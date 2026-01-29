Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
UCL Team of the League Phase.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Harry Kane, Kylian Mbappé e um brasileiro: o time ideal da GOAL para a fase de liga da Champions League 2025/26

Após 144 jogos, muitos gols e histórias diferentes, a fase de liga da Champions League chegou ao fim! O Arsenal terminou em primeiro, já o Manchester City passou por um triz. Enquanto isso, gigantes como Napoli, Olympique de Marselha e Ajax já estão eliminados

O novo modelo da Champions League não foi bem recebido pelos torcedores quando foi introduzido na temporada passada, mas agora parece haver uma aceitação geral de que o novo formato supera a antiga fase de grupos, com mais confrontos de alto nível e um equilíbrio maior ao longo das oito rodadas. Inegavelmente, também levou a um aumento no número de grandes atuações individuais.

Mas quais jogadores mais se destacaram? Descubra na Seleção da Fase de Liga da GOAL, que inclui apenas três jogadores do Arsenal, apesar da campanha perfeita na fase de liga...

  • Sorteio da fase eliminatória da Champions League: tudo o que você precisa saber
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Goleiro: David Raya (Arsenal)

    O Arsenal sofreu apenas quatro gols em toda a fase de grupos, e David Raya ficou sem sofrer gols em cinco jogos, o segundo melhor desempenho entre todos os goleiros da competição, atrás apenas de Guglielmo Vicario, do Tottenham. Nikita Haikin, do Bodo/Glimt, também merece destaque por ter feito o maior número de defesas (49) e ajudado o time norueguês a chegar aos playoffs, mas em termos de consistência, Raya foi inigualável.

    Todos os jogos da Champions LeagueAssine já! 

    Dos 20 chutes que o espanhol recebeu em seus sete jogos, defendeu impressionantes 18, o que lhe concede a melhor percentagem de defesas (90), tendo também feito 17 defesas espetaculares, contrariando a ideia popular de que não domina a sua área.

    Os Gunners não teriam marcado tantos gols (23) se não fosse pela distribuição de bola de Raya, e se ele mantiver seu nível atual, o jogador de 30 anos poderá se tornar um dos principais candidatos ao Troféu Yashin de 2026.

    • Publicidade
  • FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Lateral Direito: Jurrien Timber (Arsenal)

    Raya também se beneficiou, sem dúvida, de ter uma linha defensiva sólida como uma parede à sua frente, com Jurrien Timber bloqueando o caminho do gol para todos os pontas velozes que enfrentou. De fato, o holandês se consolidou entre os melhores defensores no mano a mano do futebol, ostentando a combinação perfeita de velocidade, força e inteligência.

    Timber também é um grande trunfo no ataque, sempre buscando passes que quebrem a linha defensiva e aproveitando qualquer oportunidade para invadir a área.

    "Ele tem sido fenomenal em todos os aspectos", disse Mikel Arteta após a atuação brilhante de Timber na vitória dos Gunners por 3 a 0 sobre o Slavia Praga. "Acho que ele elevou seu nível e o da equipe a um outro patamar." Essa última frase é indiscutível, e os títulos podem ser o próximo passo para seu desenvolvimento.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    Zagueiro: Virgil van Dijk (Liverpool)

    Virgil van Dijk mostrou sinais de declínio nesta temporada, aos 34 anos, com seu pior momento sendo, possivelmente, a chocante derrota do Liverpool por 4 a 1 em casa para o PSV. No entanto, nos outros sete jogos da Champions League em que foi titular, Van Dijk esteve quase impecável, particularmente na emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Atlético de Madrid, quando marcou o gol da vitória nos acréscimos.

    Essa foi uma das cinco participações em gols de Van Dijk, que mais uma vez liderou pelo exemplo em ambas as extremidades do campo, em uma equipe do Liverpool que também conquistou vitórias importantes sobre Real Madrid e Inter de Milão, garantindo o terceiro lugar na competição. Uma aparente perda de mobilidade não tem sido tão prejudicial para o capitão dos Reds na Europa, já que ele provou que ainda pode dominar tanto no jogo aéreo quanto no jogo rasteiro.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Zagueiro: Jonathan Tah (Bayern de Munique)

    Jonathan Tah esteva na Seleção da Fase de Liga 2024/25 da GOAL após suas atuações espetaculares pelo Bayer Leverkusen, e merecidamente retorna ao time depois de se transferir para o Bayern de Munique. O alemão foi colossal na campanha que levou os campeões do Campeonato Alemão ao segundo lugar, com sete vitórias em oito jogos, em especial no triunfo por 2 a 1 sobre o então campeão Paris Saint-Germain, onde ele fez oito cortes e três roubadas de bola, além de completar 95% de seus passes.

    Com um entrosamento instantâneo com Dayot Upamecano, Tah tem se mostrado um mestre na defesa e raramente perde seus duelos. O super ataque do Bayern recebe todos os elogios, mas Tah lhes deu a base para a busca do primeiro título da Champions League desde 2019/20.

  • Paris Saint-Germain v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Lateral Esquerdo: Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

    É justo dizer que a defesa do título do PSG tem sido uma grande decepção até agora, com o time de Luis Enrique tendo que se contentar com uma vaga nos playoffs após vencer apenas quatro jogos na fase de liga. No entanto, Nuno Mendes, conseguiu consolidar sua reputação como o melhor lateral-esquerdo do mundo, participando de quatro gols, incluindo uma assistência crucial na grande vitória do PSG por 2 a 1 fora de casa contra o Barcelona.

    Os atuais campeões europeus têm se apoiado na velocidade e na força do jogador de 23 anos pelos lados do campo, tanto na defesa quanto no ataque, mas seu melhor desempenho tem sido nos espaços entre as linhas, pois ele também é habilidoso em se infiltrar pelo centro para articular o jogo. Nuno continua fazendo jus ao apelido de "avião de caça" que Luis Enrique lhe atribuiu e, assustadoramente, ainda tem muito potencial para explorar.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    Meio-Campista: Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Dominik Szoboszlai carregou o Liverpool de Arne Slot nas costas durante grande parte da campanha irregular na defesa do título do Campeonato Inglês e tem sido a grande força na busca pela redenção na Champions League. O incansável húngaro marcou oito gols e deu oito assistências na fase de liga do campeonato, enquanto apenas cinco jogadores registraram mais finalizações a gol.

    Quando tem uma chance de gol, Szoboszlai é letal, como comprovam seus chutes de longa distância contra o Eintracht Frankfurt e o Olympique de Marselha, e poucos conseguem igualar a precisão que ele oferece em seus passes. Slot também sabe que ninguém jamais superará a dedicação de Szoboszlai, que já soma 38 roubadas de bola e percorreu quase 34 quilômetros em seus 705 minutos em campo.

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Meio-Campista: Vitinha (Paris Saint-Germain)

    O maestro português do PSG, Vitinha, tem sido mais uma vez o jogador mais consistente sob o comando de Luis Enrique. O técnico do Tottenham, Thomas Frank, chegou a prever que "ele será o próximo vencedor da Bola de Ouro" após ver o ex-jogador do Wolves dar um show na quinta rodada da Champions. Vitinha alcançou uma nota 9,9 no Sofascore depois de marcar um hat-trick na emocionante vitória do PSG por 5 a 3 sobre o Spurs, e também balançou as redes contra o Bayer Leverkusen e o Newcastle, embora gols não sejam seu forte.

    Ele é o homem que dita o ritmo para os atuais campeões europeus, sempre buscando abrir novas linhas de passe e carregar a bola para frente. Parece que a bola está colada aos pés de Vitinha, e ele a utiliza com mais eficiência do que qualquer outro jogador, com o jogador de 25 anos se posicionando bem à frente do adversário para completar passes, assim como fez durante a campanha do PSG rumo ao título na temporada passada. Um novo título ainda é uma possibilidade concreta, apenas por sua presença.

  • Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Ponta Direita: Lamine Yamal (Barcelona)

    Nuno Mendes pode ter levado a melhor sobre ele em outubro, mas Lamine Yamal provou que continua sendo o melhor jogador de futebol do planeta quando está em plena forma, apesar de lutar contra uma lesão crônica e das dificuldades do Barcelona em encontrar entrosamento na Champions League. O jogador de 18 anos soma 72 dribles, 18 a mais que seu concorrente mais próximo, Jeremy Doku, e também figura entre os 10 melhores em chances criadas por 90 minutos.

    De fato, Yamal terminou a fase de liga com seis participações em gols, um número mais do que respeitável considerando que perdeu dois jogos, e ele brilhou quando o Barça mais precisava dele. Seu gol espetacular em jogada individual contra o Club Brugge acabou sendo o diferencial entre um empate e uma derrota, enquanto ele foi simplesmente imparável na vitória do Barça por 4 a 1 contra o Copenhaguen na última rodada, que garantiu a classificação automática para as oitavas de final. Um verdadeiro show!

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Ponta Esquerda: Gabriel Martinelli (Arsenal)

    A obsessão de Arteta por bolas paradas prejudicou os atacantes do Arsenal no Campeonato Inglês, mas o time tem se mostrado mais fluido no ataque na Champions, em grande parte graças a Gabriel Martinelli. O brasileiro marcou seis gols em sete jogos, apesar de ter entrado em campo três vezes como reserva, combinando arrancadas brilhantes com finalizações precisas.

    Antes da entrada de Martinelli, o Arsenal estava empatado em 0 a 0 com o Athletic Bilbao em 1 a 1 com o Bayern. Se não fosse pelo impacto imediato do jogador, talvez não tivessem conquistado a vaga na fase eliminatória, privilégio reservado aos dois primeiros colocados. Agora, o time de Arteta jogará todas as partidas de volta em casa até as semifinais, caso chegue lá.

    Martinelli teve seus críticos nos últimos anos, mas ele ainda possui a magia de decidir jogos em seus pés e a capacidade de driblar até mesmo os melhores defensores.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Atacante: Harry Kane (Bayern de Munique)

    Harry Kane está envelhecendo como vinho! O jogador de 32 anos está a caminho de sua temporada mais impressionante no Bayern, já somando 35 gols em apenas 31 jogos em todas as competições, sendo oito deles no maior palco da Europa. Os dois gols na vitória sobre o Chelsea na primeira rodada foram o ponto alto, mas Kane também encerrou a temporada em grande estilo, marcando os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Union Saint-Gilloise antes de sair do banco para marcar o gol da vitória contra o PSV.

    O Bayern também vê no ex-jogador do Tottenham um líder e um armador; ele cria chances quase tão frequentemente quanto as converte e estabelece os mais altos padrões de excelência. Vincent Kompany montou um elenco de apoio que extraiu o máximo de Kane, ajudando o Bayern a atingir um novo patamar. O capitão da Inglaterra está claramente sedento por mais títulos e pode se tornar o favorito à Bola de Ouro de 2026 se mantiver sua forma atual.

  • Kylian-mbappe(C)GettyImages

    Atacante: Kylian Mbappé (Real Madrid)

    Kylian Mbappé parece determinado a seguir os passos de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, e agora existe uma grande chance de o francês quebrar o recorde de gols em uma única temporada da Champions League de CR7, que é de 17, visto que ele já soma 13 gols em apenas sete jogos na temporada 2025/26.

    Nunca se sabe o que esperar do atual time do Real Madrid, que terminou logo fora do G8 após perder o último jogo para o Benfica, mas Mbappé está fazendo tudo ao seu alcance para mascarar as deficiências coletivas da equipe. Ele lidera a competição em finalizações a gol nesta temporada (22) e frequentemente cria oportunidades sozinho.

    Embora um 16º título da Champions League pareça algo fora do alcance do Real Madrid, que ainda se recupera da passagem conturbada de Xabi Alonso, não se pode descartá-lo completamente, pois Mbappé tem o poder de decidir jogos a qualquer momento.

0