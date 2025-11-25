Hansi Flick na fogueira: Barcelona corre risco de ficar longe dos títulos por estratégias "kamikaze"

O argumento óbvio contra as críticas à linha alta de Flick é que ela foi integral para o sucesso da última temporada - e isso apesar de algumas reservas iniciais entre os jogadores.

"A primeira impressão foi chocante", disse o ex-defensor do Barça Sergio Dominguez ao SPORT. "[Os treinadores] nos disseram: 'Quando o ponta tem a bola, o lateral tem que pressionar forte e os zagueiros têm que avançar com o lateral.' Eu nunca tinha visto isso no futebol antes. Mas quando o primeiro jogo chega e você pega o adversário em impedimento nove vezes, e depois sete vezes no segundo, todos seguiram a ideia porque deu resultados." Resultados espetaculares, também.

O Barcelona derrotou o Real Madrid quatro vezes no caminho para vencer a tríplice coroa doméstica na temporada passada, e vale lembrar que a ousada filosofia futebolística de Flick foi amplamente elogiada após o primeiro El Clásico da campanha de 2024/25: uma impressionante vitória por 4 a 0 no Santiago Bernabéu, na qual Kylian Mbappé foi notoriamente pego em impedimento oito vezes.

No entanto, quando Henry disse após o empate por 3 a 3 com o Brugge que estamos "vendo os mesmos erros da temporada passada", ele definitivamente tinha um ponto. O Barça foi o melhor time na Espanha na última temporada, mas estavam longe de serem perfeitos. Os adversários foram muito abertos sobre o fato de que, nos dias que antecederam os jogos contra os catalães, eles treinaram para vencer a pressão inicial com movimentos inteligentes e passes precisos, antes de tentar explorar o espaço atrás da linha defensiva do Blaugrana com passes bem cronometrados para os pontas rápidos perseguirem.

Isso nem sempre funcionava, é claro. Como disse o meio-campista do Mallorca, Sergi Darder, ao ESPN, "Se o Barça joga com essa linha, há uma razão para isso. É difícil [quebrá-la]. Então, é fácil saber o que você tem que fazer contra uma defesa assim, mas difícil realmente fazer isso."

Esta temporada, no entanto, menos equipes estão caindo na armadilha de impedimento do Barça.