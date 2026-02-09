Getty Images
Harry Kane é cobiçado por clubes da Liga Profissional Saudita após revelação de nova cláusula de rescisão no Bayern
Kane é alvo de clubes sauditas
O Kicker informa que Kane se tornou alvo do Al-Ahli e do Al-Ittihad. O capitão da Inglaterra tem contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão fixada em um máximo de € 70 milhões (£ 61 milhões/$ 83 milhões). Nesta temporada, em todas as competições, Kane marcou 45 gols em 40 jogos, além de nove assistências. O Bayern, porém, quer que ele prolongue sua estadia na Allianz Arena. A cláusula de rescisão de Kane expira no final de fevereiro, e não em janeiro como se acreditava anteriormente, mas ele deve informar ao Bayern que deseja sair antes que a cláusula possa ser ativada.
Clubes da Premier League teriam entrado em contato com os representantes de Kane, embora não tenham sido identificados, enquanto clubes sauditas também acompanham os desdobramentos. Ele se sentiria confortável em Munique, tendo mudado sua família para a Alemanha, mas não está claro se ele estaria disposto a se mudar para o Oriente Médio.
As ambições de Kane na seleção inglesa
É improvável que Kane tome qualquer decisão sobre seu futuro antes da Copa do Mundo de 2026, com o ex-astro do Spurs insistindo que os Três Leões estão indo para a América do Norte com a ambição de vencer o torneio.
Ele disse: “Acho que estamos tão bem quanto nunca. Acho que quando você olha para o time titular, olha para os jogadores que saem do banco, vamos entrar no torneio como um dos favoritos, temos que aceitar isso, temos sido assim nos últimos torneios e isso faz parte, então temos construído, tivemos um ótimo ano junto com o novo técnico e agora estamos ansiosos por um grande 2026, obviamente."
Seu ex-companheiro de equipe na seleção inglesa, Conor Coady, também elogiou o atacante, insistindo que é um prazer vê-lo em plena ação: “Harry Kane joga todos os minutos de todas as partidas porque faz o seu trabalho. Jogar pela sua seleção significa muito para ele – é um prazer vê-lo jogar. Achei que a Inglaterra foi excelente hoje à noite. O técnico está em uma situação fantástica para o próximo ano. Foi difícil em alguns momentos, mas os reservas que entraram foram excelentes.”
Será que Kane poderá regressar à Premier League?
Uma pergunta constantemente feita ao ex-astro do Spurs é se ele retornará à Premier League em uma tentativa de bater o recorde histórico de gols de Alan Shearer. Kane tem 213 gols na Premier League e precisa de mais 48 gols para superar a marca de 260 gols de Shearer.
O Tottenham teria uma cláusula de recompra no contrato de Kane, e ele comentou os rumores de um retorno à Inglaterra em 2025.
Ele disse: “Não tenho certeza (se voltarei), estou muito feliz aqui em Munique. Não é algo em que estou pensando. Sempre será “nós” (com o Spurs), porque passei toda a minha vida lá. Sou fã deles e sempre vou assistir aos jogos e ver como estão se saindo. Eles sempre farão parte da minha vida, com certeza, mas, por enquanto, estou adorando estar aqui.
Foi ótimo ver (eles ganharem um troféu este ano). Tenho muitos amigos lá, entre os jogadores e a equipe técnica.
Sabemos quanto tempo esperamos e como chegamos perto no passado, então foi muito importante para todos – os torcedores, o clube e todos os envolvidos – ter essa sensação e conseguir essa conquista. Isso é sempre importante e espero que eles possam seguir em frente e ganhar mais.”
O que vem a seguir?
O Bayern está seis pontos à frente do Borussia Dortmund na liderança da Bundesliga e enfrenta o RB Leipzig nas quartas de final da DFB-Pokal no meio da semana. Em seguida, enfrenta o Werder Bremen no Dia dos Namorados, quando retorna à ação na liga.
