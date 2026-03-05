Hidden Gems FC: Como Gift Orban saiu da pobreza extrema para se tornar um artilheiro europeu

Orban foi criado no estado nigeriano de Benue pelo pai, enquanto a mãe residia no Togo, e começou a jogar futebol rodeado por imagens que nenhuma criança deveria testemunhar.

“Sou uma criança das ruas”, disse ele àSporza durante o tempo em que jogou na Bélgica pelo Gent. “Comecei a jogar futebol quando era menino nos subúrbios de Lagos. As pessoas eram feridas, sob a influência do álcool e das drogas... Recentemente, estive em Bruxelas com um amigo por alguns dias. Quando voltamos para o carro, ele tinha sido completamente saqueado. Dinheiro, cartões bancários, passaporte... Meu amigo ficou apavorado, mas eu? Eu costumava passar por coisas assim todos os dias.”

Orban é motivado pelas dificuldades que enfrentou quando era jovem e talvez ainda seja assombrado por elas, embora esteja empenhado em fazer a diferença para garantir que outros não tenham que passar por circunstâncias semelhantes.

“Foi muito difícil e prefiro não falar sobre isso. Meus problemas, não posso explicá-los a você”, disse ele aoL'Equipe. “Você não entenderia, porque nasceu na Europa. Se você é pobre na França, o Estado pode ajudá-lo, existem fundações e instituições de caridade. Na África, ninguém lhe dá nada e você morre de fome. É por isso que todos nós queremos jogar futebol.

Em Benue, se sua família não tem dinheiro, a vida é impossível. É isso que me motiva. Não quero passar por isso novamente. Tínhamos que encontrar nossa própria comida, todos os dias. Agora quero ajudar todas as pessoas pobres, órfãos, qualquer um que tenha uma vida como a minha ou ainda mais difícil.”

“Você sabe o que é pobreza?”, acrescentou. “A pobreza na Europa e na África nem sequer é comparável. Você dorme em certos lugares, é insuportável. Depois acorda e não há nada para comer.”