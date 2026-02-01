Goal.com
PSG cultural powerhouse GFXGOAL/Getty/PSG
Krishan Davis

Como o PSG se tornou um fenômeno cultural e se prepara para tomar Londres

O Paris Saint-Germain experimentou uma ascensão meteórica dentro e fora do campo na última década, aumentando exponencialmente seu perfil global e encerrando a longa espera para se tornar campeão europeu. Em fevereiro, o PSG tomará conta da capital inglesa em uma exibição do fenômeno cultural que os gigantes franceses se tornaram

Após anos de obscuridade, o PSG agora é uma força a ser reconhecida em praticamente todos os aspectos, encontrando sucesso sem precedentes no cenário doméstico desde a aquisição apoiada pelo Catar em 2011, e finalmente conquistando uma cobiçada Liga dos Campeões pela primeira vez em 2025, ao destruir a Inter de Milão na final em Munique.

Esse nível de sucesso fez com que o clube se tornasse uma marca global ao longo dos últimos 15 anos, à medida que seus proprietários endinheirados investiram não apenas nos melhores jogadores do planeta, mas também em imagem, visibilidade e simbolismo, aproveitando o poder cultural de Paris, a cidade que chamam de lar.

Agora, eles estão aproveitando seu novo apelo mundial ao assumir Londres (bem, um pequeno canto dela). Espalhada por quatro andares de uma casa tradicional, Ici C'est Paris "La Maison" está chegando em breve.

  • PSG Champions LeagueGetty Images

    Sucesso no campo...

    O perfil global do PSG cresceu exponencialmente nos últimos 15 anos desde a aquisição pelo Qatar Sports Investments (QSI), em 2011, iniciando o que seria uma nova era brilhante para o clube — e que não dá sinais de acabar tão cedo.

    O sucesso deles foi alimentado por gastos quase ilimitados, que viram alguns dos maiores nomes do futebol mundial passarem pelas portas do Parc des Princes ao longo dos anos, incluindo Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Kylian Mbappé, Lionel Messi e, claro, Neymar - todos os quais atraíram milhões de olhares para o que acontece na capital francesa, onde não faltou troféus e drama.

    Eles podem muito bem ter entrado em uma nova época agora - deixando sua fase de superestrelas para trás sob o comando de Luis Enrique e colhendo as recompensas ao conquistar a sua primeira Liga dos Campeões em 2025 - mas sua consolidação como uma marca global ainda perdura, e hoje os Parisienses ocupam um alto lugar no pódio dos maiores clubes do mundo.

  • FBL-EUR-C1-PSGAFP

    …E fora dele

    Esse sucesso moderno e a ascensão meteórica sem precedentes que veio com ele foram habilmente aproveitados fora do campo, com os profissionais de marketing do clube realmente colocando esforços para ser o melhor e maior clube da capital francesa, enquanto se inspiram em uma das cidades mais famosas do planeta.

    Paris é uma das capitais mundiais da moda e é conhecida por sua profundidade cultural, mais notavelmente no cinema, arte, música e design, e isso é algo que o clube realmente explorou para quase se reinventar sob o comando da QSI, com a marca do clube e a sinergia com sua cidade natal tão fortes quanto qualquer outra no planeta. Não é muito diferente do colosso que é a parceria do Arsenal com a Adidas, com os Gunners se tornando absolutamente sinônimos do norte de Londres.

    Com o pano de fundo da popularidade crescente da interseção entre moda e futebol, o timing parece perfeito para o PSG.

  • BASKET-PSG-JERSEY-JORDANAFP

    Conexão Air Jordan

    A colaboração com a linha de basquete Air Jordan, da Nike, tem sido particularmente prolífica para Les Parisiens. Tão lucrativa quanto inovadora, a parceria começou em 2018, quando foi assinado um acordo para o lançamento de várias roupas e calçados em collab com o clube francês.

    A logo "Jumpman", da Air Jordan, foi estampada nos uniformes de visitante, terceiro e quarto do PSG no lugar do "Swoosh" da Nike nos anos seguintes, chegando a aparecer na camisa principal em 2021/22, quando os superastros Messi, Mbappé e Neymar estavam todos jogando no Parc des Princes.

    Claro, a colaboração se estendeu muito além do campo, com o lançamento de tênis da marca, em referência à popularidade do basquete na França, e de jaquetas e calças esportivas, aproveitando a explosão recente do streetwear.

    A coleção de streetwear de luxo chamada de "Wings", lançada em 2025 entre Jordan e PSG, foi particularmente icônica, já que aconteceu no ano em que o clube encerrou seu tabu na Liga dos Campeões. "Enquanto celebramos nosso 40º aniversário, a Jordan Brand continua a ultrapassar os limites da grandeza", disse o diretor de design da Nike, Jason Mayden, na época. "Por meio da nossa contínua colaboração com o PSG, estamos elevando o esporte, o estilo e a cultura."

  • PSG La MaisonPSG

    "Laboratório experimental" chega a Londres

    Embora já tenham uma loja em Londres - tornando-se o primeiro clube esportivo não-britânico a abrir um ponto de venda oficial na cidade, em 2023 - o PSG agora encontrou uma maneira única de exibir sua crescente marca do outro lado do Canal da Mancha. 

    Os gigantes franceses estão lançando o Ici C'est Paris "La Maison'" no coração do West End, onde eles estão transformando uma tradicional moradia em um "laboratório experimental" de quatro andares. A intenção é oferecer uma visão incomparável do "universo criativo" do clube no cruzamento entre esporte, cultura e o cobiçado estilo de vida parisiense.

    Se você está se perguntando de onde vem o nome, "Ici C'est Paris" (que se traduz como "Isto é Paris"), ele foi criado pela torcida organizada do PSG, os Ultras, na década de 1990, e logo se tornou o slogan e símbolo poderoso da identidade do clube.

  • PSG La MaisonPSG

    Quatro andares de diversão

    "La Maison" se desenrolará em quatro andares de uma casa tradicional na histórica Cavendish Square em Londres, com diferentes atrações em cada nível, tudo pensado para agradar pessoas de todas as idades e interesses.

    No piso térreo, junto a uma instalação de arte interativa, você encontrará a Sala de Treinamento, onde rituais pré-jogo serão reinterpretados através de movimento, exercícios de respiração e recuperação. As sessões variarão de aquecimentos de corrida e circuitos de alta intensidade a aulas acessíveis de ioga para crianças.

    No andar de cima, você pode experimentar o estilo de vida parisiense no Ici C'est Paris Cafe, que oferece uma experiência gastronômica "inspirada no savoir-faire parisiense". Depois de tomar um espresso e comer um croissant, você pode conferir a loja do PSG e o "sneaker lab", onde pode encontrar colaborações exclusivas e lançamentos em edição limitada. 

    O segundo andar será o lar de "The Lounge", destinado a capturar "o diálogo criativo entre Paris e Londres". O espaço reunirá música, performance e conversa, hospedando um programa de DJs e músicos, além de palestras e workshops sobre vários aspectos das respectivas culturas que tornam as duas cidades o que são.

    No último andar, você encontrará uma experiência mais exclusiva na forma de uma sala de jantar privada apenas para inscritos, com menus criados especificamente para o evento por chefs de Londres e Paris.

  • FRANCE-FBL-PSG-STADIUMAFP

    "Paris no coração da identidade do PSG"

    Falando antes do lançamento, o diretor de marca do PSG, Fabien Allegre, disse: "Paris está no coração da identidade do Paris Saint-Germain. É uma fonte constante de inspiração que alimenta nossa criatividade e nossa abertura para o mundo.

    "Com Ici C’est Paris La Maison London, trazemos essa identidade à vida através de um lugar de criação e compartilhamento, projetado para conectar nossos fãs internacionais com o universo parisiense e o 'art de vivre'."

    O evento ocorrerá das 10h às 18h todos os dias, de quarta-feira, 11 de fevereiro, a domingo, 15 de fevereiro, na 14 Cavendish Square. A entrada é gratuita e aberta a todos. Você pode se registrar para acesso prioritário aqui.

