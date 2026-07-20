Hall da Fama – Lothar Matthäus, alemão dos recordes: o campeão que antecipou o futuro

Em dezembro de 1990, Lothar recebe a Bola de Ouro. É o prêmio individual mais prestigiado, o desfecho natural de um ano inigualável. Na justificativa do prêmio, o diretor da France Football, Jacques Thibert, escreve: “Matthäus não se destaca em apenas um aspecto fundamental, mas é bom em tudo, e isso permite que ele se sinta à vontade em qualquer zona do campo”. Ele não é o melhor em uma única qualidade. É o mais completo no conjunto.

Poucos meses depois, ele também conquista o prêmio de Jogador do Ano, recém-criado pela FIFA. Ninguém, naquele momento, representava melhor do que ele a evolução do futebol moderno.

Para Matthäus, os prêmios não são um ponto de chegada, mas a confirmação de um crescimento construído ano após ano, jogo após jogo. Depois de conquistar a Copa do Mundo como capitão, o mundo o celebra como o número um absoluto.

Em 1991, chega também outro sucesso europeu: o Inter conquista a Copa da UEFA ao derrotar a Roma na dupla final. Para Lothar, é o terceiro e último troféu com a camisa nerazzurra, o digno desfecho do ciclo construído por Giovanni Trapattoni e a confirmação de um grupo que, por várias temporadas, soube competir nos mais altos níveis na Itália e na Europa.

O campo, porém, não dá muito tempo para comemorar as vitórias. A temporada seguinte marca uma brusca reviravolta. Corrado Orrico assume o comando da Inter, chamado para assumir o legado do técnico de Cusano Milanino. O novo projeto demora a decolar e até mesmo Matthäus passa pelo ano mais difícil de sua trajetória com a camisa nerazzurra.

Como se não bastasse, para Lothar, eis o golpe mais duro. A grave lesão no joelho coloca repentinamente em dúvida tudo o que parecia garantido. Para um jogador que havia construído sua grandeza com base na perfeição física e técnica, o risco de nunca mais voltar a ser o mesmo é concreto.

Mais uma vez, porém, Matthäus reage. Ele não desiste. Ele se adapta. Ele se reinventa. Em 1992, ele encerra sua passagem pela Inter. Deixa Milão após quatro temporadas intensas, marcadas por 154 partidas, 53 gols e 13 assistências, nas quais conquistou o Scudetto dos recordes, uma Supercopa da Itália e a Copa da UEFA, além de ter contribuído para mudar a forma de interpretar a função do meio-campista.

O retorno a Munique não tem o sabor da nostalgia. Matthäus vai para o Bayern para vencer novamente. Com a braçadeira de capitão, ele lidera uma nova geração de jogadores e completa sua epopeia com 410 partidas oficiais, 100 gols e 15 troféus (7 Bundesligas, 3 Copas da Alemanha, 3 Copas da Liga Alemã, uma Supercopa da Alemanha e a Copa da UEFA de 1995/96). Números extraordinários, que, no entanto, contam apenas uma parte de sua história.

Enquanto isso, o tempo continua passando. As pernas já não têm a explosão dos melhores anos, mas a leitura das situações está ainda mais apurada. Matthäus recua progressivamente seu raio de ação e se torna um dos primeiros zagueiros livres modernos do futebol europeu. Organiza o jogo a partir da defesa, comanda a linha defensiva e dita o ritmo das jogadas. Muda de posição sem mudar de identidade: antecipa, mais uma vez, a evolução do jogo.

Em 26 de maio de 1999, no Camp Nou, em Barcelona, o Bayern esteve a um passo da conquista da Liga dos Campeões contra o Manchester United. Matthäus saiu de campo nos minutos finais, com os alemães ainda na frente. Nos acréscimos, Sheringham e Solskjær viraram o jogo. Foi uma das derrotas mais cruéis: o sonho de Lothar de erguer ao céu a taça europeia mais importante se desfez.

Ele se despede do futebol alemão após 464 partidas na Bundesliga, mas antes de pendurar definitivamente as chuteiras, faz uma passagem pelos Estados Unidos com o New York MetroStars (atual Red Bulls), tornando-se o primeiro vencedor da Bola de Ouro a jogar na Major League Soccer. É o último capítulo de uma carreira que atravessou dois continentes e quase um quarto de século.

Com a seleção nacional, disputou cinco Copas do Mundo consecutivas, de 1982 a 1998, representando primeiro a Alemanha Ocidental e depois a Alemanha unificada. Encerrou a carreira após a Euro 2000 com 150 partidas disputadas, um recorde nacional até hoje imbatível. Outros recordes, por outro lado, foram superados pelo tempo: o de jogador com mais partidas na Copa do Mundo e o de maior número de participações na fase final.

Mas, se os números pertencem aos livros de recordes, o legado de Lothar Matthäus permanece extraordinariamente atual. Hoje estamos acostumados a meio-campistas capazes de recuperar a bola na frente da defesa e, poucos segundos depois, aparecer na entrada da área adversária. A campeões capazes de desempenhar várias funções, ler o espaço, liderar os companheiros e fazer a diferença nas duas fases do jogo. Nós os definimos como universais, “box-to-box”, meio-campistas versáteis.

Matthäus fazia tudo isso em um futebol muito diferente do atual. Os números foram, em parte, superados, mas sua maneira de interpretar o jogo, não. Pois, antes mesmo de escrever a história, Lothar já era o futuro.



