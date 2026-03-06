Getty Images
Hansi Flick adverte Lamine Yamal que ele deve “gerenciar” seu próprio tempo de jogo, já que o técnico do Barcelona teme o agravamento da crise de lesões à medida que as disputas da La Liga e da Liga dos Campeões se intensificam
A crise catalã se aprofunda
Antes de uma viagem difícil a San Mamés para enfrentar o Athletic Club, o Blaugrana está enfrentando uma situação precária em termos de condicionamento físico, com a pesada carga de trabalho do sensacional adolescente Yamal se tornando uma preocupação central. O desgaste físico da equipe colocou o jovem ala em destaque, e o clube está desesperado para protegê-lo do esgotamento em meio a um calendário doméstico exaustivo. A profundidade geral do elenco foi severamente comprometida, deixando a comissão técnica em busca de soluções táticas viáveis. Embora o retorno iminente do experiente atacante Robert Lewandowski ofereça um impulso ofensivo oportuno, o panorama geral continua altamente preocupante para um time que luta para manter sua pequena vantagem sobre o Real Madrid.
Compartilhando o fardo físico
Yamal disputou 35 partidas em todas as competições pelo Barcelona nesta temporada, perdendo apenas seis jogos devido a lesões e suspensões. Ele começou no banco apenas duas vezes: na semifinal da Supercopa da Espanha e contra o Real Sociedad, em seu primeiro jogo na La Liga após se recuperar de uma lesão em setembro. Os apelos para que seu tempo de jogo seja controlado estão aumentando devido à sua idade, mas Flick afirma que o jogador deve assumir parte da responsabilidade por sua carga de trabalho.
Em entrevista coletiva antes da partida crucial, o técnico alemão disse, quando questionado sobre Yamal: “Gerenciar jogadores e seu tempo de jogo não é fácil. Converso com todos os jogadores; eles sabem se vão jogar ou não. Tenho meu plano, mas também coloco essa responsabilidade nos jogadores, porque eles precisam aprender a se controlar para jogar nas próximas duas semanas. Precisamos de todos até o final da temporada. Às vezes decidimos juntos, às vezes eu decido. É assim que quero gerenciar meu time.”
Responsabilidade em vez de desculpas
Em vez de atribuir a recente onda de contratempos físicos frustrantes ao departamento médico do clube, o treinador principal assumiu a pressão de forma louvável, apelando aos formandos da academia La Masia para que assumissem o lugar sem problemas. O clube catalão viu Jules Kounde sair mais cedo devido a uma lesão contra o Atlético de Madrid, apenas para ver seu substituto, Alejandro Balde, ser retirado mais tarde na partida. Esses dois se juntam a Gavi, Frenkie de Jong e Andreas Christensen na lista de lesionados.
“Essas coisas acontecem. Não estou feliz”, disse ele. “Já disse isso após a partida. Precisamos conversar sobre o que podemos melhorar. Essa é sempre minha responsabilidade, e é isso que quero ver. Não é responsabilidade da equipe médica ou dos fisioterapeutas, é minha responsabilidade. Estou preocupado com isso. Quero conversar com os médicos, os fisioterapeutas, a equipe técnica, ver o que podemos melhorar. Trata-se de gerenciar a equipe. Não é agradável, especialmente em um momento crucial como este. Estamos otimistas. Isso dá a outros jogadores a oportunidade de mostrar como são bons.”
O desafio de San Mamés
O Barcelona agora precisa sobreviver à atmosfera basca, notoriamente intimidante, neste fim de semana, quando enfrenta o Athletic Club, time conhecido por sua resistência. Este confronto exigente representa um obstáculo significativo em sua busca pela supremacia nacional, especialmente devido ao enorme desgaste físico causado pelos últimos jogos difíceis. O Barça está quatro pontos à frente do Real Madrid antes dos jogos do fim de semana.
