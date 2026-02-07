Honest Ahanor: por que a Itália quer tanto contar com a jovem estrela defensiva da Atalanta em sua seleção?

Após demonstrar que não havia sido afetado de forma alguma pela grave lesão no joelho, Ahanor passou a ser um dos nomes mais cobiçados do mercado. Milan, Roma, Monaco e, como quase sempre acontece nesses casos, o Chelsea demonstraram interesse em um dos zagueiros mais promissores da nova geração europeia. No fim, porém, Ahanor entendeu — de forma bastante compreensível — que seu desenvolvimento seria melhor atendido por uma transferência para a Atalanta, clube reconhecido pelo aprimoramento e valorização de jovens talentos.

“Saber que tantos clubes de ponta estavam interessados em mim é motivo de orgulho”, admitiu Ahanor. “Mas não tive dúvidas na hora de escolher a Atalanta.”

A Dea acertou o pagamento de 16 milhões de euros fixos ao Genoa, com mais 4 milhões em bônus por metas, por um jogador que havia feito apenas seis partidas no futebol profissional. Ainda assim, o CEO da Atalanta, Luca Percassi, não tinha qualquer dúvida de que o renomado departamento de recrutamento do clube de Bérgamo havia realizado mais uma contratação extremamente acertada.

“É um jogador que conhecemos há muitos anos e que acompanhamos de perto há bastante tempo, tendo inclusive enfrentado nossas equipes de base contra ele”, explicou Percassi. “Sempre foi um atleta que se destacou pelas grandes qualidades em campo e, ao conhecê-lo melhor, ficamos positivamente surpresos com a maturidade que demonstra, superior à idade que tem, inclusive fora das quatro linhas.”

O então treinador Ivan Juric também ficou impressionado com Ahanor e, quando Isak Hien foi obrigado a deixar o campo lesionado aos 27 minutos da partida da Atalanta contra o Torino pela Serie A, em 21 de setembro, recorreu ao jovem de 17 anos. Ahanor teve uma atuação excelente na vitória por 3 a 0 e, curiosamente, fez sua primeira partida como titular pelo novo clube justamente contra a Juventus, no fim de semana seguinte.

Três dias depois, viveu seu primeiro contato com a Champions League ao entrar nos minutos finais da derrota da Atalanta para o Paris Saint-Germain, no Parc des Princes. Em seguida, atuou durante os 90 minutos na vitória sobre o Club Brugge, pela segunda rodada, na New Balance Arena.

Desde então, Ahanor passou a atuar com regularidade, e uma nova lesão — desta vez de Sead Kolasinac, em 3 de janeiro — abriu espaço para que ele se firmasse como titular na equipe do sucessor de Juric, Raffaele Palladino, antes do cartão vermelho recebido no último sábado, em Como.