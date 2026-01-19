Hall da Fama - Michel Platini, o rei que consagrou a Juventus e deixou a França entre os grandes

Michel Platini é, sem dúvida, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Maestro, garçom e goleador, Platini foi um jogador completo, capaz de deixar uma marca duradoura no futebol mundial entre o fim dos anos 70 e meados dos anos 80. Ele foi o camisa 10 perfeito, encarnando plenamente a essência que esse número sempre representou — e ainda representa. A carreira de Platini pode ser dividida em três grandes etapas: a ascensão e as conquistas na França com o Saint-Étienne, o domínio absoluto na Itália e na Europa com a Juventus e os sucessos com a camisa da seleção francesa. Tudo isso coroado por três Bolas de Ouro consecutivas. Platini foi um meio-campista capaz de marcar mais gols do que muitos atacantes — ou, se preferirmos, um atacante que recuava para organizar o jogo, definir as ações e ditar o ritmo das partidas como poucos armadores na história.
