogador no esporte, mas não a resposta do futebol ao astro norueguês.

    "Não tenho aproveitado minhas chances", admitiu o próprio jogador durante a temporada 2024/25 do City, que terminou sem títulos. "Preciso melhorar, não tenho jogado bem o suficiente."

    Haaland, porém, começou a temporada atual como um homem em uma missão. Na oitava rodada, ele já havia marcado 11 vezes. Apenas cinco dias antes do Natal, elevou sua contagem para 19 gols em apenas 17 jogos com dois gols contra o West Ham. Haaland não apenas parecia estar prestes a quebrar seu próprio recorde de gols em uma única temporada (36); ele estava a caminho de pulverizá-lo.

    No entanto, nas sete semanas e sete partidas que se seguiram àquela dobradinha no Etihad em 20 de dezembro, o camisa 9 norueguês marcou apenas uma vez, no empate em 1 a 1 com o Brighton - e mesmo esse gol foi de pênalti.

    "Nunca subestime os atacantes"

    Guardiola apontou, com toda razão, que só um tolo esperaria que as dificuldades de Haaland em marcar gols continuassem por muito mais tempo.

    "Nunca subestime os atacantes, os artilheiros, porque eles sempre vão te calar", disse o técnico do City. "Ele vai marcar gols pelo resto da vida, disso eu tenho certeza."

    Guardiola também estava certo quando argumentou que o City continua sendo abençoado por ter Haaland: "Sem ele, não estaríamos na posição em que estamos agora. Ele contribui muito e está melhorando em muitas, muitas coisas."

    Certamente, em alguns momentos desta temporada, essa pareceu ser a realidade. Na maluca vitória por 5 a 4 contra o Fulham, por exemplo, Haaland não só marcou um gol, como também deu duas assistências, para Tijjani Reijnders e Phil Foden.

    No entanto, ainda há muitas ocasiões em que o jogador de 25 anos mal toca na bola, quanto mais influencia o jogo, o que significa que às vezes é difícil não se perguntar: se Haaland não está marcando gols, o que exatamente ele está fazendo?

    "Eu sei qual é o meu papel nesta equipe"

    Haaland está ciente do debate em curso sobre sua falta de envolvimento na construção de jogo do City, mas insiste que isso não o incomoda nem um pouco.

    "Quando marco um gol, ninguém fala sobre isso, mas quando não marco, as pessoas começam a comentar sobre meus toques na bola", disse o atacante ao podcast Men in Blazers. "Isso faz parte da minha vida, como as pessoas vão falar, e eu não posso controlar o que dizem sobre mim."

    "Só preciso me concentrar no que devo fazer em campo, e meu trabalho não é ser como o Rodri, controlar o jogo, mas sim estar dentro da área e finalizar as jogadas. Esse é o meu foco, e não me importo com o que as pessoas dizem. O importante é me concentrar em ajudar o time a vencer."

    "No fim das contas, você pode jogar futebol sem tocar na bola, mesmo que isso soe estranho para alguns. Você pode fazer isso com movimentos, com a parte mental e com a percepção. É uma parte fundamental do jogo. Não se trata apenas de tocar na bola."

    "Claro que você tem que tocar na bola, mas eu sei qual é o meu papel nesta equipe."

    Essencialmente, o trabalho de Haaland é marcar gols - e ele faz isso melhor do que provavelmente qualquer outro jogador no mundo.

    É verdade também que sua movimentação, juntamente com sua mera presença, ocupa os defensores, criando assim tempo e espaço para que os outros atacantes do City façam o seu trabalho.

    No entanto, embora Roy Keane tenha ido longe demais (como de costume) ao afirmar que o jogo de Haaland é o de um jogador da "League Two", é simplesmente inegável que o jogo completo do atacante deixa a desejar.

    Ele pode ser comparado, às vezes, a Ronaldo, o camisa 9 mais explosivo da era moderna, mas, embora seja muito superior no jogo aéreo, Haaland não possui nem de perto o mesmo conjunto de habilidades do brasileiro, que conseguia driblar defesas sozinho.

    Mesmo comparando com seus contemporâneos, Haaland pode marcar tantos gols quanto Kylian Mbappé ou Harry Kane, mas ele está longe de ser um jogador tão completo quanto qualquer um deles - ou mesmo Ekitike, aliás.

    Ekitike assume a vaga de titular de Isak

    É provável que Ekitike nunca seja tão artilheiro quanto Haaland. Mas ele poderia ser mais produtivo – e isso não é uma tentativa de desmerecer Haaland. Aliás, a capacidade de Ekitike de marcar gols e criar oportunidades enquanto atua como centroavante deveria ser uma preocupação apenas para Alexander Isak.

    A expectativa natural era que, quando Isak estivesse totalmente adaptado após sua chegada do Newcastle no último dia da janela de transferências, em setembro passado, ele seria o centroavante titular do Liverpool. Afinal, ele havia, indiscutivelmente, desbancado Haaland como o atacante mais temido da Premier League na última temporada, e os Reds acabavam de torná-lo o jogador mais caro da história do futebol inglês e o terceiro mais caro de todos os tempos.

    No entanto, Isak sentiu os efeitos de sua vergonhosa ausência por muito mais tempo do que qualquer um previa - e a tal ponto que os torcedores ficaram frustrados com a tentativa, assumida por Arne Slot, de fazê-lo recuperar a forma física e a forma, enquanto Ekitike, que teve um início sensacional em sua carreira em Anfield, entrou e saiu do time durante o período mais difícil da temporada.

    Em dezembro, mesmo antes da infeliz fratura na perna de Isak contra o Spurs, ficou claro que Ekitike precisava jogar, e ele respondeu a uma sequência de partidas como titular antes do natal com seis participações em gols em quatro jogos, antes de um pequeno problema na coxa interromper seu progresso.

    A conexão com Wirtz

    No entanto, Ekitike retomou o bom desempenho de onde havia parado ao retornar aos gramados no mês passado. Contra o Barnsley e o Qarabag, ele contribuiu com um gol e uma assistência, antes de marcar dois gols brilhantes na vitória de sábado sobre o Newcastle.

    O jogador francês foi sem dúvida ajudado pelo fato de Florian Wirtz finalmente ter se adaptado ao futebol inglês. Eles estão se tornando uma verdadeira dupla dinâmica, sendo que nenhuma outra dupla de jogadores na Premier League marcou tantos gols juntos nesta temporada (seis).

    "Ele é um ótimo jogador que tem faro para o futebol", disse Ekitike sobre Wirtz em sua entrevista à TNT Sports após o jogo contra o Newcastle. "É muito fácil para mim jogar com ele."

    "Gosto de criar espaço, conectar jogadas e consigo fazer tudo com esse tipo de jogador. Basta correr no espaço livre e sei que ele vai me encontrar, então é muito divertido jogar com ele."

    O sentimento é totalmente recíproco, com Wirtz revelando que eles se dão tão bem fora de campo quanto dentro dele.

    "Ele é um cara ótimo - uma personalidade forte, já é um bom amigo meu", disse o jogador da seleção alemã à BBC Sport. "Nos conhecemos da Bundesliga, jogamos algumas vezes um contra o outro e já trocamos camisas."

    "Ele é um jogador fantástico e até me surpreendeu quando o vi pela primeira vez treinando e jogando aqui, porque eu não sabia que ele era tão bom."

    O melhor ainda está por vir

    Wirtz não foi o único a ficar surpreso com o impacto de Ekitike em Anfield. O grande Thierry Henry — outro jogador com quem Ekitike foi comparado — estava preocupado com a inconsistência do compatriota, além de argumentar que ele não executava bem o básico.

    No entanto, o campeão mundial recentemente elogiou Ekitike como sua contratação da temporada até o momento, devido ao seu histórico de 15 gols em 32 jogos em todas as competições por um time que vem passando por tantos altos e baixos.

    "Ele me surpreendeu",  admitiu Henry em sua coluna na Betway. "No início, ele teve que provar que era capaz no Liverpool, e provou. Agora o clube está passando por dificuldades, mas ele continua dando resultados. Eu sabia que ele tinha esse potencial, mas não imaginava que a adaptação seria tão rápida."

    "Claro, é mais fácil se adaptar quando o time está em boa fase. Mas ele se adaptou, foi para o banco, não disse nada, voltou e continua marcando gols, então você tem que colocá-lo lá em cima."

    Obviamente, ainda existem aspectos do jogo de Ekitike que ele precisa aprimorar, como a finalização e o hábito de, ocasionalmente, tirar muito tempo da bola. No entanto, estamos falando de um jogador multitalentoso que evoluiu muito nos últimos 18 meses, destacando-se em diversas posições: pelos lados do campo, no ataque ou atrás de um camisa 9. Nesse sentido, parece não haver limites para o que ele pode alcançar – ou se tornar.

    Haaland, claro, continua sendo o atacante mais temido do futebol inglês, e ele bem pode calar seus críticos no domingo.

    Em Ekitike, porém, o Liverpool não tem apenas um artilheiro, mas um potencial jogador que pode mudar o rumo de uma partida, um jovem de 23 anos no estilo de Fernando Torres que ainda não atingiu o auge de seu potencial – e isso é um pensamento verdadeiramente assustador não só para o Manchester City, mas para todos os rivais dos Reds, e talvez até mesmo para Isak.

