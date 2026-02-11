Histórico de transferências femininas: Lista das jogadoras mais caras do futebol feminino

À medida que o futebol feminino continua a crescer em todo o mundo, o recorde de transferências do esporte também cresce. De fato, somente em 2025, o recorde mundial foi quebrado nada menos que quatro vezes. Isso significa que o valor que o Chelsea pagou no verão de 2020 para contratar Pernille Harder, o maior da história do futebol feminino, agora está bem abaixo na lista das transferências mais caras, nem mesmo entre as 30 primeiras.

Keira Walsh tomou o lugar de Harder e subiu ao topo da lista no verão de 2022, mas sua transferência do Manchester City para o Barcelona nem mesmo está mais entre as 15 mais caras, com a meio-campista inglesa fazendo parte de uma negociação ainda mais cara em janeiro de 2025, quando voltou para a Inglaterra para se juntar ao Chelsea.

Então, quais são as transferências mais lucrativas da história do futebol feminino? O GOAL detalha os negócios mais caros que o esporte já viu até hoje...