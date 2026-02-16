Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Shevchenko web

Hall da Fama - Andriy Shevchenko o rei do Leste que se tornou rei em Milão

O campeão ucraniano combinava leveza e estética em seus gestos técnicos com uma crueldade feroz diante do gol: o número 7 se tornou um ícone e símbolo do Milan, quase se igualando a van Basten

Quando penso na minha infância e nas cores vermelho e preto, que me lembram claramente das minhas primeiras experiências jogando futebol, que de vividas e comentadas se tornariam minha profissão, um número e um nome se destacam na memória: 7, Andriy Shevchenko. 

O fato de ele ter chegado à minha cidade, Milão, quando eu estava prestes a completar 10 anos, certamente contribui para o fascínio que esse jogador bonito e letal sempre exerceu sobre mim. 

A elegância da sua técnica, aliada à sua frieza na frente do gol, fez dele um dos melhores atacantes de todos os tempos, entre o final do século XX e o início dos anos 2000.

Mesmo que sua história o torne um dos últimos filhos do século XX.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Filho de Kiev

    Descrever Shevchenko fora dos holofotes não é fácil, especialmente porque os números correspondem às palavras e as estatísticas se alinham à estética. 

    Filho da União Soviética e de Dvirkivščyna, uma vila ucraniana a 100 quilômetros a leste de Kiev, cidade que, 50 anos após o nascimento de um de seus jogadores mais icônicos, seria devastada pelas bombas da Rússia de Putin. 

    Kiev era e ainda é a vida de Shevchenko. Tudo começou, germinou e floresceu no Dínamo, o clube do governo, e do maestro Valeriy Lobanovsky. 

    Mesmo que o começo tenha sido nos pequenos parques perto da escola, entre os prédios soviéticos do regime comunista.

    Todos os jogos da Champions LeagueAssine já! 

    • Publicidade

  • Do pai à Chernobyl, muitos obstáculos

    A estreia foi em um time do bairro, treinado por uma mulher. É incrível pensar que, aos 10 anos, ele não conseguiu passar em um teste de drible para entrar em uma escola esportiva em Kiev. 

    No entanto, o talento é inato, a ponto de atrair a atenção de um observador do Dinamo, Aleksandr Spakov, que o notou em um torneio escolar. 

    Mas sua aproximação com a bola não é fácil: seu pai, Nikolaj, não queria que o pequeno Andriy jogasse futebol, porque desejava que o filho seguisse seus passos, na carreira militar ao terminar os estudos. 

    Outro problema era a distância do centro esportivo, onde precisava atravessar toda a cidade para chegar ao campo de treinamento. 

    Por fim, poucos meses depois, o desastre nuclear de Chernobyl levaria à suspensão de todas as atividades esportivas. A família Shevchenko foi obrigada a abandonar sua casa e se mudar para o litoral.

  • Itália no destino

    A Itália, porém, era o seu destino desde o início. Em 1989, pouco antes da queda do Muro de Berlim e da dissolução da União Soviética, ele participou com o Dínamo de Kiev no torneio internacional Città di Agropoli. 

    Shevchenko, com apenas 13 anos, liderou o time de Kiev à vitória na competição. Ele marcou 10 gols, incluindo 5 em 20 minutos, na goleada de 10 a 0. A equipe também contava com Sergey Rebrov e Oleksandr Shovkovskiy, seus futuros companheiros de time principal. 

    No ano seguinte, em 1990, ele conquistou a Copa Ian Rush no País de Gales e o título de artilheiro, recebendo um par de chuteiras usadas durante sua passagem pelo Liverpool diretamente do ex-jogador da Juve. Um jogador verdadeiramente predestinado. 

  • Lobanovsky e fumaça

    Shevchenko já era um protótipo de craque, mas seu estilo de vida ainda não era o de um profissional. 

    O Coronel Lobanovsky, seu mentor e a pessoa mais importante em sua vida, um verdadeiro graduado do Exército Vermelho, quando o conheceu e o levou para o time reserva do Dínamo, fez ele abandonar o vício do cigarro com uma injeção de nicotina tão forte que, ainda hoje, só de olhar para um cigarro, ele sente náuseas. 

    Ele fumava quase um maço por dia e ainda assim corria mais do que qualquer outro. 

    O maior agradecimento viria anos depois, como campeão europeu: Shevchenko levaria para o túmulo do mestre, enterrado em Baikove, o troféu da Champions League que conquistou em Old Trafford com o Milan e, no ano seguinte, a Bola de Ouro.

  • O rei do Leste e a Bola de Ouro

    O rigor, a dedicação e a habilidade ensinadas pelo Coronel seriam cruciais para a carreira de ouro do homem que se tornaria o Rei do Leste: intermináveis sessões de treino, com horas e horas dedicadas à chutes a gol. 

    Anos mais tarde, um de seus companheiros de equipe do Milan, que vestia a camisa 8 e hoje treina a seleção italiana, diria sobre ele: "Nunca vi um jogador capaz de acertar o alvo com uma porcentagem tão alta". 

    Oleg Blokhin em 1975 com o Dínamo de Kiev, Igor Belanov em 1986, também com o Dínamo, Andriy Shevchenko em 2004 com o Milan. 

    Os três vencedores da Bola de Ouro que orgulham o povo ucraniano foram todos nutridos, cultivados e lançados pela mão paciente de Lobanovsky. 

  • Gêmeos dos gols e da Champions League

    O outro grande encontro futebolístico de sua vida foi com Sergey Rebrov, seu irmão gêmeo artilheiro: dois anos mais velho e completamente diferente dele, razão pela qual os dois se encaixavam perfeitamente. 

    Desde seu local de nascimento em Horlivka, na histórica região separatista de Donbass, até sua estreia no Shakhtar Donetsk, de onde o Dínamo o contratou. Juntos, eles inauguraram a era de ouro dos anos 1990 para a equipe. Com seus gols, conquistaram cinco títulos da liga e três Copas da Ucrânia. 

    Mas, acima de tudo, levaram o time de Lobanovsky ao coração da elite europeia, com uma temporada mágica na Liga dos Campeões que os catapultou para o futebol de elite.

  • O conto de fadas de Shevchenko

    O que Shevchenko demonstraria mais tarde durante sua passagem pelo Milan está resumido na história da camisa Rossonera, do futebol italiano e do futebol europeu.

    O ucraniano colocou a seu país no centro da Europa, conquistou a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro, e se tornou uma lenda. 

    Gol após gol, troféu após troféu, a Liga dos Campeões, e uma humildade que jamais abandonou, nem mesmo quando poderia tê-lo feito. 

    A despedida dolorosa, o retorno sem alegria, aquele número 7 gravado na história e nos corações dos torcedores, não apenas pelo que ele demonstrou em campo.

  • AC Milan's Ukrainian forward Andriy ShevAFP

    O rei de Milão, como Van Basten

    Entre as estatísticas mais conhecidas, está aquela que o tornou e o tornará imortal nos corações dos torcedores do Milan, em pé de igualdade com Marco van Basten.

    Com 14 gols em clássicos contra a Inter, incluindo um gol decisivo na épica semifinal da Liga dos Campeões de 2003, ele é o maior artilheiro de todos os tempos no dérbi. 

    Do rei do Leste à rei de Milão, o único jogador capaz de se igualar a Ronaldo, um dos maiores atacantes de todos os tempos. 

    E ainda possui uma canção para homenageá-lo, que ainda ressoa de vez em quando: “Ele não é brasileiro, mas que golaço ele fez: deixe o Fenômeno para lá, aqui está Sheva”.

0