Hora da vingança? Vinícius Junior tenta melhorar desempenho de olho na Bola de Ouro enquanto rumores de saída do Real Madrid aumentam

O brasileiro prometeu voltar ainda mais forte após ser ignorado para a Bola de Ouro 2024 - mas vem jogando bem abaixo do que pode

Vinícius Junior faria isso 10 vezes se precisasse. Pelo menos, foi o que ele nos disse. O ponta do Real Madrid, horas depois de ser superado questionavelmente na Bola de Ouro de 2024 por Rodri, do Manchester City, prometeu uma resposta gloriosa. Ele iria se destacar, encontrar seu melhor ritmo e provar a todos que um erro foi cometido na premiação, que o homem errado venceu. A "Hora da Vingança" de Vini estava chegando.

Exceto, não exatamente. Desde essa publicação nas redes sociais, disparada em 29 de outubro, a revelação do Flamengo esteve bem abaixo de seus níveis habituais, com qualquer candidatura à Bola de Ouro aparentemente em espera. Existem entre três e cinco jogadores que têm mais chances de ganhá-la do que ele agora, com um deles sendo um companheiro de equipe em Madri.

E assim chegamos aos play-offs da Champions League dos Merengues contra o Manchester City. Nenhum dos lados realmente queria estar nesta fase, e se a UEFA tivesse sua maneira de contornar a situação, ambos estariam esperando ansiosamente nas oitavas de final pelo vencedor de uma dessas partidas. Mas eles se encontrarão de todo jeito - com um dos favoritos presumidos da competição indo para casa antes de parecer que a verdadeira competição começou.

Este é o tipo de momento que Vinícius estava falando. As fases finais dessas competições são onde os maiores prêmios do futebol são conquistados, onde as estrelas se destacam. E enquanto no ano passado o camisa 7 sentiu que era o talento em alta que tinha sido roubado por seu mérito, ele agora está entrando em uma partida crucial longe de seu melhor momento e com muito o que provar se quiser erguer a Bola de Ouro.