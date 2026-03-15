Um gol de Gustav Isaksen freia a marcha do Milan rumo ao primeiro lugar. Os rossoneri perdem por 0 a 1 no Olimpico contra a Lazio; decisivo o gol do dinamarquês aos 26 minutos do primeiro tempo, que afasta a equipe de Allegri da Inter: ontem, os nerazzurri empataram em 1 a 1 contra a Atalanta, mas a derrota do Milan faz com que eles abram uma vantagem de um ponto, com a equipe de Chivu agora com +8 sobre os rossoneri. O Milan perdeu após duas vitórias consecutivas contra a Cremonese e justamente no clássico contra a Inter; o próximo jogo será no San Siro contra o Torino, e a Inter jogará em Florença contra a equipe de Vanoli.
AFP
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Hernanes após Lazio x Milan: “Nada deu certo para os rossoneri, foi uma decepção. E agora é preciso ficar atento ao Como e à Juventus”
"FALTOU O IMPULSO"
Ao analisar a partida nos estúdios da DAZN, Hernanes comentou assim sobre a situação dos rossoneri: “No Milan nada funcionou, foi uma atuação muito decepcionante”, disse o brasileiro, ex-meio-campista da Lazio. “Tendo uma chance tão grande de reacender as esperanças na disputa pelo título, eu esperava algo mais dos rossoneri; era preciso dar uma sacudida, mas isso não aconteceu. E é verdade que o Inter também empatou com a Atalanta, mas vi os nerazzurri jogando melhor do que a equipe de Allegri. Como diz Ambrosini, agora o Milan está mais perto do quinto lugar do que do primeiro; agora é preciso ficar atento ao Como e à Juventus, que estão avançando rapidamente”.
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