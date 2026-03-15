Hernanes após Lazio x Milan: “Nada deu certo para os rossoneri, foi uma decepção. E agora é preciso ficar atento ao Como e à Juventus”

Um gol de Gustav Isaksen freia a marcha do Milan rumo ao primeiro lugar. Os rossoneri perdem por 0 a 1 no Olimpico contra a Lazio; decisivo o gol do dinamarquês aos 26 minutos do primeiro tempo, que afasta a equipe de Allegri da Inter: ontem, os nerazzurri empataram em 1 a 1 contra a Atalanta, mas a derrota do Milan faz com que eles abram uma vantagem de um ponto, com a equipe de Chivu agora com +8 sobre os rossoneri. O Milan perdeu após duas vitórias consecutivas contra a Cremonese e justamente no clássico contra a Inter; o próximo jogo será no San Siro contra o Torino, e a Inter jogará em Florença contra a equipe de Vanoli.