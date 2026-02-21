Getty
Harry Kane marca dois gols brilhantes e o Bayern de Munique segura a recuperação do Eintracht Frankfurt, mas Vincent Kompany sofre com a lesão de Alphonso Davies
Kane brilha novamente e o Bayern derrota o Frankfurt
Kompany escalou um time forte para a partida de sábado e viu sua equipe começar muito bem. Apenas 16 minutos se passaram quando Aleksandar Pavlovic chutou de voleio da entrada da área para fazer 1 a 0. Quatro minutos depois, o Bayern dobrou a vantagem com Kane. Josip Stanisic desviou um escanteio do Bayern para o capitão da Inglaterra, que cabeceou para o gol à queima-roupa.
O segundo tempo trouxe problemas para o Bayern, com Davies sendo forçado a sair de campo lesionado após uma entrada tardia e substituído por Hiroko Ito. O jogador da seleção canadense saiu com o rosto coberto pela camisa, demonstrando sua decepção, e o Bayern espera que ele não tenha que ficar mais um longo período afastado dos gramados.
De volta ao campo, os anfitriões pareciam ter garantido o resultado aos 68 minutos, quando Kane marcou novamente. Desta vez, o capitão da Inglaterra venceu o goleiro do Frankfurt, Jonas Urbig, com um excelente chute rasteiro com o pé menos habilidoso. Agora são 28 gols na temporada e contando na Bundesliga para o atacante do Bayern.
No entanto, o Eintracht Frankfurt não desistiu e criou um final nervoso graças a uma recuperação tardia. Jonathan Burkadt diminuiu a diferença de pênalti aos 81 minutos, antes de Arnaud Kalimuendo aproveitar uma defesa desastrosa para interceptar um passe imprudente de Joshua Kimmich para Kim Min-jae e marcar de perto.
Foram sinalizados sete minutos de acréscimos, mas o Bayern conseguiu segurar o resultado e conquistar a terceira vitória consecutiva na Bundesliga antes do confronto com o Dortmund na próxima rodada.
O jogador mais valioso
O Bayern prestou homenagem a Kane antes do jogo, depois que ele atingiu a marca de 500 gols na última partida contra o Werder Bremen. O capitão da Inglaterra não perdeu tempo e aumentou sua contagem com mais dois gols contra o Eintracht Frankfurt. O primeiro foi um cabeceio simples e o segundo foi um chute com efeito de 20 metros que voou para o canto inferior. Agora, Kane soma 28 gols na temporada da Bundesliga e está mais perto de bater o famoso recorde de Robert Lewandowski.
O grande perdedor
Davies teve que ser substituído no início do segundo tempo após receber uma entrada violenta de Jean-Matteo Bahoya. O meio-campista do Frankfurt recebeu um cartão amarelo por sua falta, que acabou tirando Davies de campo. A frustração de Davies ficou evidente para todos quando ele saiu de campo com a camisa cobrindo o rosto e foi direto para o túnel. Os jogadores do Bayern tentaram consolar o jogador da seleção canadense enquanto ele saía de campo, e a esperança é que não seja uma lesão grave que o mantenha afastado dos gramados por um longo período.
Classificação da partida (em cinco): ⭐⭐⭐
