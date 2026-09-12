O confronto da Championship entre Derby County e Birmingham City foi ofuscado por uma séria preocupação médica envolvendo Meister. O atacante dinamarquês de 22 anos, que fazia sua primeira partida como titular em casa pela equipe de John Eustace, caiu sem a bola no início do segundo tempo, pouco depois de sofrer uma pancada em uma disputa aérea.

Meister fez sua estreia pelos Rams na derrota por 3 a 0 para o West Ham no fim de semana passado, depois de se juntar ao clube após uma campanha desafiadora com o Pisa. O atacante dinamarquês entrou em campo 29 vezes em todas as competições pela equipe italiana na temporada passada, marcando duas vezes, enquanto terminaram na última colocação da tabela e sofreram o rebaixamento para a segunda divisão.