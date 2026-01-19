Hall da Fama - Michel Platini, o rei que consagrou a Juventus e deixou a França entre os grandes

Proprietário da Juventus e da Fiat, Gianni Agnelli se apaixona futebolisticamente por Platini e faz questão absoluta de levá-lo para sua equipe, dominante na Itália, mas ainda carente de grandes conquistas europeias, à exceção da histórica Copa da Uefa de 1977, vencida por uma Juventus inteiramente italiana. Agnelli presenteia Platini a Giampiero Boniperti, que, para acomodá-lo, precisa se despedir de Liam Brady e formar um trio estrangeiro ao lado de Zbigniew Boniek, além de integrá-lo ao núcleo dos seis campeões do mundo pela Itália em 1982: Dino Zoff, Claudio Gentile, Antonio Cabrini, Gaetano Scirea, Marco Tardelli e Paolo Rossi. Em Turim, após um período de adaptação de alguns meses, Platini engrena a quinta marcha e não para mais, dando início a uma verdadeira epopeia. Em cinco temporadas com a Juventus, o camisa 10 conquista dois Campeonatos Italianos, uma Copa da Itália, uma Champions League, uma Copa Intercontinental, uma Recopa Europeia e uma Supercopa da Uefa. Ao todo, disputa 224 partidas com a camisa bianconera e marca 104 gols. A classe refinada de Platini se encaixa perfeitamente com a objetividade de Giovanni Trapattoni, seu treinador na Juventus, e com a mentalidade vencedora do sólido bloco italiano daquela equipe. O francês se torna o pilar do time, eleva seu nível competitivo e conduz a Juventus a continuar vencendo na Itália e, finalmente, a alcançar o sucesso também na Europa, consagrando a Velha Senhora no cenário internacional. Platini marca gols de todas as formas: de falta, de pênalti, de cabeça, com a direita e com a esquerda, combinando potência e precisão, astúcia e classe.