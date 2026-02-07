Hugo Ekitike pode não igualar Erling Haaland em gols - mas o "novo Fernando Torres" do Liverpool mostra que pode ofuscar o centroavante do Manchester City

Haaland está ciente do debate em curso sobre sua falta de envolvimento na construção de jogo do City, mas insiste que isso não o incomoda nem um pouco.

"Quando marco um gol, ninguém fala sobre isso, mas quando não marco, as pessoas começam a comentar sobre meus toques na bola", disse o atacante ao podcast Men in Blazers. "Isso faz parte da minha vida, como as pessoas vão falar, e eu não posso controlar o que dizem sobre mim."

"Só preciso me concentrar no que devo fazer em campo, e meu trabalho não é ser como o Rodri, controlar o jogo, mas sim estar dentro da área e finalizar as jogadas. Esse é o meu foco, e não me importo com o que as pessoas dizem. O importante é me concentrar em ajudar o time a vencer."

"No fim das contas, você pode jogar futebol sem tocar na bola, mesmo que isso soe estranho para alguns. Você pode fazer isso com movimentos, com a parte mental e com a percepção. É uma parte fundamental do jogo. Não se trata apenas de tocar na bola."

"Claro que você tem que tocar na bola, mas eu sei qual é o meu papel nesta equipe."

Essencialmente, o trabalho de Haaland é marcar gols - e ele faz isso melhor do que provavelmente qualquer outro jogador no mundo.

É verdade também que sua movimentação, juntamente com sua mera presença, ocupa os defensores, criando assim tempo e espaço para que os outros atacantes do City façam o seu trabalho.

No entanto, embora Roy Keane tenha ido longe demais (como de costume) ao afirmar que o jogo de Haaland é o de um jogador da "League Two", é simplesmente inegável que o jogo completo do atacante deixa a desejar.

Ele pode ser comparado, às vezes, a Ronaldo, o camisa 9 mais explosivo da era moderna, mas, embora seja muito superior no jogo aéreo, Haaland não possui nem de perto o mesmo conjunto de habilidades do brasileiro, que conseguia driblar defesas sozinho.

Mesmo comparando com seus contemporâneos, Haaland pode marcar tantos gols quanto Kylian Mbappé ou Harry Kane, mas ele está longe de ser um jogador tão completo quanto qualquer um deles - ou mesmo Ekitike, aliás.