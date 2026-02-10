Getty Images Sport
Harry Maguire vai ficar?! O tão criticado zagueiro do Manchester United deve assinar um novo contrato após uma reviravolta notável sob o comando de Michael Carrick.
Maguire volta à equipe do Manchester United após a nomeação de Carrick
A experiência e liderança de Maguire eram muito valorizadas pelo ex-treinador Ruben Amorim, embora ele nem sempre fosse titular. Jogadores como Matthijs de Ligt e Leny Yoro foram contratados nos últimos anos, mas Maguire continuou sendo uma presença constante na defesa, disputando 40 partidas em todas as competições na última temporada e marcando quatro gols.
- Getty Images Sport
Defesa inglês prestes a assinar novo contrato
Agora, de acordo com o Daily Mail, Maguire está prestes a ser recompensado por seu bom desempenho recente. A publicação afirma que é “cada vez mais provável” que o ex-jogador do Leicester City receba um novo contrato, já que o atual termina no meio do ano.
Maguire tem atualmente um contrato de £ 180.000 por semana e acredita-se que ele queira permanecer em Old Trafford pelo maior tempo possível, tendo chegado a Manchester em 2019 em uma transferência de £ 80 milhões (€ 93,6 milhões/$ 101,6 milhões) do Leicester. Aparentemente, espera-se que seja alcançado um acordo em relação ao salário e à duração do novo contrato. Maguire fez 260 partidas em todas as competições pelo clube, vencendo a Carabao Cup 2022-23 e a FA Cup 2023-24.
O zagueiro já está livre para discutir possíveis novos contratos com times da Europa, com o gigante italiano AC Milan tendo entrado em contato com o United durante a janela de transferências de janeiro. O Al-Qadsiah, da Saudi Pro League, agora comandado por Brendan Rodgers, também teria sinalizado seu interesse.
Maguire impressiona na ausência de De Ligt
De Ligt emergiu como um importante líder na defesa do United, mas o holandês agora enfrenta uma batalha para voltar ao time assim que se recuperar da lesão, com Maguire apresentando um bom desempenho ao lado de Martinez.
O ex-zagueiro do United Wes Brown recentemente apoiou Maguire para um novo contrato, dizendo: “Se Amorim ainda estivesse no cargo, Maguire definitivamente não receberia um novo contrato, mas Michael Carrick chegou e Harry está jogando, e você tem De Ligt e Yoro e alguns jovens zagueiros fantásticos que se destacaram. Portanto, é uma grande decisão. Acho que, se dependesse de Michael, ele adoraria mantê-lo, porque acho que ele provou que pode fazer o trabalho. É simples assim.
“Da maneira como Harry está jogando no momento, tenho certeza de que haverá conversas nos bastidores, com outros times muito interessados em contratá-lo no meio do ano.”
- Getty Images
A disputa pelo quarto lugar esquenta, com os Red Devils de olho na Liga dos Campeões
O United tem estado em grande forma desde que Carrick foi nomeado técnico interino até o final da temporada. Houve vitórias surpreendentes sobre o Manchester City e o Arsenal nos dois primeiros jogos do ex-meio-campista do United no comando, antes de novas vitórias sobre o Fulham e o Tottenham Hotspur. Esses sucessos catapultaram os Red Devils para o quarto lugar na Premier League antes da rodada de jogos no meio da semana, e mais três pontos contra o West Ham United na terça-feira à noite os colocariam acima do Aston Villa no saldo de gols.
Depois disso, o United não volta a entrar em campo até segunda-feira, 23 de fevereiro, quando visita o Everton, e então tem uma sequência de jogos que inclui confrontos com Crystal Palace, Newcastle United e Villa.
No que diz respeito aos contratos, o United já confirmou que o experiente meio-campista Casemiro deixará o clube no final da temporada, enquanto também é provável que o zagueiro Tyrell Malacia, que está afastado, procure um novo clube durante a janela de transferências do verão.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade