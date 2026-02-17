Getty Images
Hansi Flick critica os muitos “erros” do Barcelona na derrota para o Girona, e o técnico se recusa a usar os erros da arbitragem como “desculpa”
Desespero do Derby em Montilivi
O Barcelona tropeçou no clássico catalão, perdendo a vantagem e acabando por perder por 2-1 no Estadi Montilivi, num jogo repleto de drama e oportunidades perdidas. Os visitantes abriram o marcador pouco antes da hora de jogo, quando o zagueiro Cubarsi cabeceou para o canto superior da baliza após um cruzamento de Kounde. No entanto, a alegria durou pouco, pois o Girona respondeu quase imediatamente, com Thomas Lemar a empatar e a incendiar a torcida da casa.
A partida foi decidida aos 86 minutos, em meio a uma nuvem de controvérsia, quando o substituto Beltran marcou o gol da vitória. Os jogadores do Barcelona ficaram furiosos, alegando que Kounde havia sofrido falta de Claudio Echeverri na jogada que antecedeu o gol, mas o árbitro deixou o jogo continuar e uma verificação posterior do VAR confirmou o gol. Para aumentar o caos, o Girona terminou a partida com 10 jogadores, depois que Joel Roca recebeu um cartão vermelho direto nos acréscimos por uma entrada violenta em Lamine Yamal.
Foi uma noite frustrante para o Blaugrana, caracterizada por um ataque letárgico e erros custosos. Yamal foi particularmente azarado, perdendo um pênalti no primeiro tempo ao acertar a trave quando o placar ainda estava 0 a 0.
As esperanças pelo título sofrem um revés
Esta derrota representa um duro golpe para as aspirações ao título de Flick, transferindo o ímpeto firmemente a favor dos seus arquirrivais. A derrota deixa o Barcelona dois pontos atrás do Real Madrid no topo da La Liga, uma diferença que pode ser decisiva à medida que a temporada entra na sua fase crítica. Com o Los Blancos a mostrar uma consistência implacável na liga, com oito vitórias consecutivas, perder pontos contra uma equipa que luta contra o rebaixamento é um revés que o Barça não pode suportar.
“Nosso posicionamento, especialmente no meio-campo, não foi bom”, disse Flick quando questionado sobre suas impressões sobre o jogo. “Ficamos muito abertos. Precisamos nos acalmar. Cometemos muitos erros. Temos uma longa semana pela frente; vou dar dois dias de folga aos jogadores para que possam se recompor e melhorar. Ainda há um longo caminho a percorrer; atualmente estamos em segundo lugar.”
Flick não escolhe o caminho mais fácil
Apesar da clara frustração entre seus jogadores em relação ao gol da vitória, Flick se recusou a se esconder atrás da decisão do árbitro durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Quando questionado sobre a possível falta em Kounde, o técnico alemão admitiu que parecia uma falta, mas insistiu que usá-la como álibi seria errado.
“O que você acha? Foi falta, certo? Não preciso dizer mais nada”, disse ele, acrescentando depois: “Se tivéssemos jogado bem, eu poderia criticar a decisão... mas não quero que isso seja usado como desculpa”.
Por outro lado, o técnico do Girona, Michel, foi rápido em defender a legitimidade da vitória de sua equipe, descartando a ideia de que o resultado dependia de um único apito. “Acho injusto falar de apenas uma jogada depois do espetáculo que vimos”, argumentou Michel.
Um raro erro do prodígio
A falha de Yamal na cobrança de pênalti marcou um raro momento de falibilidade para o jovem astro, que tem sido uma revelação para o Barcelona. Normalmente calmo para sua idade, o ponta desperdiçou a chance de dar a vantagem ao seu time, um momento que poderia ter mudado todo o rumo do clássico.
Para o Girona, essa vitória foi histórica e estatisticamente vital para suas esperanças de sobrevivência. Michel a descreveu como “o melhor jogo do Girona na temporada”, uma afirmação ousada, considerando suas dificuldades perto da zona de rebaixamento. Vencendo o Barcelona não é apenas um incentivo para o moral; os três pontos levaram o time para a 12ª posição, proporcionando uma vantagem de cinco pontos acima da zona de rebaixamento e potencialmente mudando o rumo da temporada.
Hora de reiniciar e recuperar
O Barcelona enfrenta agora um período crucial de reflexão, enquanto tenta reverter essa pequena crise antes que ela comprometa completamente a temporada. Flick prometeu dar aos jogadores dois dias de folga para “se recompor e melhorar” mental e fisicamente após uma semana exaustiva. A comissão técnica aproveitará esse tempo para analisar os erros defensivos que custaram pontos em Montilivi e se preparar para os desafios que virão.
Há uma luz no fim do túnel para o Blaugrana na forma de jogadores que estão retornando. Flick deu a entender que jogadores importantes estão prestes a voltar, mencionando especificamente que Pedri e Marcus Rashford podem retornar em breve, o que proporcionaria a energia e a estabilidade que a equipe tanto precisava no meio-campo e no ataque contra o Girona.
Olhando para o calendário de jogos, não há margem para mais deslizes se o Barcelona quiser recuperar a liderança. O time recebe o Levante no domingo, em uma partida que agora se tornou imperdível para manter a pressão sobre o Real Madrid.
