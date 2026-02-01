Como o PSG se tornou um fenômeno cultural e se prepara para tomar Londres

Após anos de obscuridade, o PSG agora é uma força a ser reconhecida em praticamente todos os aspectos, encontrando sucesso sem precedentes no cenário doméstico desde a aquisição apoiada pelo Catar em 2011, e finalmente conquistando uma cobiçada Liga dos Campeões pela primeira vez em 2025, ao destruir a Inter de Milão na final em Munique.

Esse nível de sucesso fez com que o clube se tornasse uma marca global ao longo dos últimos 15 anos, à medida que seus proprietários endinheirados investiram não apenas nos melhores jogadores do planeta, mas também em imagem, visibilidade e simbolismo, aproveitando o poder cultural de Paris, a cidade que chamam de lar.

Agora, eles estão aproveitando seu novo apelo mundial ao assumir Londres (bem, um pequeno canto dela). Espalhada por quatro andares de uma casa tradicional, Ici C'est Paris "La Maison" está chegando em breve.