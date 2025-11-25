+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Hansi Flick high line Barcelona
Mark Doyle

Hansi Flick na fogueira: Barcelona corre risco de ficar longe dos títulos por estratégias "kamikaze"

A goleada de 4 a 0 sobre o Athletic Club no sábado foi uma partida muito significativa para o Barcelona - e não apenas porque marcou o tardio retorno da equipe ao Camp Nou. De fato, os catalães vencerem sem conceder gols foi, sem dúvida, de maior relevância do que a tão aguardada reabertura de sua casa querida, já que foi seu primeiro jogo sem sofrer gols em nove partidas nesta temporada

No entanto, Hansi Flick resistiu à tentação de criticar aqueles que se tornaram cada vez mais críticos de sua linha defensiva notoriamente alta. "Eu sempre penso em dizer algo sobre os especialistas, ex-jogadores, ex-treinadores", ele disse aos repórteres, "mas eu não vou fazer isso. [Faz) muito barulho para nós."

A contenção do treinador foi sábia, porque vai precisar de muito mais do que um jogo sem sofrer gols contra uma equipe do meio da tabela na La Liga para silenciar os críticos - especialmente porque a defesa instável do Barça é a principal razão pela qual o time de Flick está em risco de não se qualificar diretamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Agora, eles se preparam para enfrentar o Chelsea, que anda em boa forma, em Stamford Bridge, na terça-feira...

    "Não faz sentido"

    O Barcelona é o sonho de um executivo de televisão. Seus jogos garantem gols. Eles não estiveram envolvidos em um único empate sem gols desde que Flick substituiu Xavi como treinador na metade de 2024. Sua última partida na Liga dos Campeões ilustrou o porquê.

    O Barça jogou um futebol encantador contra o Club Brugge, teve 23 chutes e marcou três gols, incluindo um lance espetacular de Lamine Yamal. No entanto, os Blaugrana também foram forçados a correr atrás do placar três vezes apenas para garantir um ponto. O Brugge pode ter sido restringido a 23,7% de posse de bola, mas eles fizeram jus ao ponto conquistado. Na verdade, os anfitriões tiveram tantos chutes a gol quanto o Barça (seis) e na verdade criaram mais grandes oportunidades (cinco) - três das quais foram aproveitadas graças a corridas perfeitamente cronometradas atrás da linha alta dos visitantes por Carlos Forbs, que preparou o companheiro de ataque Nicolo Tresoldi para o primeiro gol, antes de marcar duas vezes ele mesmo.

    Assim, enquanto os neutros estavam desfrutando de outro encontro maravilhosamente emocionante envolvendo o Barcelona, o ex-atacante Thierry Henry não poupou suas palavras.

    "Você não pode jogar na Liga dos Campeões com essa linha alta, me desculpe", disse o francês no CBS Sports. "Quando você joga contra boas equipes, você vai ser exposto, e foi exatamente isso que aconteceu esta noite. Quando os adversários atacam pelas pontas, a defesa desmorona. Futebol não é só sobre pressão. Você também tem que saber como proteger seu gol. Não é normal que os defensores estejam constantemente em desvantagem numérica ou que o goleiro esteja tão exposto. Com o talento que o Barça tem, isso não faz sentido. Quanto tempo mais vamos continuar repetindo a mesma coisa?"

    "Chocante"

    O argumento óbvio contra as críticas à linha alta de Flick é que ela foi integral para o sucesso da última temporada - e isso apesar de algumas reservas iniciais entre os jogadores.

    "A primeira impressão foi chocante", disse o ex-defensor do Barça Sergio Dominguez ao SPORT. "[Os treinadores] nos disseram: 'Quando o ponta tem a bola, o lateral tem que pressionar forte e os zagueiros têm que avançar com o lateral.' Eu nunca tinha visto isso no futebol antes. Mas quando o primeiro jogo chega e você pega o adversário em impedimento nove vezes, e depois sete vezes no segundo, todos seguiram a ideia porque deu resultados." Resultados espetaculares, também.

    O Barcelona derrotou o Real Madrid quatro vezes no caminho para vencer a tríplice coroa doméstica na temporada passada, e vale lembrar que a ousada filosofia futebolística de Flick foi amplamente elogiada após o primeiro El Clásico da campanha de 2024/25: uma impressionante vitória por 4 a 0 no Santiago Bernabéu, na qual Kylian Mbappé foi notoriamente pego em impedimento oito vezes. 

    No entanto, quando Henry disse após o empate por 3 a 3 com o Brugge que estamos "vendo os mesmos erros da temporada passada", ele definitivamente tinha um ponto. O Barça foi o melhor time na Espanha na última temporada, mas estavam longe de serem perfeitos. Os adversários foram muito abertos sobre o fato de que, nos dias que antecederam os jogos contra os catalães, eles treinaram para vencer a pressão inicial com movimentos inteligentes e passes precisos, antes de tentar explorar o espaço atrás da linha defensiva do Blaugrana com passes bem cronometrados para os pontas rápidos perseguirem.

    Isso nem sempre funcionava, é claro. Como disse o meio-campista do Mallorca, Sergi Darder, ao ESPN, "Se o Barça joga com essa linha, há uma razão para isso. É difícil [quebrá-la]. Então, é fácil saber o que você tem que fazer contra uma defesa assim, mas difícil realmente fazer isso."

    Esta temporada, no entanto, menos equipes estão caindo na armadilha de impedimento do Barça.

    "Tática kamikaze"

    No empate por 1 a 1 do Rayo Vallecano com o Barça, no dia 31 de agosto, o treinador Iñigo Perez posicionou deliberadamente seu atacante em uma posição central, de 10 a 15 metros atrás da defesa Blaugrana, porque sua posição sempre estaria em regularidade se a linha de impedimento fosse rompida por um corredor pelas laterais e, assim, teria uma vantagem considerável sobre os defensores que o perseguiam.

    Nem todos os treinadores adversários estão sendo tão criativos - embora principalmente porque não precisam ser. A brecha na armadura do Barça é óbvia: eles deixam vastos espaços atrás de seus laterais, então, embora o resultado possa ser diferente, a estratégia do oponente é quase sempre a mesma.

    "Todos os gols [concedidos] são idênticos!", disse a lenda holandesa Ruud Gullit no beIN Sports após o empate de 3 a 3 com o Brugge. "Então, como jogador, você tem que se perguntar: 'Por que deveríamos continuar usando uma linha tão alta e por que deveríamos usar o mesmo método?' Acho que, depois de um tempo, também os próprios jogadores estão preocupados que isso seja uma tática 'kamikaze'. Isso é suicídio porque contra qualquer equipe inteligente... Acho que todo mundo está estudando o Barcelona agora."

    "Situações impossíveis"

    As equipes certamente estão tendo mais sucesso contra o Barça do que na temporada passada. O Sevilla destruiu os catalães apenas quatro dias depois de o Paris Saint-Germain tê-los desarmado no contra-ataque na Liga dos Campeões, enquanto o placar de 2 a 1 na derrota do El Clásico de outubro, no Bernabéu, desfavoreceu o lado de Flick, que, em completa oposição ao ano passado, não conseguiu manter Mbappé sob controle.

    Então, o que está dando errado? Bem, Iñigo Martinez está fazendo muita falta depois de ter sido autorizado a se juntar ao Al-Nassr de graça. O zagueiro veterano era, segundo a própria admissão de Flick, um "jogador-chave" para o Barça, "um líder absoluto dentro e fora do campo" que comandava a defesa, orientando jogadores como Pau Cubarsi sobre quando - e quando não - avançar.

    Também foi argumentado que certos indivíduos estão tendo um desempenho inferior nesta temporada, com o lateral-direito geralmente confiável Jules Koundé recebendo algumas críticas nas últimas semanas. Como resultado, o técnico da França, Didier Deschamps, sentiu-se compelido a defender seu compatriota e efetivamente apontou o dedo para Flick.

    "O Barça joga com uma linha muito alta, independentemente do momento no jogo. Isso deixa os defensores em situações impossíveis", Deschamps argumentou.

    Muitos gols "fáceis"

    Para ser justo com Flick, ele nunca deixou seus defensores à mercê. O alemão sempre reconheceu que o jogo de pressão do Barça desmorona se nem todos os membros da equipe estiverem trabalhando em sincronia. Quando há uma "desconexão", como ele chama, entre o ataque e a defesa, há uma queda nos resultados -   como aconteceu no período entre 10 de novembro e 18 de janeiro, quando o Blaugrana venceu apenas uma partida na La Liga.  

    A esperança é, então, que quando o Barça contar com um elenco completamente apto a escolher (a ausência de Raphinha devido a lesão é considerada outro problema, dado que o atacante brasileiro pressiona muito bem), eles recuperarão a coesão e confiança que os levaram a conquistar o título espanhol na última temporada com uma sequência invicta de 15 vitórias em 16 jogos.

    Dominguez, por sua vez, não está preocupado com o fraco desempenho defensivo de seu ex-clube. "Eu acho que é uma evolução natural", disse o zagueiro, que se juntou ao Dínamo Zagreb na última janela. "Nos primeiros cinco meses [da última temporada], as equipes não esperavam [a linha alta]. Então, assistiram a mais vídeos e aprenderam como prejudicar o time. Mas ainda acredito que funciona; talvez não tão efetivamente como antes, mas corrigindo alguns detalhes, voltará a ser como era."

    Significativamente, Flick e sua equipe estão, supostamente, trabalhando arduamente em ajustes táticos para resolver seus problemas defensivos. No entanto, há um medo inegável de que haja uma falha fundamental na filosofia futebolística de Flick.

    "O número de gols que eles sofrem é excessivo, e muitos são fáceis demais", Henry disse. "Eles não querem mudar isso e eu entendo que treinadores podem ser teimosos sobre como jogam, mas isso será custoso em grandes jogos."

    Condenado ao fracasso?

    Flick não tem absolutamente nenhuma intenção de abandonar sua linha alta, no entanto. "Nós somos o Barça, e jogamos com nosso DNA", declarou em Bruges. "Não vou mudar nosso estilo por medo de perder. Não vou recuar e defender uma vantagem de 1 a 0. Isto não é sobre a filosofia. Podemos fazer as coisas melhor. Todos têm que jogar na sua posição correta e pressionar. Não é o melhor momento da equipe. Mas podemos jogar em outro nível."

    Certamente terão que fazê-lo se quiserem ganhar a Liga dos Campeões, tendo sofrido sete gols na derrota nas semifinais da temporada passada para a Inter e falhado em manter um jogo sem sofrer gols nesta temporada até agora. Essa generosidade não os impedirá de chegar à fase eliminatória, é claro, mas, com apenas sete pontos na tabela após quatro rodadas, suas esperanças de chegar ao Top 8 sofreriam um grande golpe se perdessem no Stamford Bridge, na terça-feira.

    Há, portanto, uma sensação em torno do Barcelona agora de que estão tornando a vida mais difícil para si mesmos do que deveria ser. "Por que insistir em um plano condenado ao fracasso?", Gullit perguntou no beIN Sports. "A cada perda de posse é um convite aberto para um contra-ataque. Você não pode ganhar títulos europeus jogando assim." No entanto, Flick acredita no contrário, e por que não acreditaria? Ele ganhou a Liga dos Campeões jogando da mesma maneira com o Bayern de Munique em 2020.

    Ele também insiste que a linha alta não é tão "perigosa" quanto parece. Mas mesmo os jogadores que gostam de adotar essa abordagem aventureira a mencionaram como um "risco"; é apenas um que eles e seu treinador estão dispostos a correr. 

    Por quanto tempo mais isso estará em debate. O vencedor da Copa do Mundo, Frank Leboeuf, diz que se recusaria a jogar em uma defesa operando com uma linha tão alta ("Não gostaria de parecer um tolo!"), enquanto o ex-meio-campista do Barça, Gerard Lopez, sente que é hora de uma mudança. "É uma coisa avançar e fazer bem, como Flick fez em muitas ocasiões, e outra ser... suicida", ele disse. "Ele está aqui há um ano e meio agora, e temos que ser críticos com esse Barça em termos de como eles defendem."

    Flick claramente não será dissuadido por especialistas como Gerard e Henry, no entanto. O chefe do Barça vai continuar fazendo a mesma coisa na Liga dos Campeões nesta temporada na esperança de que produza resultados diferentes. Se isso é insano ou inspirado, ainda está para ser visto, mas de qualquer forma, o Barça continuará sendo o sonho de um executivo de TV.

