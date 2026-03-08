Getty Images
Hansi Flick revela qual jogador do Barcelona “torna todos melhores” — e não é Lamine Yamal
Yamal, o herói da vitória em Bilbau
O Barcelona manteve sua busca incansável pelo título da La Liga na noite de sábado, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Club no formidável San Mamés. Depois que o Real Madrid manteve a pressão com uma vitória 24 horas antes, a equipe de Hansi Flick mostrou garra de campeã para garantir os três pontos em um dos ambientes mais difíceis do futebol espanhol.
O Athletic fez um bom trabalho ao neutralizar a ameaça ofensiva do Barça, especialmente a de Yamal, até que ele marcou o único gol da partida. O astro de 18 anos se tornou o ponto focal do ataque do Barça nesta temporada e, apesar de ter sido perseguido pelas camisas vermelhas e brancas por mais de uma hora, ele finalmente encontrou o espaço necessário para exercer sua influência. Pedri fez uma jogada maravilhosa ao se livrar de uma marcação no meio-campo antes de encontrar Yamal, que cortou para dentro e mandou a bola para o fundo da rede pelo segundo poste.
O fator Pedri em San Mamés
Após a vitória apertada, Flick foi rápido em apontar que o ritmo do jogo mudou completamente após a entrada de Pedri no intervalo. Pedri entrou no intervalo para substituir Marc Bernal, que havia enfrentado dificuldades durante os primeiros 45 minutos. O impacto foi imediato, com o Barcelona assumindo maior controle das áreas centrais e começando a ditar o ritmo contra um Athletic cada vez mais cansado. Flick não conseguiu esconder sua admiração pela capacidade do jogador de 23 anos de elevar o nível de desempenho dos que o rodeiam, observando como sua presença aliviou a pressão sobre outros jogadores criativos, como Dani Olmo.
“Pedri torna todos melhores. Ele mudou o jogo. Ele conecta muito bem o jogo. Olmo também jogou melhor no segundo tempo. Mas o importante é que todos lutaram como uma unidade”, disse Flick.
Apreciação por Yamal de Flick
Apesar dos elogios a Pedri, Flick também demonstrou grande apreço por Yamal. O jovem ala não esteve no seu melhor durante toda a noite, mas ainda assim conseguiu criar o momento decisivo do jogo. O técnico alemão observou que a capacidade de vencer jogos mesmo quando não se está jogando bem é a marca registrada de um talento especial.
“Ele não fez sua melhor partida, mas seu gol decidiu o jogo. Quando tem espaço, oportunidades... ele trabalha muito em seus treinos. É bom que, em uma situação como essa, ele resolva o jogo para você”, disse Flick aos repórteres. Foi um lembrete importante da crescente maturidade do adolescente e de sua habilidade de decidir momentos cruciais para o gigante catalão.
O que vem a seguir para o Barcelona?
Flick acredita que a força deste time do Barcelona reside na união entre os jogadores. Ele apontou as comemorações pós-jogo como prova de um elenco unido em sua busca pela glória. Com vários jogadores importantes encontrando seu ritmo e uma identidade tática clara estabelecida sob sua liderança, o alemão está otimista em relação ao que o restante da campanha reserva para os líderes do campeonato. Com o confronto da Liga dos Campeões contra o Newcastle se aproximando, os jogadores de Flick parecem estar atingindo seu auge no momento perfeito.
