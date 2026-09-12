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Pisa SC v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Henrik Meister, emprestado ao Derby, sai de maca após desabar sem a bola em derrota para o Birmingham

H. Meister
Derby County
Birmingham
Derby County x Birmingham
Championship

O atacante do Derby County, Henrik Meister, deixou o campo de maca em cenas preocupantes durante o confronto dos Rams pela Championship contra o Birmingham City, no sábado. O atacante dinamarquês, que recentemente se juntou ao clube por empréstimo vindo da equipe italiana Pisa, caiu no gramado sem nenhum outro jogador em sua proximidade imediata.

  • Cenas angustiantes em Pride Park

    O confronto da Championship entre Derby County e Birmingham City foi ofuscado por uma séria preocupação médica envolvendo Meister. O atacante dinamarquês de 22 anos, que fazia sua primeira partida como titular em casa pela equipe de John Eustace, caiu sem a bola no início do segundo tempo, pouco depois de sofrer uma pancada em uma disputa aérea.

    Meister fez sua estreia pelos Rams na derrota por 3 a 0 para o West Ham no fim de semana passado, depois de se juntar ao clube após uma campanha desafiadora com o Pisa. O atacante dinamarquês entrou em campo 29 vezes em todas as competições pela equipe italiana na temporada passada, marcando duas vezes, enquanto terminaram na última colocação da tabela e sofreram o rebaixamento para a segunda divisão.

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  • US Cremonese v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    Ovação de pé para o dinamarquês

    Como a partida foi paralisada por cerca de sete minutos para permitir que a equipe médica atendesse Meister, um pesado silêncio tomou conta do Pride Park. Quando a maca finalmente foi trazida para levar o ex-jogador do Pisa em direção ao túnel, o silêncio foi substituído por uma estrondosa salva de palmas de pé de torcedores dos dois times, em um comovente momento de união.

    No momento da saída de Meister, o placar estava empatado em 1 a 1 em um derby das Midlands muito disputado. Bobby Clark havia colocado o Derby County em vantagem inicialmente, aos 40 minutos, provocando comemoração entre os torcedores da casa. No entanto, a vantagem durou pouco, já que Carlos Vicente empatou para o Birmingham City pouco menos de dois minutos depois.

  • Impacto no ritmo da partida

    A paralisação causada pela emergência médica interrompeu o ritmo do jogo, mas o técnico do Birmingham, Chris Davies, reagiu rapidamente ao fazer ajustes táticos. Na marca de uma hora, Davies colocou Paik Seung-ho no lugar de Jhon Solis para renovar as opções de sua equipe.

    A substituição se mostrou um golpe de mestre, já que Paik conseguiu balançar as redes apenas quatro minutos depois de entrar em campo. Seu impacto imediato deu aos visitantes uma vantagem crucial, que eles acabariam sustentando até o apito final.

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  • Derby County v West Bromwich Albion - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Classificação da Championship e panorama

    O resultado deixa o Derby County em uma posição delicada, tendo somado apenas quatro pontos em sete partidas. Enquanto isso, a vitória do Birmingham City o levou aos 10 pontos na campanha.

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