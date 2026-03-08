Hansi Flick revela qual jogador do Barcelona “torna todos melhores” — e não é Lamine Yamal

O Barcelona manteve sua busca incansável pelo título da La Liga na noite de sábado, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Club no formidável San Mamés. Depois que o Real Madrid manteve a pressão com uma vitória 24 horas antes, a equipe de Hansi Flick mostrou garra de campeã para garantir os três pontos em um dos ambientes mais difíceis do futebol espanhol.

O Athletic fez um bom trabalho ao neutralizar a ameaça ofensiva do Barça, especialmente a de Yamal, até que ele marcou o único gol da partida. O astro de 18 anos se tornou o ponto focal do ataque do Barça nesta temporada e, apesar de ter sido perseguido pelas camisas vermelhas e brancas por mais de uma hora, ele finalmente encontrou o espaço necessário para exercer sua influência. Pedri fez uma jogada maravilhosa ao se livrar de uma marcação no meio-campo antes de encontrar Yamal, que cortou para dentro e mandou a bola para o fundo da rede pelo segundo poste.