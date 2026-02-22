Harry Kane reage à especulação sobre transferência feita pelo candidato à presidência do Barcelona, enquanto o Bayern de Munique planeja negociações contratuais

O atacante de 32 anos tem contrato com os atuais campeões da Bundesliga até o verão de 2027. Há rumores de que ele poderia ser liberado desse acordo na próxima janela de transferências, com o Bayern precisando decidir se deve lucrar com isso.

Uma transferência para a Espanha tem sido cogitada, com Vilajoana dizendo, como parte de sua tentativa de assumir o controle dos gigantes da La Liga na Catalunha: “Já fizemos alguns contatos e acho que ele é um jogador que se encaixaria muito bem, dependendo de sua situação contratual: é Harry Kane.

“Kane é um centroavante que se encaixaria perfeitamente em nosso estilo de jogo. Ele é um atacante capaz de recuar para se conectar com seus companheiros de equipe. Ele também é capaz de jogar como um puro camisa 9, um matador, um finalizador. Ele é um jogador que traz mobilidade. Ele também tem um bom desempenho quando as equipes se posicionam mais recuadas. Ele agregaria muito valor ao jogo do Barcelona.”