Hall da Fama - Andriy Shevchenko o rei do Leste que se tornou rei em Milão

Quando penso na minha infância e nas cores vermelho e preto, que me lembram claramente das minhas primeiras experiências jogando futebol, que de vividas e comentadas se tornariam minha profissão, um número e um nome se destacam na memória: 7, Andriy Shevchenko.

O fato de ele ter chegado à minha cidade, Milão, quando eu estava prestes a completar 10 anos, certamente contribui para o fascínio que esse jogador bonito e letal sempre exerceu sobre mim.

A elegância da sua técnica, aliada à sua frieza na frente do gol, fez dele um dos melhores atacantes de todos os tempos, entre o final do século XX e o início dos anos 2000.

Mesmo que sua história o torne um dos últimos filhos do século XX.