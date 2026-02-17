Hansi Flick critica os muitos “erros” do Barcelona na derrota para o Girona, e o técnico se recusa a usar os erros da arbitragem como “desculpa”

O Barcelona tropeçou no clássico catalão, perdendo a vantagem e acabando por perder por 2-1 no Estadi Montilivi, num jogo repleto de drama e oportunidades perdidas. Os visitantes abriram o marcador pouco antes da hora de jogo, quando o zagueiro Cubarsi cabeceou para o canto superior da baliza após um cruzamento de Kounde. No entanto, a alegria durou pouco, pois o Girona respondeu quase imediatamente, com Thomas Lemar a empatar e a incendiar a torcida da casa.

A partida foi decidida aos 86 minutos, em meio a uma nuvem de controvérsia, quando o substituto Beltran marcou o gol da vitória. Os jogadores do Barcelona ficaram furiosos, alegando que Kounde havia sofrido falta de Claudio Echeverri na jogada que antecedeu o gol, mas o árbitro deixou o jogo continuar e uma verificação posterior do VAR confirmou o gol. Para aumentar o caos, o Girona terminou a partida com 10 jogadores, depois que Joel Roca recebeu um cartão vermelho direto nos acréscimos por uma entrada violenta em Lamine Yamal.

Foi uma noite frustrante para o Blaugrana, caracterizada por um ataque letárgico e erros custosos. Yamal foi particularmente azarado, perdendo um pênalti no primeiro tempo ao acertar a trave quando o placar ainda estava 0 a 0.