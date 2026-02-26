Getty Images Sport
Harry Kane e Declan Rice preteridos quando lenda da Inglaterra revela surpreendente “primeiro nome na escalação” para a Copa do Mundo deste verão
Pearce nomeia o jogador mais importante da Inglaterra
Pearce afirmou com ousadia que o jogador mais importante da Inglaterra é Marc Guehi, contratado pelo City em janeiro. O ex-zagueiro do Crystal Palace já disputou 26 partidas pela seleção de seu país e já atuou sob o comando do técnico Thomas Tuchel, embora tenha perdido as vitórias sobre a Sérvia e a Albânia devido a uma lesão no tornozelo.
Agora, Pearce elogiou suas habilidades antes do torneio no final da temporada, dizendo à Betway: “A capacidade de ler o jogo é algo muito importante. Você pode dizer que todos os jogadores podem fazer isso. Mas a maneira como o Manchester City joga, quando se espalha e coloca os jogadores na linha de frente, às vezes pode ser vulnerável ao contra-ataque. Mark Guehi tem a capacidade de lidar com situações de um contra um.
No jogo contra o Newcastle no domingo, provavelmente houve duas ou três ocasiões em que o City sofreu contra-ataques devido à velocidade de (Anthony) Gordon e (Anthony) Elanga, mas ele lidou com essas situações e isso é vital. Mas também no intervalo, eles colocaram Abdukodir Khusanov para aumentar a velocidade e lidar com isso também. Eu não diria que Guehi é um jogador veloz, mas ele lê o jogo extremamente bem e se dá uma vantagem extra.
Portanto, do ponto de vista de Guehi, ele é o primeiro nome na lista da seleção inglesa para mim neste verão e uma aquisição incrível para o Manchester City. Se alguma coisa pender a balança a favor deles no título da liga este ano, pode ser ele.”
Guehi pode inspirar a glória?
Guehi tem sido apoiado para desempenhar um papel fundamental na disputa pelo título do City, que está cinco pontos atrás do Arsenal, com um jogo a menos, no topo da tabela da Premier League, tendo se juntado a Antoine Semenyo em janeiro.
Pearce acrescentou: “Devo dizer que, no verão, me perguntaram quem eu achava que venceria o campeonato e eu respondi Liverpool. Achei que eles pareciam quase imbatíveis, mas tiveram um péssimo início de temporada e, provavelmente a partir de outubro, passei a acreditar que o Arsenal venceria o campeonato. Minha opinião não mudou.
“O City tem parecido um pouco frágil defensivamente e permitiu muitas chances de gol durante o período em que acompanhei a Premier League. Isso colocou um ponto de interrogação na minha cabeça. Mas com a adição de Guehi na defesa e a chegada de Semenyo, o campo de jogo ficou realmente equilibrado em muitos aspectos. Mas ainda sinto que o Arsenal tem um elenco muito bom e forte.
Acho que a única coisa que eles não fizeram bem este ano foram os 45 minutos do segundo tempo contra o Wolverhampton – acho que eles foram muito ruins naquele momento. Fora isso, eles venceram oito de oito jogos na Liga dos Campeões, estão na final da Carabao Cup, têm um bom empate na FA Cup e estão no topo da liga.
É muito difícil criticar e sei que a mídia está tentando pressionar o Arsenal. Com a pressão do Manchester City, é uma disputa pelo título intrigante para todos nós assistirmos, mas ainda acredito no Arsenal. Contanto que eles sejam fortes o suficiente dentro do vestiário, acho que vão ganhar o campeonato.”
Elogios de Tuchel
O técnico da Inglaterra, Tuchel, elogiou o impacto de Guehi em sua equipe.
Ele disse: “É um exemplo de como os rapazes se comportaram neste acampamento, exatamente assim. Eles colocaram seus interesses pessoais de lado. Ele foi o melhor companheiro de equipe possível e teve um desempenho fantástico. Muito forte pelo Crystal Palace e mostrou isso hoje em campo.”
O que vem a seguir?
A Inglaterra tem amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo; primeiro enfrenta o Uruguai e o Japão em março, antes de seguir para a Flórida para enfrentar a Costa Rica em 10 de junho. No torneio, enfrentará a Croácia, Gana e Panamá no Grupo L.
