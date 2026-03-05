GOAL
Hidden Gems FC: Como Gift Orban saiu da pobreza extrema para se tornar um artilheiro europeu
“Criança das ruas”
Orban foi criado no estado nigeriano de Benue pelo pai, enquanto a mãe residia no Togo, e começou a jogar futebol rodeado por imagens que nenhuma criança deveria testemunhar.
“Sou uma criança das ruas”, disse ele àSporza durante o tempo em que jogou na Bélgica pelo Gent. “Comecei a jogar futebol quando era menino nos subúrbios de Lagos. As pessoas eram feridas, sob a influência do álcool e das drogas... Recentemente, estive em Bruxelas com um amigo por alguns dias. Quando voltamos para o carro, ele tinha sido completamente saqueado. Dinheiro, cartões bancários, passaporte... Meu amigo ficou apavorado, mas eu? Eu costumava passar por coisas assim todos os dias.”
Orban é motivado pelas dificuldades que enfrentou quando era jovem e talvez ainda seja assombrado por elas, embora esteja empenhado em fazer a diferença para garantir que outros não tenham que passar por circunstâncias semelhantes.
“Foi muito difícil e prefiro não falar sobre isso. Meus problemas, não posso explicá-los a você”, disse ele aoL'Equipe. “Você não entenderia, porque nasceu na Europa. Se você é pobre na França, o Estado pode ajudá-lo, existem fundações e instituições de caridade. Na África, ninguém lhe dá nada e você morre de fome. É por isso que todos nós queremos jogar futebol.
Em Benue, se sua família não tem dinheiro, a vida é impossível. É isso que me motiva. Não quero passar por isso novamente. Tínhamos que encontrar nossa própria comida, todos os dias. Agora quero ajudar todas as pessoas pobres, órfãos, qualquer um que tenha uma vida como a minha ou ainda mais difícil.”
“Você sabe o que é pobreza?”, acrescentou. “A pobreza na Europa e na África nem sequer é comparável. Você dorme em certos lugares, é insuportável. Depois acorda e não há nada para comer.”
Personagem colorido
A atitude franca de Orban é algo que ele abraça - “Eu digo o que penso, sou sincero. As pessoas que não me conhecem acham que sou estranho, mas se você se aproximar de mim, verá que sou muito respeitoso.” - embora isso já o tenha colocado em apuros em algumas ocasiões, principalmente durante sua passagem pelo Hellas Verona na Série A nesta temporada.
Depois de colocar seu time em dificuldades em vantagem por 2 a 0 fora de casa contra o atual campeão Napoli, em janeiro, Orban correu para uma arquibancada cheia de torcedores locais e disparou uma arma imaginária para o ar antes de cortar sua própria garganta com o dedo. Sua comemoração exagerada lhe rendeu um cartão amarelo, e os torcedores do Napoli riram por último, pois seu time se recuperou e empatou em 2 a 2.
Seis semanas depois, Orban receberia uma punição ainda mais severa ao ser expulso aos 11 minutos contra o Parma por insultar verbalmente um árbitro, o que lhe rendeu também uma suspensão de duas partidas.
Salto de fé
Apesar dessas indiscrições, Orban voltou a demonstrar seu instinto goleador desde que chegou à Itália, emprestado pelo Hoffenheim por uma temporada, com seus sete gols sendo, de longe, o maior número marcado por qualquer jogador do Verona, que luta para evitar o rebaixamento. Marcar gols sempre foi a especialidade de Orban, embora ele fosse relutante em ingressar em um clube ou academia quando era mais jovem.
“Quando criança, eu jogava na praia o tempo todo”, lembrou ele. “Na areia, você não joga apenas futebol, você desenvolve todos os seus músculos... Eu não fui para uma academia de futebol até os 13 anos. Eu precisava da minha liberdade. Na rua, eu podia fazer o que quisesse, enquanto que na academia eles gritam com você.”
Seguindo o conselho do pai, Orban acabou ingressando no Bison FC, com o qual jogou em torneios assistidos por olheiros de clubes europeus. Foi lá que ele foi descoberto por representantes do clube norueguês Stabaek, que apreciaram a velocidade e a força do atacante. No entanto, após participar de um teste na Escandinávia, eles inicialmente decidiram não contratar Orban.
Foi somente quando o Stabaek sofreu uma crise de lesões no ataque que eles mudaram de ideia e Orban foi convidado a voltar para assinar seu primeiro contrato profissional. No entanto, ele não se adaptou muito bem à vida em um país estrangeiro.
“O técnico me colocou em campo e eu marquei dois gols logo de cara”, descreveu ele. “Fiz o mesmo no jogo seguinte. Então, eu estava em uma boa fase. Mas tenho que admitir que a vida era difícil lá.
Pela primeira vez, experimentei temperaturas próximas e abaixo de zero graus. E a língua norueguesa... Blá, blá, blá. Doía meus ouvidos! Eu realmente não gostava daquele país. Na minha cabeça, já tinha decidido que daria o meu melhor para dar o próximo passo. Simplesmente não podia ficar lá.”
Comparações com Haaland
Orban começou a se destacar na Noruega, marcando 19 gols e dando mais sete assistências em apenas 24 jogos pelo Stabaek, e seu desempenho rapidamente chamou a atenção do diretor de olheiros do Gent, Samuel Cardenas. No entanto, ele precisou se esforçar bastante para convencer o time belga a aprovar uma transferência de € 4,5 milhões, o segundo maior valor já pago por um jogador.
Quaisquer dúvidas sobre se Orban valia o dinheiro ou o esforço foram rapidamente dissipadas. Ele marcou 20 gols em suas primeiras 22 partidas pelo Gent, incluindo cinco hat-tricks, um dos quais provou ser o triplo mais rápido já marcado em uma competição europeia, quando ele marcou três vezes em 205 segundos contra o Istanbul Basaksehir na Liga Conferência.
Naturalmente, foram feitas comparações com Erling Haaland, enquanto o Tottenham foi associado a uma transferência do veloz atacante antes de optar por Brennan Johnson, do Nottingham Forest.
Fora do ponto
A boa fase de Orban não poderia, no entanto, continuar para sempre, e ele teve dificuldades na primeira metade da temporada 2023-24, marcando apenas três gols em 17 partidas da Jupiler League, à medida que começava a ficar mais frequentemente no banco de reservas pelo técnico Hein Vanhaezebrouck.
“Não é fácil para ele”, disse Vanhaezebrouck sobre seu craque. “No ano passado, ele era o herói e tudo em que tocava virava ouro. Agora, ele está passando pelo outro lado da moeda, mas isso só pode torná-lo mais forte para o futuro.”
Orban, no entanto, estava ansioso para seguir em frente e, em janeiro de 2024, ele se juntou ao Lyon por uma taxa de € 14 milhões, que provavelmente teria sido pelo menos o dobro se ele tivesse deixado o Gent seis meses antes. Ele só ficou um ano na França, pois teve dificuldades para substituir o lendário Alexandre Lacazette na escalação do Lyon e, posteriormente, se juntou ao Hoffenheim na Bundesliga.
O atacante teve um início rápido na Alemanha, marcando quatro gols em suas primeiras sete partidas, mas não conseguiu manter esse ritmo e voltou a ficar no banco no final da campanha, quando o Hoffenheim escapou por pouco do rebaixamento. No verão passado, foi acordada uma transferência por empréstimo para o Verona, e Orban se viu novamente em um novo país para a campanha 2025-26.
O que vem a seguir?
Com 11 jogos da Série A e apenas duas vitórias em toda a campanha, o Verona está a nove pontos da zona de segurança e enfrenta o rebaixamento para a segunda divisão. É improvável, portanto, que o clube ative a opção de € 8 milhões no contrato de empréstimo de Orban. O Hoffenheim, por sua vez, está bem posicionado para se classificar para a Liga dos Campeões e, portanto, é improvável que tenha espaço para Orban na próxima temporada, dado o desempenho do elenco atual.
Mais uma transferência parece estar nos planos do atacante nigeriano, que marcou 67 gols em 133 partidas como profissional ao longo de sua carreira, e ele não escondeu onde gostaria de jogar — e onde não gostaria — se pudesse escolher.
“Meu maior sonho é jogar na Premier League”, revelou. “Manchester United, Liverpool, Manchester City. Não gosto muito do Arsenal, porém. É como se eles não quisessem ganhar títulos! Quero ir para um lugar onde eles queiram.”
