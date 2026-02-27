Goal.com
Harry Kane deve ter como objetivo superar Robert Lewandowski no Bayern de Munique, em vez de tentar substituir a lenda polonesa no Barcelona

Se Xavier Vilajoana for eleito presidente do Barcelona em meados de março, ele fará de tudo para conseguir uma grande contratação na janela de transferências do verão. “Já entramos em contato e acho que ele é um jogador que se encaixaria muito bem, dependendo da situação contratual dele: é Harry Kane”, disse Vilajoana em entrevista à ESPN esta semana.

“Kane é um centroavante que se encaixaria perfeitamente no nosso estilo de jogo. Ele é um atacante capaz de recuar para se conectar com seus companheiros de equipe. Ele também é capaz de jogar como um puro camisa 9, um matador, um finalizador. É um jogador que traz mobilidade. Ele também tem um bom desempenho quando as equipes se posicionam mais recuadas. Ele agregaria muito valor ao jogo do Barcelona.”

Ele certamente tem razão. Kane se destacou como um excelente artilheiro e craque no Bayern, sob o comando de Vincent Kompany, que prefere o mesmo estilo de jogo agressivo e de alto ritmo do técnico do Barcelona, Hansi Flick. É fácil, então, imaginar o capitão da Inglaterra fazendo o mesmo trabalho brilhante no Camp Nou.

Pelo que parece, Kane também não é totalmente contra a ideia, mesmo que esteja sensatamente minimizando a questão em público.

“Não ouvi nada sobre isso. Meu pai e meu irmão cuidam de tudo, mas eles não me disseram nada”, respondeu ele quando questionado sobre os comentários de Vilajoana. “Como já disse, estou muito feliz aqui no Bayern. Estou focado nesta temporada e no meu tempo no Bayern. Considero isso um elogio.”

Essa última frase dá alguma esperança ao Barça, e todos os torcedores fanáticos certamente receberiam bem a perspectiva de Kane substituir Robert Lewandowski, cujo contrato expira no final da temporada. Se essa é ou não a melhor opção nesta fase da carreira de Kane, porém, é outra questão.

    Finalmente aparentando a sua idade

    Contratar Kane faz muito sentido para o Barça. Aos 32 anos, ele custaria muito menos do que Erling Haaland, que é sete anos mais novo, o que significa que há pouco risco de agravar os problemas financeiros bem conhecidos do clube. Kane também é a solução ideal para um dos maiores problemas de Flick.

    Lewandowski marcou 42 gols em todas as competições quando o Barça conquistou o triplo nacional em 2024-25, mas ele tem apenas 13 gols em seu nome a três meses do fim da campanha atual, e Flick não confia mais nele para jogar 90 minutos em vários jogos por semana. De fato, apenas 17 das 31 partidas do outrora prolífico polonês foram como titular, com o jogador de 37 anos finalmente mostrando sua idade.

    Apesar de ter defendido com sucesso a Supercopa da Espanha, voltado ao topo da La Liga e chegado às fases finais da Liga dos Campeões e da Copa del Rey, o Barça não parece tão imperioso sem Lewandowski jogando a todo vapor. Uma das chances de conquistar um troféu certamente será encerrada na próxima semana, já que o time enfrenta um déficit de 4 a 0 no placar agregado antes da partida de volta da semifinal da Copa contra o Atlético de Madrid, enquanto times como Bayern, Arsenal e Paris Saint-Germain parecem candidatos mais fortes para conquistar a Europa.

    Vencer a La Liga novamente não seria suficiente para mascarar o declínio do Barça. Embora isso se deva principalmente à linha alta arriscada de Flick, que é frequentemente violada, não há dúvida de que o Barça não é mais tão preciso no ataque. O time definitivamente precisa trazer um sucessor para Lewandowski — mesmo que ele esteja tentando garantir uma extensão de contrato — e Kane já provou que pode substituir o imponente atacante no Bayern.

    A caminho do status de lenda

    Lewandowski marcou impressionantes 344 gols e deu 72 assistências em 374 partidas pelo Bayern entre 2014 e 2022, conquistando oito títulos da Bundesliga e a Liga dos Campeões, tornando-se uma verdadeira lenda do clube. Notavelmente, Kane está a caminho de garantir o mesmo status após apenas duas temporadas e meia na Allianz Arena.

    O ex-astro do Tottenham já soma 159 participações em gols em apenas 132 partidas e acabou com sua longa maldição de troféus ao conquistar a Meisterschale, o campeonato alemão, e a Supercopa Franz Beckenbauer. Desde que evitem a derrota para o Borussia Dortmund no sábado, o Bayern deve conquistar o bicampeonato da Bundesliga, além de ser o favorito para levantar sua primeira DFB-Pokal desde 2020, após chegar às semifinais. Seria uma grande surpresa se eles não fossem pelomenos um pouco além da campanha das quartas de final da Liga dos Campeões da última temporada.

    Impulsionado pelas contratações de Luis Diaz e Jonathan Tah no verão, juntamente com o surgimento do sensacional adolescente Lennart Karl, o Bayern se tornou uma força irreprimível nos últimos sete meses. A equipe de Kompany foi construída para o sucesso sustentável, e Kane é o protagonista. A perspectiva de ele marcar mais 257 gols e assistências combinados para igualar Lewandowski não é improvável, se ele se comprometer com uma renovação de contrato além de 2027. E embora seja improvável que ele iguale a marca do polonês na Bundesliga, ele pode superá-lo na Liga dos Campeões. 

    Ganhe o prêmio máximo

    O Bayern ainda não iniciou negociações formais para renovar o contrato de Kane, razão pela qual as especulações sobre o seu futuro estão a aumentar. A perspetiva de um novo desafio na La Liga tornar-se-á mais aliciante quanto mais tempo os atuais empregadores de Kane demorarem a reafirmar a sua importância. 

    No entanto, ele deve estar atento ao seu legado. Seria melhor permanecer no Bayern e entrar para os livros de história do clube do que começar do zero no Barça e correr o risco de ser descartado em poucos anos, como está acontecendo com Lewandowski.

    Como Lothar Matthaus aponta, também não há garantia de que Kane se daria tão bem com outro técnico depois de elevar seu jogo a novos patamares sob o comando de Kompany.

    “Agora ele está conquistando título após título, o que não conseguiu fazer antes na Inglaterra”, disse o ex-zagueiro do Bayern ao programa Sky90 – die Fußballdebatte. “Portanto, não vejo razão para Harry Kane deixar este clube ou seu ambiente. Seu contrato será prorrogado. Tenho certeza disso. Ele sabe o que tem em seu treinador e retribui a confiança que o treinador deposita nele. Ele joga em uma equipe que funciona. Quem sabe se ele brilharia em outro lugar? Quem sabe se ele poderia jogar tão bem em outro lugar quanto joga aqui sob o comando de Kompany?”

    Matthaus acrescentou a outra razão principal pela qual o Bayern deve renovar o contrato de Kane o mais rápido possível: “Ele é uma marca global, é o segundo [David] Beckham, porque todo mundo no mundo o conhece. Ele não tem inimigos – nem em Frankfurt, nem em Dortmund.”

    Registros à vista

    Há um argumento de que Kane poderia melhorar sua “marca global” ao se juntar ao Barcelona, como Beckham fez no Real Madrid e, depois, no LA Galaxy, no final de sua carreira. No entanto, isso não é motivo suficiente para ele deixar o Bayern. Ele pode conquistar tudo o que sempre sonhou em Munique, incluindo sua primeira Bola de Ouro, e isso deve vir antes de sua imagem fora do campo.

    Talvez a motivação de Kane para passar os anos restantes de sua carreira no Bayern aumente se ele bater o incrível recorde de gols de Lewandowski em uma única temporada na Bundesliga (41). Kane está a apenas 13 gols dessa marca mágica, com 11 jogos ainda por disputar, e já tem garantido o terceiro Torjägerkanone (que se traduz como canhão de artilheiro) consecutivo como o maior artilheiro da liga, com uma vantagem impressionante de 15 gols sobre o seu mais próximo adversário e companheiro de equipe Diaz.

    Ele poderia então mirar no recorde de Lewandowski de cinco mini-cannons consecutivos e na marca geral de sete, que ele divide com Gerd Muller. Não há dúvida de que Kane tem a mentalidade necessária para continuar alcançando esses marcos.

    “Tudo é possível”, disse ele quando questionado sobre a possibilidade de superar a melhor campanha de Lewandowski na Bundesliga, após marcar seu 500º gol na carreira na vitória por 3 a 0 sobre o Werder Bremen no início deste mês.

    “Mais importante para a equipe”

    Kane dá ao Bayern muito mais do que apenas gols, o que nem sempre era verdade no caso de Lewandowski. Ele pode desfrutar de uma longevidade ainda maior no mais alto nível devido ao seu jogo versátil e superior.

    “Harry Kane e Robert Lewandowski são semelhantes em alguns aspectos. Eles raramente se lesionam e sempre marcam gols, mas acredito que Kane é mais um jogador de equipe – Lewandowski às vezes é um atacante muito egoísta”, disse o ex-meio-campista do Bayern Mario Basler aoGOAL. “Acho que ele é mais importante para o Bayern do que Lewandowski era. Ele agrega mais à equipe do que Lewandowski jamais agregou, porque também trabalha defensivamente e está mais envolvido na construção das jogadas da equipe.”

    Acrescente a isso a maneira amarga como Lewandowski deixou o clube, acusando a diretoria do Bayern de desrespeito enquanto forçava a transferência para o Barça, e Kane tem a chance de ser lembrado de forma muito mais calorosa pelos torcedores bávaros. Um vínculo raro, reservado apenas para os astros mais leais, como Thomas Muller, Manuel Neuer e Phillip Lahm, seria forjado se ele rejeitasse os gigantes da Liga e liderasse outra era de domínio nacional e sucesso europeu na Allianz Arena.

    Basler está confiante de que Kane não mudará de ideia: “Espero que ele não saia do Bayern e também acredito que ele sabe exatamente o que tem no clube. Acima de tudo, ele também está em uma certa idade agora, não tenho certeza se ele estaria disposto a fazer outra mudança nesta fase. Acredito que ele se sente muito confortável no Bayern e espero que fique lá até o fim de sua carreira.”

    A Bundesliga é o seu campo de jogo

    Kane pode dar mais um pequeno passo rumo à imortalidade no Bayern quando entrar em campo no Signal Iduna Park no sábado. O líder da Bundesliga enfrentará um Dortmund ferido, ainda abalado pela surpreendente derrota para o Atalanta na Liga dos Campeões, e a diferença na liderança aumentará para 11 pontos se o BVB sofrer outra derrota para seu rival no Klassiker, encerrando efetivamente a disputa pelo título.

    Lewandowski pode estar de olho no jogo, e não apenas porque jogou pelos dois clubes. Se Kane marcar dois ou mais gols contra o Dortmund, ele igualará Lewandowski como o segundo jogador a marcar vários gols em quatro partidas consecutivas da Bundesliga. O atual camisa 9 do Bayern marcou oito gols em nove partidas contra o Dortmund até o momento, quatro pelo Bayern e cinco pelo Tottenham, então seria tolice apostar contra ele.

    Em termos de crueldade, ninguém nas cinco principais divisões da Europa se compara a Kane nesta temporada. Ele tem uma média de um gol a cada 66 minutos no campeonato, com seus 28 gols até agora vindos de apenas 87 chutes. E quando não está marcando, o capitão da Inglaterra está dando assistências ou comandando o jogo de trás. A Bundesliga se tornou seu playground.

    Com a glória da Liga dos Campeões também ao alcance de Kane, é extremamente improvável que as especulações sobre outros clubes cheguem a algum lugar. O Bayern e Kompany revelaram todo o seu potencial, e ainda há muito mais por vir.

