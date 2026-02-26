Harry Kane e Declan Rice preteridos quando lenda da Inglaterra revela surpreendente “primeiro nome na escalação” para a Copa do Mundo deste verão

Pearce afirmou com ousadia que o jogador mais importante da Inglaterra é Marc Guehi, contratado pelo City em janeiro. O ex-zagueiro do Crystal Palace já disputou 26 partidas pela seleção de seu país e já atuou sob o comando do técnico Thomas Tuchel, embora tenha perdido as vitórias sobre a Sérvia e a Albânia devido a uma lesão no tornozelo.

Agora, Pearce elogiou suas habilidades antes do torneio no final da temporada, dizendo à Betway: “A capacidade de ler o jogo é algo muito importante. Você pode dizer que todos os jogadores podem fazer isso. Mas a maneira como o Manchester City joga, quando se espalha e coloca os jogadores na linha de frente, às vezes pode ser vulnerável ao contra-ataque. Mark Guehi tem a capacidade de lidar com situações de um contra um.

No jogo contra o Newcastle no domingo, provavelmente houve duas ou três ocasiões em que o City sofreu contra-ataques devido à velocidade de (Anthony) Gordon e (Anthony) Elanga, mas ele lidou com essas situações e isso é vital. Mas também no intervalo, eles colocaram Abdukodir Khusanov para aumentar a velocidade e lidar com isso também. Eu não diria que Guehi é um jogador veloz, mas ele lê o jogo extremamente bem e se dá uma vantagem extra.

Portanto, do ponto de vista de Guehi, ele é o primeiro nome na lista da seleção inglesa para mim neste verão e uma aquisição incrível para o Manchester City. Se alguma coisa pender a balança a favor deles no título da liga este ano, pode ser ele.”