Harry Maguire vai ficar?! O tão criticado zagueiro do Manchester United deve assinar um novo contrato após uma reviravolta notável sob o comando de Michael Carrick.

Agora, de acordo com o Daily Mail, Maguire está prestes a ser recompensado por seu bom desempenho recente. A publicação afirma que é “cada vez mais provável” que o ex-jogador do Leicester City receba um novo contrato, já que o atual termina no meio do ano.

Maguire tem atualmente um contrato de £ 180.000 por semana e acredita-se que ele queira permanecer em Old Trafford pelo maior tempo possível, tendo chegado a Manchester em 2019 em uma transferência de £ 80 milhões (€ 93,6 milhões/$ 101,6 milhões) do Leicester. Aparentemente, espera-se que seja alcançado um acordo em relação ao salário e à duração do novo contrato. Maguire fez 260 partidas em todas as competições pelo clube, vencendo a Carabao Cup 2022-23 e a FA Cup 2023-24.

O zagueiro já está livre para discutir possíveis novos contratos com times da Europa, com o gigante italiano AC Milan tendo entrado em contato com o United durante a janela de transferências de janeiro. O Al-Qadsiah, da Saudi Pro League, agora comandado por Brendan Rodgers, também teria sinalizado seu interesse.