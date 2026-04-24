Heittor é mais uma das joias da base do Palmeiras e que já desperta interesse do Grupo City

O nome de Heittor já deixou de ser apenas mais uma promessa da base do Palmeiras para se tornar peça central em uma disputa internacional. O jovem atacante de 18 anos é alvo concreto do Grupo City, conglomerado que controla clubes como o Manchester City e o Girona, e já apresentou uma proposta na casa dos 20 milhões de euros para tirá-lo do Brasil.

A negociação, no entanto, está longe de ser simples. O Palmeiras detém 100% dos direitos econômicos do jogador e avalia não apenas os valores, mas também o potencial esportivo de uma joia que ainda nem estreou como profissional. Nos bastidores, há um verdadeiro "cabo de guerra" entre o clube paulista e o grupo europeu, que enxerga em Heittor mais uma aposta no modelo de captação precoce de talentos sul-americanos.

Enquanto isso, o atacante segue fazendo o que está ao seu alcance: gols, boas atuações e crescimento constante dentro das categorias de base.