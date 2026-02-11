Getty Images Sport
Harry Kane busca mais um troféu com pênalti crucial, enquanto o Bayern de Munique chega às semifinais da DFB-Pokal com vitória suada contra o RB Leipzig.
Grande vitória do Bayern na copa
O Leipzig pensou que tinha marcado o primeiro gol nos primeiros cinco minutos, quando Yan Diomande cortou pela direita, driblou três adversários e encontrou Christoph Baumgartner, que finalizou com tranquilidade. No entanto, a revisão do VAR revelou que Baumgartner estava em posição de impedimento.
Antes dos 20 minutos, Harry Kane teve sua primeira grande chance de marcar, mas seu chute de 12 metros foi defendido na linha. Kane então viu um cabeceio no segundo poste ser bloqueado por seu próprio companheiro de equipe Aleksandar Pavlovic, embora inadvertidamente, antes de Luis Diaz chutar por cima do gol.
Baumgartner quase abriu o placar para o Bayern antes do intervalo, ao encontrar David Raum, mas seu chute forte foi bem defendido por Manuel Neuer.
Antes do intervalo, Marten Vandervoort fez duas defesas excepcionais para manter o Leipzig empatado, mas no segundo tempo, logo após a marca de uma hora, sua perna pendurada derrubou Josip Stanisic, e Kane se preparou para finalmente balançar as redes de 12 metros.
E em três minutos, o Bayern marcou o segundo, graças a um finalização violenta de Diaz após um passe brilhante de Michael Olise.
Agora, o gigante bávaro tem uma semifinal para se preparar — a primeira vez que chega a esta fase da competição desde 2020.
- Getty Images Sport
O jogador mais valioso
Kane é implacável. Quando se trata de lições aprendidas por jovens atacantes, este é um exemplo clássico de como se recuperar de chances perdidas. Os melhores atacantes simplesmente acreditam que vão marcar na próxima jogada; ele perdeu quatro grandes oportunidades, mas quando teve a chance de marcar de pênalti, a rede balançou. Como todos sabíamos que aconteceria.
O grande perdedor
Vandervoort estava jogando muito bem, até que ele balançou a perna e deu ao Bayern o impulso necessário para seguir em frente e vencer o jogo. Depois que Kane marcou, o Bayern fez o segundo gol em quatro minutos. O dominó caiu de uma vez. Agora eles vão para as semifinais, e o goleiro realmente tem que se responsabilizar, infelizmente.
- Getty Images Sport
Classificação da partida (em cinco): ⭐⭐⭐
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
