Hansi Flick envia mensagem clara a Lamine Yamal após a reação irritada do jovem prodígio do Barcelona ao ser substituído na vitória sobre o Levante
Yamal quer jogar cada minuto de cada partida
Yamal continua a reforçar a sua reputação como um dos talentos mais promissores do futebol mundial. A expectativa é que ele venha a conquistar várias vezes a Bola de Ouro. No entanto, têm surgido algumas questões sobre a sua atitude e a necessidade de evitar ficar preso ao seu próprio hype.
Flick não tem preocupações a esse respeito, já que os dirigentes do Camp Nou consideram positivo que seu imprevisível camisa 10 queira jogar todos os minutos de todas as partidas. Eles puderam dar a Yamal um breve descanso depois de abrir três gols de vantagem contra o Levante.
Flick reage à substituição de Yamal
Yamal deu a assistência para Fermin Lopez marcar o terceiro gol do Barça aos 81 minutos, o que significava que ele havia cumprido sua missão naquele dia. O jovem ficou visivelmente frustrado por ter que se sentar no banco antes do apito final.
Flick foi rápido em minimizar qualquer drama depois, dizendo aos repórteres quando questionado sobre o comportamento de Yamal: “Que reação? Ele ficou irritado? Isso é normal. Para mim, o mais importante é que vencemos e também temos jogadores que merecem jogar, como [Roony] Bardghji.
Gostei da atitude dele quando entrou. É isso. Vocês dão muita importância a tudo o que Lamine faz. Se ele está chateado por ter sido substituído, isso é humano.”
O jovem astro Bernal volta a chamar a atenção do Barcelona
A vitória do Barça levou o time de volta ao topo da tabela da Liga, um ponto à frente do rival Real Madrid. Um gol de Marc Bernal no início da partida contra o Levante ajudou a acalmar os ânimos.
Flick acrescentou: “Marcar cedo foi muito importante; vimos a confiança que tivemos desde o início. À medida que o jogo avançava, melhoramos e merecemos a vitória”.
Ele continuou falando sobre a importância de Bernal para a vitória, com o jogador de 18 anos, formado na base do clube, recebendo uma vaga no time titular no meio-campo: “Quando você joga com um bloqueio tão baixo, precisa da ajuda dos meio-campistas, que vêm da segunda linha. Marc é um ótimo jogador para o futuro. Espero que ele tenha um futuro brilhante se continuar saudável.”
Flick acrescentou sobre o desempenho geral de Bernal, com o jovem continuando a crescer em seu papel como estrela sênior na Catalunha: “Ele fez um ótimo trabalho, nos deu estrutura com a bola, sabe onde precisa estar o tempo todo, controlando a bola. Gosto de vê-lo jogar.”
O astro holandês Frenkie de Jong marcou o segundo gol do Barcelona na partida, após receber passe do versátil jogador da seleção portuguesa João Cancelo. O lateral de 31 anos está em sua segunda passagem pelo Blaugrana e está causando um grande impacto, influenciando o jogo nas duas pontas do campo.
Flick elogiou o ex-zagueiro do Manchester City e do Al-Hilal: “Ele foi fantástico, criou chances e é isso que eu quero ver. Ele mostrou seus pontos fortes. Ele pode nos ajudar muito.”
Disputa pelo título: Barcelona volta ao topo da La Liga após derrota do Real Madrid
O Barcelona ainda tem 13 jogos pela La Liga nesta temporada, enquanto busca defender com sucesso seu título nacional, e Flick está satisfeito por estar de volta à liderança da competição. O alemão disse sobre a reconquista da liderança: “É importante e positivo. Tivemos a oportunidade após o resultado de sábado e aproveitamos. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Hoje demos a resposta que precisávamos”.
O Real Madrid foi surpreendentemente derrotado por 2 a 1 pelo Osasuna em sua última partida, o que deixou a porta aberta para o Barça. A equipe de Flick voltará a campo no sábado, quando receberá o Villarreal, antes de disputar a segunda partida da semifinal da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid, contra o qual está perdendo por 4 a 0 no placar agregado.
