Hansi Flick aborda a reação de Lamine Yamal ao ser substituído, com o técnico do Barcelona ciente de que suas decisões sempre suscitarão críticas
Dê uma olhada no intenso escrutínio em Barcelona
Yamal foi manchete no recente confronto contra o Levante por sua reação irritada ao ser substituído, apesar da afirmação de Flick de que sua resposta foi “normal”.
O técnico do Barcelona voltou a refletir sobre o incidente e reconheceu que todas as decisões táticas que toma são amplificadas pela mídia e pela torcida. Ele abordou especificamente a conversa em torno das expressões faciais do jovem ala após as recentes substituições. Flick observou que, embora o barulho possa ser opressor, ele é simplesmente um subproduto da importância do clube. “Em Barcelona, se um jogador ou técnico diz ou faz alguma coisa, isso gera muito barulho lá fora. Isso acontece porque todos estão de olho no Barça. No início, parecia que tudo era negativo por causa dos comentários. E o futebol é para ser apreciado, de forma positiva”, explicou Flick.
Gerenciando as superestrelas da La Masia
Flick foi rápido em defender seu direito de fazer rodízio no elenco, mesmo quando isso envolve a joia da academia. Ele insistiu que as reações dos jogadores são naturais, mas enfatizou a importância do coletivo sobre o individual. “Aqui no Barça, já sabemos que, se eu substituir Lamine, eles vão observar o que ele faz, sua reação, quando isso faz parte do jogo. É normal que, sendo um jogador de futebol, quando você sai de campo, não fique satisfeito, mas, no final, há também outro jogador que merece jogar e você tem que aceitar isso. Mas eu posso entender”, acrescentou o alemão.
O técnico expressou sua satisfação em trabalhar com um grupo de jogadores que, em grande parte, são originários da La Masia, citando sua união como um ponto forte fundamental. Ele destacou como jogadores como Yamal, Pau Cubarsí e Marc Bernal atuam como uma unidade coesa. Flick comentou: “O mais importante são os jogadores, e os treinadores estão aqui para ajudá-los a melhorar, a crescer, para que haja competição diariamente. Você pode ver como Lamine, Cubarsí, Bernal... agem da mesma maneira, como uma equipe, que é o mais importante e é o que diferencia o Barça. Ser uma unidade única, treinar 100% para jogar 100% quando chega a partida. Adoro ver um time tão jovem, com alguns jogadores experientes, com vontade de melhorar, e isso se vê na forma como comemoram cada troféu ou mesmo depois de uma partida vencida: eles tiram uma foto; isso me surpreendeu. Isso descreve esses jogadores, que gostam de competir e comemorar quando competem bem.”
Em busca de uma reviravolta histórica na Copa del Rey
Além das questões individuais relacionadas ao elenco, Flick está focado em reverter a desvantagem de 4 a 0 contra o Atlético de Madrid nas semifinais da Copa del Rey. Apesar da difícil tarefa que têm pela frente, o técnico continua otimista quanto à possibilidade de chegar à final com uma recuperação sensacional na partida de volta.
“É difícil, mas não impossível. Temos que acreditar, isso é o primeiro. Somos capazes de virar o jogo e dar tudo por 90 minutos ou mais. Temos que lutar pela equipe, pelo clube, pelos torcedores e, claro, ter os torcedores do nosso lado, todos juntos. Chegar à final da Copa seria quase um sonho”, disse ele.
A atmosfera no Camp Nou será vital para a partida de volta, em 3 de março. Flick pede uma conexão total entre as arquibancadas e o campo para tornar o impossível possível. Ele afirmou: “É por isso que o Camp Nou é tão importante. Não perdemos e queremos continuar assim. Tentar a virada. Jogando em casa, tudo é possível. Quando há conexão entre a equipe e os torcedores, é ótimo. Vamos precisar disso em 3 de março. Para isso, eles têm que vir e aproveitar. Tudo é possível se estivermos juntos.”
Olhando para um futuro brilhante na Catalunha
Enquanto se prepara para o seu centésimo jogo, Flick deu várias dicas de que está planejando a longo prazo ao lado do diretor esportivo Deco. Embora se orgulhe de sua abordagem diária, o alemão já está lançando as bases para a próxima temporada. “Eu vou jogo a jogo, dia a dia, que é a melhor coisa que você pode fazer como treinador, seguir o caminho. Jogamos em todas as competições e queremos conquistar títulos. Mas também é importante que, neste clube, estejamos olhando para a próxima temporada e para tudo o que está por vir. Eu realmente aprecio o trabalho de Deco, da minha equipe. Para mim, é importante olhar para o futuro com otimismo. Para mim, é importante sentir confiança”, revelou Flick.
Refletindo sobre seu tempo no cargo, Flick lembrou as instruções que recebeu do presidente Joan Laporta quando chegou. Não se trata apenas do resultado para o Barcelona, mas da filosofia. “Você deve saber o que significa o FC Barcelona, sua identidade, seu estilo de jogo. O presidente já me disse no primeiro dia que você não precisa apenas vencer, mas também importa como você vence, e é nisso que acredito”, concluiu Flick.
