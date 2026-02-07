Hugo Ekitike pode não igualar Erling Haaland em gols - mas o "novo Fernando Torres" do Liverpool mostra que pode ofuscar o centroavante do Manchester City

...Em apenas 138 segundos, porém, Hugo Ekitike mudou completamente o clima na partida. O primeiro gol do francês – um chute preciso no canto após um cruzamento inteligente de Florian Wirtz – pode ter sido crucial, mas foi o segundo que levou a torcida ao delírio.
Após receber um lançamento longo de Milos Kerkez, Ekitike driblou Malick Thiaw com facilidade e, com um toque sutil, mandou a bola para o fundo da rede do Newcastle, sem chances para Nick Pope. A combinação de velocidade, potência e precisão de um atacante esguio com um toque de classe nos pés pareceu muito familiar – especialmente para Steven Gerrard.
"Ekitike me lembra o (Fernando) Torres toda vez que o vejo jogar", disse o ex-capitão do Liverpool entusiasmado à TNT Sports. "Ele marca gols parecidos, em que se você der espaço para ele na lateral, ele corre, é muito rápido, você não consegue alcançá-lo e ele é mortal."
Surpreendentemente, Ekitike também está em melhor forma do que o artilheiro da Premier League, Erling Haaland, às vésperas do importantíssimo confronto de domingo contra o Manchester City.
