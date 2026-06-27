Ele se chamaria Elijah, mas nunca virá aomundo. O segundo filho de Cody Gakpo, atacante do Liverpool e da Seleção Holandesa que disputará a Copa do Mundo de 2026 — vencedora do grupo com Japão, Suécia e Tunísia —, faleceu antes de nascer, em consequência de um aborto espontâneo, conforme informado pela companheira do jogador, Noa.
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Holanda, luto terrível para Cody Gakpo: seu segundo filho morre no colo da esposa. Ele permanece com o time
AS PALAVRAS DE LADY GAKPO
"Com o coração partido, gostaríamos de informar que nosso bebê faleceu durante a gravidez. Obrigado a todos pelo apoio. Fomos juntos à igreja e acendemos uma vela. Depois, fomos ao parquinho com nosso filho Samuel. Lá havia outra criança chamada Elijah. Não poderia haver sinal mais bonito da parte de Deus."
AS CONDOLÊNCIAS DA HOLANDA
"Em primeiro lugar, expressamos nossa solidariedade a Cody e sua família, a Noa e ao filho deles, Samuel. Trata-se de uma situação pessoal muito triste. É claro que já estávamos cientes do ocorrido, e a KNVB está se empenhando em apoiar a família da melhor maneira possível. Cody decidiu, de comum acordo com sua namorada, permanecer com o grupo. Respeitamos a privacidade deles e, por isso, não faremos mais comentários sobre a situação, incluindo a forma como estamos tentando estar ao lado deles. Também não forneceremos mais informações a esse respeito no futuro próximo. Qualquer comunicação sobre o assunto cabe à própria família.”