Harry Kane é cobiçado por clubes da Liga Profissional Saudita após revelação de nova cláusula de rescisão no Bayern

Uma pergunta constantemente feita ao ex-astro do Spurs é se ele retornará à Premier League em uma tentativa de bater o recorde histórico de gols de Alan Shearer. Kane tem 213 gols na Premier League e precisa de mais 48 gols para superar a marca de 260 gols de Shearer.

O Tottenham teria uma cláusula de recompra no contrato de Kane, e ele comentou os rumores de um retorno à Inglaterra em 2025.

Ele disse: “Não tenho certeza (se voltarei), estou muito feliz aqui em Munique. Não é algo em que estou pensando. Sempre será “nós” (com o Spurs), porque passei toda a minha vida lá. Sou fã deles e sempre vou assistir aos jogos e ver como estão se saindo. Eles sempre farão parte da minha vida, com certeza, mas, por enquanto, estou adorando estar aqui.

Foi ótimo ver (eles ganharem um troféu este ano). Tenho muitos amigos lá, entre os jogadores e a equipe técnica.

Sabemos quanto tempo esperamos e como chegamos perto no passado, então foi muito importante para todos – os torcedores, o clube e todos os envolvidos – ter essa sensação e conseguir essa conquista. Isso é sempre importante e espero que eles possam seguir em frente e ganhar mais.”