Harry Kane reage à especulação sobre transferência feita pelo candidato à presidência do Barcelona, enquanto o Bayern de Munique planeja negociações contratuais
Candidato à presidência do Barcelona quer Kane no Camp Nou
O atacante de 32 anos tem contrato com os atuais campeões da Bundesliga até o verão de 2027. Há rumores de que ele poderia ser liberado desse acordo na próxima janela de transferências, com o Bayern precisando decidir se deve lucrar com isso.
Uma transferência para a Espanha tem sido cogitada, com Vilajoana dizendo, como parte de sua tentativa de assumir o controle dos gigantes da La Liga na Catalunha: “Já fizemos alguns contatos e acho que ele é um jogador que se encaixaria muito bem, dependendo de sua situação contratual: é Harry Kane.
“Kane é um centroavante que se encaixaria perfeitamente em nosso estilo de jogo. Ele é um atacante capaz de recuar para se conectar com seus companheiros de equipe. Ele também é capaz de jogar como um puro camisa 9, um matador, um finalizador. Ele é um jogador que traz mobilidade. Ele também tem um bom desempenho quando as equipes se posicionam mais recuadas. Ele agregaria muito valor ao jogo do Barcelona.”
Kane reage às especulações sobre sua transferência para o Barcelona
Kane afirma não ter conhecimento de nenhuma negociação com o Blaugrana. Ele está satisfeito por saber que suas habilidades são tão valorizadas por outro grande clube europeu, mas insiste que nenhum plano de transferência foi elaborado.
Quando questionado sobre os rumores que o ligam ao Barça, ele disse: “Não ouvi nada sobre isso. Meu pai e meu irmão cuidam de tudo, mas eles não me disseram nada. Como já disse, estou muito feliz aqui no Bayern. Estou focado nesta temporada e no meu tempo no Bayern. Considero isso um elogio.”
Bayern planeja negociações para renovação de contrato
Foi revelado em determinado momento que existem cláusulas de rescisão no valor de £ 57 milhões (US$ 77 milhões) no contrato de Kane. O membro do conselho fiscal do Bayern, Uli Hoeness, disse ao Bild: “Gostaria de deixar isso claro. Harry é uma sorte para nós. Como sua cláusula de rescisão para o verão de 2026 já expirou e seu contrato vai até o verão de 2027, não estamos sob nenhuma pressão no momento.”
Figuras importantes em Munique revelaram que estão sendo planejadas negociações contratuais com Kane. O diretor esportivo Christoph Freund disse: “Ele ainda tem um ano e meio de contrato. Ele se sente extremamente confortável aqui. Não estamos preocupados com isso. Ele deve continuar como está e continuar se sentindo tão confortável com sua família em Munique. Assim, ele poderá ficar em Munique por muito tempo”.
A lenda do Bayern, Lothar Matthaus, acredita que um acordo será fechado. Ele disse à Sky Sports Deutschland: “Não acredito que ele deixará o Bayern. Dinheiro não é sua prioridade; é se sentir confortável – com os treinadores, seus companheiros de equipe e sua família.
“Ele se adaptou bem com seus filhos. Trazer sua família é um grande passo. Tenho a sensação de que dinheiro não é o que importa para ele. Na Arábia Saudita, ele provavelmente ganharia três ou quatro vezes mais. Estou convencido de que Harry Kane renovará seu contrato com o FC Bayern.”
Kane persegue o recorde de gols de Lewandowski na Bundesliga
O ex-companheiro de Kane no Tottenham e na seleção inglesa, Danny Murphy, disse recentemente ao GOAL, quando questionado se uma saída do Bayern deveria ser considerada: “O que é sempre difícil quando você envelhece é pensar muito à frente, porque todos nós já passamos por isso, quando o corpo não funciona mais da mesma forma. Se eu estivesse perto de Kane e tivesse alguma influência sobre ele, não o encorajaria a ir para lugar nenhum, porque, neste momento, nesta equipe de Munique, eles parecem ter uma chance real na Liga dos Campeões. Ele está jogando tão bem quanto nunca o vimos jogar. Por que você iria querer atrapalhar isso?”
Kane marcou dois gols em sua última partida pelo Bayern — uma vitória por 3 a 2 sobre o Eintracht Frankfurt — e agora soma 28 gols na Bundesliga na temporada 2025-26. Ele está atrás do recorde de Robert Lewandowski de 41 gols em uma única temporada e ainda tem 11 jogos pela frente nesta temporada.
