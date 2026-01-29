Harry Kane, Kylian Mbappé e um brasileiro: o time ideal da GOAL para a fase de liga da Champions League 2025/26

O Arsenal sofreu apenas quatro gols em toda a fase de grupos, e David Raya ficou sem sofrer gols em cinco jogos, o segundo melhor desempenho entre todos os goleiros da competição, atrás apenas de Guglielmo Vicario, do Tottenham. Nikita Haikin, do Bodo/Glimt, também merece destaque por ter feito o maior número de defesas (49) e ajudado o time norueguês a chegar aos playoffs, mas em termos de consistência, Raya foi inigualável.

Dos 20 chutes que o espanhol recebeu em seus sete jogos, defendeu impressionantes 18, o que lhe concede a melhor percentagem de defesas (90), tendo também feito 17 defesas espetaculares, contrariando a ideia popular de que não domina a sua área.

Os Gunners não teriam marcado tantos gols (23) se não fosse pela distribuição de bola de Raya, e se ele mantiver seu nível atual, o jogador de 30 anos poderá se tornar um dos principais candidatos ao Troféu Yashin de 2026.