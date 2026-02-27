Harry Kane deve ter como objetivo superar Robert Lewandowski no Bayern de Munique, em vez de tentar substituir a lenda polonesa no Barcelona

“Kane é um centroavante que se encaixaria perfeitamente no nosso estilo de jogo. Ele é um atacante capaz de recuar para se conectar com seus companheiros de equipe. Ele também é capaz de jogar como um puro camisa 9, um matador, um finalizador. É um jogador que traz mobilidade. Ele também tem um bom desempenho quando as equipes se posicionam mais recuadas. Ele agregaria muito valor ao jogo do Barcelona.”

Ele certamente tem razão. Kane se destacou como um excelente artilheiro e craque no Bayern, sob o comando de Vincent Kompany, que prefere o mesmo estilo de jogo agressivo e de alto ritmo do técnico do Barcelona, Hansi Flick. É fácil, então, imaginar o capitão da Inglaterra fazendo o mesmo trabalho brilhante no Camp Nou.

Pelo que parece, Kane também não é totalmente contra a ideia, mesmo que esteja sensatamente minimizando a questão em público.

“Não ouvi nada sobre isso. Meu pai e meu irmão cuidam de tudo, mas eles não me disseram nada”, respondeu ele quando questionado sobre os comentários de Vilajoana. “Como já disse, estou muito feliz aqui no Bayern. Estou focado nesta temporada e no meu tempo no Bayern. Considero isso um elogio.”

Essa última frase dá alguma esperança ao Barça, e todos os torcedores fanáticos certamente receberiam bem a perspectiva de Kane substituir Robert Lewandowski, cujo contrato expira no final da temporada. Se essa é ou não a melhor opção nesta fase da carreira de Kane, porém, é outra questão.