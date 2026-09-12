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Henrik Meister, emprestado ao Derby, sai de maca após desabar sem a bola em derrota para o Birmingham
Cenas angustiantes em Pride Park
O confronto da Championship entre Derby County e Birmingham City foi ofuscado por uma séria preocupação médica envolvendo Meister. O atacante dinamarquês de 22 anos, que fazia sua primeira partida como titular em casa pela equipe de John Eustace, caiu sem a bola no início do segundo tempo, pouco depois de sofrer uma pancada em uma disputa aérea.
Meister fez sua estreia pelos Rams na derrota por 3 a 0 para o West Ham no fim de semana passado, depois de se juntar ao clube após uma campanha desafiadora com o Pisa. O atacante dinamarquês entrou em campo 29 vezes em todas as competições pela equipe italiana na temporada passada, marcando duas vezes, enquanto terminaram na última colocação da tabela e sofreram o rebaixamento para a segunda divisão.
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Ovação de pé para o dinamarquês
Como a partida foi paralisada por cerca de sete minutos para permitir que a equipe médica atendesse Meister, um pesado silêncio tomou conta do Pride Park. Quando a maca finalmente foi trazida para levar o ex-jogador do Pisa em direção ao túnel, o silêncio foi substituído por uma estrondosa salva de palmas de pé de torcedores dos dois times, em um comovente momento de união.
No momento da saída de Meister, o placar estava empatado em 1 a 1 em um derby das Midlands muito disputado. Bobby Clark havia colocado o Derby County em vantagem inicialmente, aos 40 minutos, provocando comemoração entre os torcedores da casa. No entanto, a vantagem durou pouco, já que Carlos Vicente empatou para o Birmingham City pouco menos de dois minutos depois.
Impacto no ritmo da partida
A paralisação causada pela emergência médica interrompeu o ritmo do jogo, mas o técnico do Birmingham, Chris Davies, reagiu rapidamente ao fazer ajustes táticos. Na marca de uma hora, Davies colocou Paik Seung-ho no lugar de Jhon Solis para renovar as opções de sua equipe.
A substituição se mostrou um golpe de mestre, já que Paik conseguiu balançar as redes apenas quatro minutos depois de entrar em campo. Seu impacto imediato deu aos visitantes uma vantagem crucial, que eles acabariam sustentando até o apito final.
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Classificação da Championship e panorama
O resultado deixa o Derby County em uma posição delicada, tendo somado apenas quatro pontos em sete partidas. Enquanto isso, a vitória do Birmingham City o levou aos 10 pontos na campanha.
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