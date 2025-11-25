Hansi Flick na fogueira: Barcelona corre risco de ficar longe dos títulos por estratégias "kamikaze"

Flick não tem absolutamente nenhuma intenção de abandonar sua linha alta, no entanto. "Nós somos o Barça, e jogamos com nosso DNA", declarou em Bruges. "Não vou mudar nosso estilo por medo de perder. Não vou recuar e defender uma vantagem de 1 a 0. Isto não é sobre a filosofia. Podemos fazer as coisas melhor. Todos têm que jogar na sua posição correta e pressionar. Não é o melhor momento da equipe. Mas podemos jogar em outro nível."
Certamente terão que fazê-lo se quiserem ganhar a Liga dos Campeões, tendo sofrido sete gols na derrota nas semifinais da temporada passada para a Inter e falhado em manter um jogo sem sofrer gols nesta temporada até agora. Essa generosidade não os impedirá de chegar à fase eliminatória, é claro, mas, com apenas sete pontos na tabela após quatro rodadas, suas esperanças de chegar ao Top 8 sofreriam um grande golpe se perdessem no Stamford Bridge, na terça-feira.
Há, portanto, uma sensação em torno do Barcelona agora de que estão tornando a vida mais difícil para si mesmos do que deveria ser. "Por que insistir em um plano condenado ao fracasso?", Gullit perguntou no beIN Sports. "A cada perda de posse é um convite aberto para um contra-ataque. Você não pode ganhar títulos europeus jogando assim." No entanto, Flick acredita no contrário, e por que não acreditaria? Ele ganhou a Liga dos Campeões jogando da mesma maneira com o Bayern de Munique em 2020.
Ele também insiste que a linha alta não é tão "perigosa" quanto parece. Mas mesmo os jogadores que gostam de adotar essa abordagem aventureira a mencionaram como um "risco"; é apenas um que eles e seu treinador estão dispostos a correr.
Por quanto tempo mais isso estará em debate. O vencedor da Copa do Mundo, Frank Leboeuf, diz que se recusaria a jogar em uma defesa operando com uma linha tão alta ("Não gostaria de parecer um tolo!"), enquanto o ex-meio-campista do Barça, Gerard Lopez, sente que é hora de uma mudança. "É uma coisa avançar e fazer bem, como Flick fez em muitas ocasiões, e outra ser... suicida", ele disse. "Ele está aqui há um ano e meio agora, e temos que ser críticos com esse Barça em termos de como eles defendem."
Flick claramente não será dissuadido por especialistas como Gerard e Henry, no entanto. O chefe do Barça vai continuar fazendo a mesma coisa na Liga dos Campeões nesta temporada na esperança de que produza resultados diferentes. Se isso é insano ou inspirado, ainda está para ser visto, mas de qualquer forma, o Barça continuará sendo o sonho de um executivo de TV.