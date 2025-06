De herói de Hollywood a dispensável: como o conto de fadas de Paul Mullin no Wrexham chegou ao fim

League One

Ídolo dos Red Dragons foi jogar no Wigan por empréstimo, praticamente sinalizando o fim de sua história pelo clube galês

Article continua abaixo

Article continua abaixo

Article continua abaixo

Mais artigos abaixo

A história de conto de fadas do Wrexham ainda tem muitos capítulos por vir, mas terá que seguir sem um de seus principais protagonistas até aqui. O lendário atacante Paul Mullin foi emprestado ao Wigan e, embora a saída seja oficialmente temporária, ela praticamente marca o fim de sua trajetória no Racecourse Ground.

Aos 30 anos e vindo de sua pior temporada em número de gols desde a pandemia, Mullin foi, na prática, relegado à história dos Red Dragons. Ele pertence a uma categoria rara de jogadores: tornou-se uma sensação mundial e astro em Hollywood mesmo sem jamais ter jogado acima da terceira divisão do futebol inglês. Todas as partes envolvidas — dos coproprietários Ryan Reynolds e Rob McElhenney ao próprio Mullin — concordam, ao menos, que é lamentável ter chegado a esse ponto.

Por que, então, Mullin está deixando o Wrexham? Por que esse conto de fadas terminou com um tom melancólico? Abaixo, a GOAL destrincha estes acontecimentos no norte do País de Gales...