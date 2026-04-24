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Heittor ViniciusCesar Greco / Palmeiras
Gabriel Marin

Heittor é mais uma das joias da base do Palmeiras e que já desperta interesse do Grupo City

Especiais e Opinião
NXGN
Heittor
Palmeiras

Atacante de 18 anos ainda não estreou no profissional, mas já movimenta o mercado europeu com proposta milionária e alta expectativa

O nome de Heittor já deixou de ser apenas mais uma promessa da base do Palmeiras para se tornar peça central em uma disputa internacional. O jovem atacante de 18 anos é alvo concreto do Grupo City, conglomerado que controla clubes como o Manchester City e o Girona, e já apresentou uma proposta na casa dos 20 milhões de euros para tirá-lo do Brasil.

A negociação, no entanto, está longe de ser simples. O Palmeiras detém 100% dos direitos econômicos do jogador e avalia não apenas os valores, mas também o potencial esportivo de uma joia que ainda nem estreou como profissional. Nos bastidores, há um verdadeiro "cabo de guerra" entre o clube paulista e o grupo europeu, que enxerga em Heittor mais uma aposta no modelo de captação precoce de talentos sul-americanos.

Enquanto isso, o atacante segue fazendo o que está ao seu alcance: gols, boas atuações e crescimento constante dentro das categorias de base.

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  • Heittor ViniciusCesar Greco / Palmeiras

    Onde tudo começou

    Natural de Recife, Heittor Vinicius da Silva Nunes nasceu em 18 de setembro de 2007 e começou sua trajetória no futebol ainda jovem, antes de ser captado pelo Palmeiras em 2018, aos 11 anos.

    Desde então, trilhou todo o caminho dentro da estrutura do clube, passando pelas categorias inferiores até chegar ao sub-20. Sua formação coincide com o período de maior investimento e sucesso da base palmeirense, que revelou nomes como Endrick e Estêvão, referências diretas para o jovem atacante.

    Mesmo enfrentando lesões ao longo da formação, Heittor conseguiu se firmar como uma das principais peças ofensivas da geração.

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  • Heittor ViniciusCesar Greco / Palmeiras

    A grande chance

    A virada de chave na carreira do atacante aconteceu com sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A Copinha representou sua primeira grande vitrine nacional, marcando o início de sua afirmação como protagonista no sub-20.

    Com tudo, em seu primeiro e único jogo na Copinha, o jovem jogador se lesionou ainda no primeiro tempo e não conseguiu demonstrar seu futebol.

    Após isso, Heittor ainda não teve oportunidade no time profissional do Palmeiras. O clube adota uma estratégia cautelosa com jovens talentos, priorizando maturação física e técnica antes da promoção definitiva, algo que já ocorreu com outras joias recentes.

  • Heittor ViniciusDivulgação/CBF

    Como está indo

    Os números ajudam a explicar o crescente interesse europeu. Em 2025, apesar de alguns problemas com lesão, Heittor marcou 10 gols e contribuiu para a conquista do Campeonato Brasileiro sub-20.

    Já em 2026, começou a temporada em alta, somando nove gols em 10 jogos, além de duas partidas amistosas pela seleção brasileira sub-20.

    No total recente, seus números indicam consistência. Contando as principais competições de base, como Brasileirão, Copinha e Libertadores, o atacante soma 35 jogos, 16 gols e uma assistência.

    Esse desempenho, aliado ao histórico recente do Palmeiras como formador, coloca o jogador no radar de clubes europeus que buscam antecipar concorrência no mercado.

  • Heittor ViniciusCesar Greco / Palmeiras

    Pontos fortes

    Heittor é um atacante de perfil moderno. Entre suas principais qualidades estão:

    - Finalização eficiente, tendo boa taxa de conversão e presença de área;

    - Velocidade e explosão, conseguindo atacar espaços e vencer duelos em profundidade;

    - Movimentação inteligente, já que não é um centroavante fixo, flutua e participa da construção;

    - Capacidade de decisão, aparecendo bem em momentos-chave, como demonstrado em jogos recentes.

  • Heittor ViniciusCesar Greco / Palmeiras

    Espaço para melhorias

    Apesar do potencial, há aspectos que ainda precisam evoluir:

    - Regularidade física, já que possui um histórico de lesões que chama atenção;

    - Jogo associativo, podendo evoluir na participação fora da área;

    - Força física, precisando ganhar mais massa para enfrentar defensores no nível profissional;

    - Experiência competitiva, já que ainda não foi testado em alto nível no futebol profissional.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    O próximo... Endrick?

    Pelas características, Heittor lembra um perfil semelhante ao de Endrick, também revelado pelo Palmeiras. Atacante explosivo, com força, velocidade e faro de gol, mesmo não sendo um centroavante clássico de referência.

    A comparação não significa equivalência de nível ou trajetória, mas ajuda a entender o estilo. Ambos são jogadores que combinam intensidade física com capacidade de finalização em espaços curtos.

  • Heittor ViniciusCesar Greco / Palmeiras

    O que vem a seguir?

    O futuro de Heittor está em aberto e cheio de possibilidades.

    No curto prazo, o caminho natural é a estreia no time profissional do Palmeiras, algo que pode acontecer ainda em 2026, dependendo de seu desempenho e das decisões da comissão técnica.

    Paralelamente, há a manutenção nas seleções de base, com o objetivo de chegar à equipe principal do Brasil nos próximos anos.

    E, claro, existe o cenário mais imediato: uma transferência para a Europa. Caso o Palmeiras aceite a proposta do Grupo City, o atacante pode seguir o caminho de adaptação no Girona antes de voos maiores no futebol europeu.

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