Hansi Flick adverte Lamine Yamal que ele deve “gerenciar” seu próprio tempo de jogo, já que o técnico do Barcelona teme o agravamento da crise de lesões à medida que as disputas da La Liga e da Liga dos Campeões se intensificam

Yamal disputou 35 partidas em todas as competições pelo Barcelona nesta temporada, perdendo apenas seis jogos devido a lesões e suspensões. Ele começou no banco apenas duas vezes: na semifinal da Supercopa da Espanha e contra o Real Sociedad, em seu primeiro jogo na La Liga após se recuperar de uma lesão em setembro. Os apelos para que seu tempo de jogo seja controlado estão aumentando devido à sua idade, mas Flick afirma que o jogador deve assumir parte da responsabilidade por sua carga de trabalho.

Em entrevista coletiva antes da partida crucial, o técnico alemão disse, quando questionado sobre Yamal: “Gerenciar jogadores e seu tempo de jogo não é fácil. Converso com todos os jogadores; eles sabem se vão jogar ou não. Tenho meu plano, mas também coloco essa responsabilidade nos jogadores, porque eles precisam aprender a se controlar para jogar nas próximas duas semanas. Precisamos de todos até o final da temporada. Às vezes decidimos juntos, às vezes eu decido. É assim que quero gerenciar meu time.”