Hansi Flick aborda a reação de Lamine Yamal ao ser substituído, com o técnico do Barcelona ciente de que suas decisões sempre suscitarão críticas

Flick foi rápido em defender seu direito de fazer rodízio no elenco, mesmo quando isso envolve a joia da academia. Ele insistiu que as reações dos jogadores são naturais, mas enfatizou a importância do coletivo sobre o individual. “Aqui no Barça, já sabemos que, se eu substituir Lamine, eles vão observar o que ele faz, sua reação, quando isso faz parte do jogo. É normal que, sendo um jogador de futebol, quando você sai de campo, não fique satisfeito, mas, no final, há também outro jogador que merece jogar e você tem que aceitar isso. Mas eu posso entender”, acrescentou o alemão.

O técnico expressou sua satisfação em trabalhar com um grupo de jogadores que, em grande parte, são originários da La Masia, citando sua união como um ponto forte fundamental. Ele destacou como jogadores como Yamal, Pau Cubarsí e Marc Bernal atuam como uma unidade coesa. Flick comentou: “O mais importante são os jogadores, e os treinadores estão aqui para ajudá-los a melhorar, a crescer, para que haja competição diariamente. Você pode ver como Lamine, Cubarsí, Bernal... agem da mesma maneira, como uma equipe, que é o mais importante e é o que diferencia o Barça. Ser uma unidade única, treinar 100% para jogar 100% quando chega a partida. Adoro ver um time tão jovem, com alguns jogadores experientes, com vontade de melhorar, e isso se vê na forma como comemoram cada troféu ou mesmo depois de uma partida vencida: eles tiram uma foto; isso me surpreendeu. Isso descreve esses jogadores, que gostam de competir e comemorar quando competem bem.”