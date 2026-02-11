Goal.com
Ameé Ruszkai

Histórico de transferências femininas: Lista das jogadoras mais caras do futebol feminino

Chelsea, Arsenal, Orlando Pride e London City Lionesses quebraram o recorde mundial somente em 2025, à medida que os gastos com o futebol feminino aumentam.

À medida que o futebol feminino continua a crescer em todo o mundo, o recorde de transferências do esporte também cresce. De fato, somente em 2025, o recorde mundial foi quebrado nada menos que quatro vezes. Isso significa que o valor que o Chelsea pagou no verão de 2020 para contratar Pernille Harder, o maior da história do futebol feminino, agora está bem abaixo na lista das transferências mais caras, nem mesmo entre as 30 primeiras.

Keira Walsh tomou o lugar de Harder e subiu ao topo da lista no verão de 2022, mas sua transferência do Manchester City para o Barcelona nem mesmo está mais entre as 15 mais caras, com a meio-campista inglesa fazendo parte de uma negociação ainda mais cara em janeiro de 2025, quando voltou para a Inglaterra para se juntar ao Chelsea.

Então, quais são as transferências mais lucrativas da história do futebol feminino? O GOAL detalha os negócios mais caros que o esporte já viu até hoje...

  • Ellen Wangerheim Man Utd Women 2025-26Getty Images

    15Ellen Wangerheim (Hammarby para o Man Utd)

    Ao entrar na janela de transferências de janeiro de 2026, a sensação era de que o Manchester United precisava ser agressivo. Competindo em quatro frentes com um elenco muito mais reduzido do que seus rivais nacionais e europeus, os Red Devils precisavam recrutar e recrutar bem para fortalecer uma equipe que havia tido um desempenho admirável na primeira metade da temporada, especialmente devido às suas limitações numéricas.

    Depois de garantir as contratações de Hanna Lundkvist e Lea Schuller antes do Ano Novo, o United fez uma grande aquisição algumas semanas depois, quando pagou uma quantia recorde pelo clube por Ellen Wangerheim. Foi um grande golpe para o Hammarby, que já havia perdido Anna Josendal, Smilla Holmberg e Julie Blakstad no início do mês. No entanto, o clube sueco foi bem compensado, já que o United desembolsou £ 560.000 (US$ 750.000) por uma jogadora no último ano de contrato, mas que, aos 21 anos, marcou 17 gols e deu sete assistências em 25 jogos da Damallsvenskan em 2025.

  • Barbra BandaImagn

    14Barbra Banda (Shanghai Shengli para Orlando Pride)

    Barbra Banda vinha brilhando no cenário internacional há vários anos antes de se transferir para o Orlando Pride em 2024, mas suas conquistas pelo clube estavam sendo realizadas um pouco fora dos holofotes, na Superliga Feminina Chinesa, pelo Shanghai Shengli. Tudo isso mudou quando o Pride pagou uma quantia enorme de US$ 740.000 (R$ 582.000) para trazê-la para os Estados Unidos e colocar seu talento de volta no centro das atenções. A primeira temporada de Banda em Orlando certamente valeu o investimento, já que seus 17 gols em 26 partidas ajudaram o clube a conquistar seu primeiro título da NWSL.

  • Ludmila Brazil Women 2025Getty Images

    13Ludmila (Chicago Stars para San Diego Wave)

    A estrela brasileira Ludmila fez parte do que pode se tornar a segunda negociação intra-liga mais lucrativa da história da NWSL no início de 2026, quando se transferiu do Chicago Stars para o San Diego Wave por uma taxa inicial de US$ 800.000 (R$ 5,82 milhões).

    Aos 31 anos, a atacante é uma figura bem conhecida no futebol feminino, tendo desfrutado de uma passagem particularmente brilhante pelo Atlético de Madrid de 2017 a 2024, na qual marcou 59 gols em 137 jogos da liga. Essas atuações convenceram o Chicago a assinar com ela um contrato de três anos no meio da campanha de 2024.

    No entanto, ela permaneceu por apenas uma temporada e meia, antes que o San Diego fizesse sua jogada com um contrato que pode chegar a um valor de US$ 1 milhão (727 mil libras).

  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    12Sam Coffey (Portland Thorns para o Manchester City)

    Liderando a corrida pelo título da Superliga Feminina com uma vantagem significativa, o Manchester City entrou na janela de transferências de janeiro de 2026 com o objetivo de reforçar uma equipe que já estava em uma posição brilhante, e foi o que fez ao adicionar uma meio-campista de classe mundial ao elenco, Sam Coffey.

    Tendo se estabelecido como uma das melhores jogadoras da posição 6 no Portland Thorns e na seleção americana, não foi surpresa que Coffey tenha custado ao City uma quantia recorde para o clube, de £ 650.000 (US$ 875.000). O investimento valerá a pena imediatamente se ela ajudar a equipe a cruzar a linha de chegada e conquistar o primeiro título da WSL em 10 anos.

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    11Racheal Kundananji (do Madrid CFF para o Bay FC)

    Foi apenas algumas semanas antes da mudança de Banda para Orlando que Racheal Kundananji, sua companheira de equipe da Zâmbia, se tornou a jogadora de futebol feminino mais cara do mundo ao se juntar a outro clube da NWSL, o Bay FC. O time em expansão causou impacto ao pagar US$ 862.000 (R$ 685.000) para trazê-la do Madrid CFF, onde marcou 33 gols em 43 jogos da liga, para a Califórnia.

    Kundananji ainda não atingiu essas alturas nos EUA, mas o Bay FC em geral ainda não deixou uma marca real na NWSL desde que entrou na liga em 2024.

  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    10Keira Walsh (do Barcelona para o Chelsea)

    Walsh voltou à Inglaterra em janeiro de 2025, quando o Chelsea concluiu uma sensacional contratação do meio-campista no último dia da janela de transferências. Embora o valor inicial tenha sido divulgado em cerca de £ 460.000 (R$ 2,4 milhões), os acréscimos e bônus provavelmente elevariam o valor total. No final da temporada 2024-25, a mídia espanhola informou que foi exatamente isso que aconteceu, com o Blues pagando € 850.000 (£ 714.000/$ 884.000) por um dos melhores meio-campistas defensivos do planeta.

  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    9Transferências (Houston Dash para Lyon)

    Após apenas uma temporada na NWSL, Tarciane tornou-se a segunda jogadora mais cara de todos os tempos quando foi contratada pelo Lyon em fevereiro de 2025. O L'Equipe informou que o valor da transferência da jogadora de 21 anos foi de cerca de US$ 960.000 (R$ 762.000), um recorde para a primeira divisão feminina francesa e um valor que a teria tornado a recordista mundial se o negócio tivesse sido fechado apenas algumas semanas antes.

  • Croix BethuneImagn

    8Croix Bethune (Washington Spirit para Kansas City Current)

    Mais duas jogadoras entraram para o clube do 1 milhão de dólares no mesmo dia, em alguns minutos emocionantes na NWSL, em 11 de fevereiro, começando com Croix Bethune. A jogadora de 24 anos, que foi nomeada Novata e Meia do Ano da NWSL em 2024, solicitou uma transferência do Washington Spirit, que a escolheu como a terceira escolha geral no draft dois anos antes, e foi para o Kansas City Current por US$ 1 milhão (R$ 7,3 milhões).

    Bethune recebeu a honra de integrar a segunda equipe na votação para o NWSL Best XI em 2025, pois ajudou o Spirit a chegar à final do campeonato da NWSL e fez parte da seleção feminina dos Estados Unidos que conquistou a medalha de ouro olímpica em Paris 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    7Claire Hutton (Kansas City Current para Bay FC)

    Poucos minutos antes do anúncio da transferência de Bethune para o Current, o clube revelou que Claire Hutton, finalista do prêmio de Revelação do Ano da NWSL 2025, havia deixado o clube para se juntar ao Bay FC por um valor de US$ 1,1 milhão (R$ 805 mil). A jogadora de 20 anos era uma peça fundamental do Kansas City desde que entrou para o time principal ainda adolescente, ajudando a equipe a conquistar o NWSL Shield em 2025, e agora levará seu talento para a Califórnia, antes da primeira temporada de Emma Coates no comando do Bay FC.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    6Naomi Girma (San Diego Wave para o Chelsea)

    Mas esse recorde mundial foi para Naomi Girma, que assinou com o Chelsea em janeiro de 2025 por £ 883.000, uma quantia que equivale a US$ 1.100.000, tornando-a a primeira jogadora a ganhar um milhão de dólares no futebol feminino. Apesar de ter apenas 24 anos, Girma já é amplamente considerada uma das melhores zagueiras do mundo, se não a melhor. É uma reputação que ela conquistou em suas três primeiras temporadas na NWSL com o San Diego Wave e certamente consolidou com suas atuações pela seleção dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de 2024, nos quais ela e sua equipe conquistaram a medalha de ouro.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    5Jaedyn Shaw (North Carolina Courage para Gotham)

    A transferência mais lucrativa de todos os tempos entre dois clubes da NWSL ocorreu em meados de 2025, quando o Gotham pagou US$ 1.250.000 (R$ 909.000) por Jaedyn Shaw. Depois de entrar na liga em meados da campanha de 2022, com apenas 17 anos, Shaw imediatamente chamou a atenção, tornando-se a jogadora mais jovem a marcar em sua estreia na competição, quando marcou pelo San Diego Wave contra o Chicago. Sua estrela continuaria a brilhar intensamente, especialmente na temporada de 2023, quando o Wave conquistou o NWSL Shield.

    No entanto, ela não ficaria na costa oeste. Em janeiro de 2025, Shaw se transferiu para o North Carolina Courage em uma das negociações mais valiosas da NWSL até hoje, mas isso foi superado mais tarde naquele mesmo ano, quando o Gotham pagou uma quantia recorde na liga para contratá-la. Poucos meses depois, Shaw comemorava o primeiro título da NWSL de sua carreira, sendo a estrela da final da temporada na vitória sobre o Washington Spirit.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    4Olivia Smith (Liverpool para o Arsenal)

    Girma deteve o recorde mundial de transferência no futebol feminino por seis meses, até que o Arsenal fez de Olivia Smith a primeira jogadora a atingir o valor de um milhão de libras em julho de 2025. Os Gunners foram vítimas da magia da jogadora de 20 anos nas quartas de final da FA Cup no início do ano, quando ela inspirou o Liverpool a uma vitória improvável. Por isso, eles não tinham ilusões quanto ao seu talento, a ponto de estarem dispostos a pagar uma quantia nunca antes vista no futebol feminino para garantir seus serviços.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    3Alyssa Thompson (Angel City para Chelsea)

    Houve muitas notícias diferentes sobre a taxa que o Chelsea pagou por Alyssa Thompson no último dia da janela de transferências da WSL, no verão de 2025. Inicialmente, o Athletic disse que ficou um pouco abaixo da marca de £ 1 milhão, antes que o Telegraph e o Guardian sugerissem o contrário. Os dois últimos entenderam que o acordo era um recorde para o Chelsea, superando a taxa paga por Girma, e disseram que poderia se tornar um recorde mundial, embora parecesse estar aquém do que o Orlando Pride pagou por Lizbeth Ovalle para começar.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    2Lizbeth Ovalle (Tigres para Orlando Pride)

    A transferência de Smith para o Arsenal manteve o recorde mundial de transferência feminina por pouco mais de um mês, antes que o Orlando Pride pagasse uma quantia ainda maior para garantir os serviços da sensação mexicana Ovalle em agosto de 2025. A jogadora de 25 anos já havia sido associada a todos os principais clubes da Europa — com Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid e Wolfsburg interessados após suas excelentes atuações pelo Tigres. No entanto, o próximo capítulo de sua carreira acontecerá nos Estados Unidos, depois que ela assinou com o atual campeão da NWSL por uma quantia recorde de US$ 1,5 milhão (R$ 5,5 milhões).

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (PSG para o London City Lionesses)

    Um novo recorde de transferência feminina foi estabelecido no último dia do prazo da WSL, no verão de 2025, quando o London City Lionesses pagou € 1,65 milhão (£ 1,43 milhão/$ 1,93 milhão) para trazer a capitã do Paris Saint-Germain, Grace Geyoro, para o clube antes de sua estreia na primeira divisão. O London City é apoiado pelos bilhões de Michele Kang, que também é proprietária do Lyon, rival do PSG, e o clube gastou muito dinheiro em preparação para sua estreia na WSL.

