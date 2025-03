Harvey Elliott, Darwin Nuñez e os coadjuvantes que podem fazer a diferença para o Liverpool na busca pela Tríplice Coroa

Como a vitória improvável de quarta-feira no Parque dos Principes provou, os reservas dos Reds podem ser peça-chave na reta final da temporada

Luis Enrique, assim como todos que assistiram ao jogo, estava sem palavras para explicar como o Paris Saint-Germain perdeu para o Liverpool na última quarta-feira (05). Como ele mesmo disse, foi "um pouco estranho". O PSG dominou a partida com 27 chutes, enquanto o Liverpool fez apenas dois. Ainda assim, foi o time inglês que saiu do Parque dos Príncipes com a vantagem de 1 a 0 para o jogo de volta em Anfield.

Alisson Becker foi, sem dúvida, o melhor jogador da partida, fazendo nove defesas impressionantes, algumas delas incríveis. "O goleiro deles foi excepcional", disse Luis Enrique aos repórteres. "Alisson decidiu o rumo do jogo. O Liverpool nunca jogou assim durante toda a temporada, e não foi por escolha deles, mas porque fizemos com que jogassem assim. Fomos muito superiores."

No entanto, o PSG não foi superior em todos os aspectos. O Liverpool foi muito mais eficiente nas finalizações, enquanto o PSG desperdiçou várias chances. A diferença também foi notável nos substitutos de ambos os times. Enquanto Désiré Doué tentou um chute de longe, Gonçalo Ramos e Warren Zaire-Emery não tiveram muito impacto. Já Darwin Nunez, Harvey Elliott, Curtis Jones e Wataru Endo entraram bem e, principalmente, os dois primeiros participaram do único gol da partida. A atuação dos substitutos mostrou que o banco do Liverpool pode ser crucial para a conquista da tríplice coroa.