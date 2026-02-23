Hansi Flick envia mensagem clara a Lamine Yamal após a reação irritada do jovem prodígio do Barcelona ao ser substituído na vitória sobre o Levante

A vitória do Barça levou o time de volta ao topo da tabela da Liga, um ponto à frente do rival Real Madrid. Um gol de Marc Bernal no início da partida contra o Levante ajudou a acalmar os ânimos.

Flick acrescentou: “Marcar cedo foi muito importante; vimos a confiança que tivemos desde o início. À medida que o jogo avançava, melhoramos e merecemos a vitória”.

Ele continuou falando sobre a importância de Bernal para a vitória, com o jogador de 18 anos, formado na base do clube, recebendo uma vaga no time titular no meio-campo: “Quando você joga com um bloqueio tão baixo, precisa da ajuda dos meio-campistas, que vêm da segunda linha. Marc é um ótimo jogador para o futuro. Espero que ele tenha um futuro brilhante se continuar saudável.”

Flick acrescentou sobre o desempenho geral de Bernal, com o jovem continuando a crescer em seu papel como estrela sênior na Catalunha: “Ele fez um ótimo trabalho, nos deu estrutura com a bola, sabe onde precisa estar o tempo todo, controlando a bola. Gosto de vê-lo jogar.”

O astro holandês Frenkie de Jong marcou o segundo gol do Barcelona na partida, após receber passe do versátil jogador da seleção portuguesa João Cancelo. O lateral de 31 anos está em sua segunda passagem pelo Blaugrana e está causando um grande impacto, influenciando o jogo nas duas pontas do campo.

Flick elogiou o ex-zagueiro do Manchester City e do Al-Hilal: “Ele foi fantástico, criou chances e é isso que eu quero ver. Ele mostrou seus pontos fortes. Ele pode nos ajudar muito.”